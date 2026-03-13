Zivatar sem kizárt, de akár 21 fokig is emelkedhet pénteken a hőmérséklet

Szombaton változékony időre készülhetünk: míg a Tiszántúlon többnyire derült égbolt várható, az ország más részein gomolyfelhők jelennek meg az égen. Ezekből elsősorban a Dunántúl keleti felén alakulhat ki helyenként zápor, sőt néhol zivatar is – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délutáni időjárás. Forrás: HungaroMet

A déli, délkeleti szél több helyen élénk lehet, a zivatarok és erősebb záporok környezetében pedig átmenetileg meg is erősödhet, különösen a Fertő térségében.

A nappali felmelegedés azonban így sem marad el: a legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.

Estére viszont gyorsan hűl a levegő, késő este már csak 3 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Napos nemzeti ünnep jöhet, de a jövő hét hűvösebb lesz

Szombaton marad a napos, tavaszias idő, időnként gomolyfelhőkkel az égen. Délután főként a délnyugati országrészben alakulhat ki egy-egy zápor a megnövekvő felhőzetből. A délies szél többfelé megerősödik, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul.

Vasárnap, nemzeti ünnepünkön is többnyire napos idő várható, legfeljebb fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Csapadék kialakulására kicsi az esély. Az élénk délies szél mellett a hőmérséklet délutánra nagyjából 17 fok köré emelkedhet – írja a Köpönyeg.

Hétfőn nyugat felől egyre több felhő érkezik, és északnyugat felől már záporok is megjelenhetnek.

A szél északnyugatira fordul, többfelé élénk lehet. A hőmérséklet visszaesik, délután 10–15 fok valószínű.

Kedden már borultabb időre van kilátás. Többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, és szórványosan eső, zápor is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lökésekkel fújhat. A nappali csúcshőmérséklet 9 és 14 fok között alakulhat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Mártonfai Dénes)