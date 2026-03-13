Bánya nélküli Parajd

Az elmúlt két évtizedben évente többször is megfordultam vagy átutaztam Parajdon, és amikor időm engedte, lementem a bányába is a turistákat szállító autóbusszal. Jártam a „turistarészlegen” és a sókitermelő aknákban egyaránt, ahol bányászokkal, bányamérnökökkel tekintettük meg a Kárpát-medence, egyben Európa legnagyobb sótömbjének belsejében zajló életet. Beszélgetéseink során többször elhangzott, hogy a só legnagyobb veszélye és ellensége a víz – a vízszivárgás vagy vízbetörés –, ugyanis az a sóbánya végét jelentheti.

Sejtettek, tudtak valamit a székely bányászok, amikor ezekről a veszélyekről beszéltek a 2020-as évek elején? Ma már tudjuk, hogy igen, hiszen egy 2007-ben készült részletes szakmai tanulmány felhívta a bukaresti székhelyű Nemzeti Sóipari Társaság (Salrom) vezetőinek figyelmét arra, hogy az alárendeltségükbe tartozó parajdi sóbánya fölött folyó Korond-patakból víz szivárog be a bányába, ami egy nagyobb esőzéskor komoly veszélyforrást jelenthet. A szakemberek előrejelzése úgy vált valóra, hogy a döntéshozók a vészharangok megkongatása után tizennyolc évvel sem vették komolyan a szakmai figyelmeztetést, így a 2025. májusi nagy esőzések a sóbánya végzetét idézték elő.

Szállásadók reménytelensége

A látogatót az egykori zsibongás, a falu főutcájának ismert tumultusa helyett nagy csend fogadja: az évtizedek óta vendégfogadásra berendezkedett, 3500 fős községközpont mintha kihalt volna.

A korábban mintegy kétezer vendégágyat kínáló parajdi és környékbeli panziók tulajdonosai érzik ezt leginkább, mert kilenc hónappal ezelőtt egyik napról a másikra omlott össze a vállalkozásuk: a bánya bezárása pontot tett az ígéretesen fejlődő turizmusra, mára sokan visszaadták a vállalkozói engedélyüket. – Ha nincs bánya, akkor nincs turizmus sem – foglalta össze sommásan egy ötvenes éveiben járó asszony, aki megkért, ne írjam le a nevét. Két évtizedig éltek turizmusból a férjével, a bevételekből nevelték fel három gyermeküket, akik mára kiröppentek, és elköltöztek Parajdról. – Miért is maradnának itt? – tárja szét a kezét vendéglátóm, akivel egy kávé mellett számítgatjuk Parajd sorsát. Férje egy helyi cégnél talált gyengén fizetett állást, az asszony pedig eladónak próbál elszegődni egy élelmiszerboltba, ha felveszik.