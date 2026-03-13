zivatarzáporszél

Zivatar sem kizárt, de akár 21 fokig is emelkedhet pénteken a hőmérséklet

Pénteken az ország egyik részén derült égbolt várható, máshol viszont gomolyfelhők tornyosulhatnak. A Dunántúl keleti felén záporok, sőt zivatarok is kialakulhatnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 6:21
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton változékony időre készülhetünk: míg a Tiszántúlon többnyire derült égbolt várható, az ország más részein gomolyfelhők jelennek meg az égen. Ezekből elsősorban a Dunántúl keleti felén alakulhat ki helyenként zápor, sőt néhol zivatar is – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

A déli, délkeleti szél több helyen élénk lehet, a zivatarok és erősebb záporok környezetében pedig átmenetileg meg is erősödhet, különösen a Fertő térségében.

A nappali felmelegedés azonban így sem marad el: a legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. 

Estére viszont gyorsan hűl a levegő, késő este már csak 3 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Napos nemzeti ünnep jöhet, de a jövő hét hűvösebb lesz

Szombaton marad a napos, tavaszias idő, időnként gomolyfelhőkkel az égen. Délután főként a délnyugati országrészben alakulhat ki egy-egy zápor a megnövekvő felhőzetből. A délies szél többfelé megerősödik, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul.

Vasárnap, nemzeti ünnepünkön is többnyire napos idő várható, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az élénk délies szél mellett a hőmérséklet délutánra nagyjából 17 fok köré emelkedhet – írja a Köpönyeg.

Hétfőn nyugat felől egyre több felhő érkezik, és északnyugat felől már záporok is megjelenhetnek. 

A szél északnyugatira fordul, többfelé élénk lehet. A hőmérséklet visszaesik, délután 10–15 fok valószínű.

Kedden már borultabb időre van kilátás. Többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, és szórványosan eső, zápor is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lökésekkel fújhat. A nappali csúcshőmérséklet 9 és 14 fok között alakulhat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Mártonfai Dénes)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekamerika

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A mostani háború gyökerei az Egyesült Államok vezetésének egy korábbi döntésére vezethetők vissza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.