Megugrott az átlagbér a diákmunka piacán: de mennyit fizetnek a cégek a fiataloknak?

Új trendek rajzolódnak ki a fiatalok foglalkoztatásában egy friss bérfelmérés szerint. Tovább nőttek a diákmunka órabérei, miközben egyre nagyobb értéket képviselnek a digitális és szakmai készségek. Ezeken a területeken hajlandók a legtöbbet fizetni a fiataloknak.

Gazsó Rita
2026. 03. 13. 7:59
Jövőre már nem az olcsó munkaerőt jelenti majd a diákmunka Fotó: Kallus György
A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet idén is elvégezte éves bérfelmérését, és az eredmények sokakat meglephetnek. Míg az órabérek nominálisan emelkedtek, a diákmunka piaca 2026-ban kettészakadt: az egyik oldalon növekvő bérek és karrierlehetőségek, a másikon stagnáló bérek és csökkenő munkaidő a jellemző.

diákmunka
A komplexebb diákmunka mérhetőbb értéket teremt, így a a munkáltató is többet fizet érte / Fotó: Csapó Balázs

Diákmunka: az órabér nőtt, de nem mindenkinél

A Tudatos Diák felmérése azt mutatja: az átlagos bruttó órabér 2026 elején bónuszokkal együtt 2 300 forintra nőtt, amely 9 százalékos emelkedést jelent 2025-höz képest. Ez jól hangzik, ám valójában résztvevők 65 százalékának ugyanis stagnált a fizetése az előző évhez képest, ami jelentős visszaesés a 2025-ös 57 százalékhoz viszonyítva. 

A felmérés rámutat: a nominális átlag növekedését egy szűkebb, magasabban fizetett réteg húzza felfelé. Szakemberek szerint ez nem véletlen: ahol a diák munkája komplexebb, mérhetőbb értéket teremt, ott a munkáltató is hajlandóbb fizetni érte.

A magasabb bérű pozíciókhoz egyre inkább elvárás a digitális és AI-alapú gondolkodásmód.

A diákmunka már nem csupán zsebpénz-kérdés. A felmérés szerint a fiatalok egyre tudatosabban tekintenek rá mint karrierépítési eszközre, de ehhez a bérezésnek is lépést kell tartania – vélik a szakemberek. Fontos változás, hogy visszaszorultak a béren kívüli juttatások is: míg 2025-ben a diákok 53 százaléka kapott valamilyen extra juttatást, 2026-ra ez az arány 45 százalékra csökkent.

Így néz ki a bérnövekedés megoszlása / Forrás: Tudatos Diák

Ezek a legjobban fizető ágazatok

A szektor-rangsor 2026-ban is változatlan marad: 

  • a műszaki, mérnöki és az IT terület viszi a prímet 2 600 forintos átlagos órabérrel,
  • kiemelkedő az üzleti elemzés és tanácsadás a 2 400 forintos órabérrel, ahol a diákok 90 százaléka számít szakmai gyakorlatra.
  • a sort pedig a kereskedelem zárja 2 150 forintos átlaggal. 

Változást látni abban is, hogy a ledolgozott heti óraszám szorgalmi időszakban 21 órára csökkent, ez 2025-ben még 24 volt, ami 12 százalékos visszaesés. Ez nem a diákok motiválatlanságát, sokkal inkább a munkáltatói kereslet mérséklődését tükrözi.

Szorgalmi időszakon kívül a kép gyökeresen megfordul: a diákok 31 százaléka 32–40 órát dolgozik hetente. Az átlagos nyári munkaidő 28 óra hetente, ami közel teljes munkaidős foglalkoztatásnak felel meg. Erősen megjelenik Budapest dominanciája: a válaszadók 78 százaléka a fővárosban dolgozik. A kisebb városokban és vidéki településeken a lehetőségek töredékéről van szó, ez strukturális kihívást jelent – mutat rá a tanulmány. 

A tanulmány adatai szerint láthatóan nőtt a bérszakadék. Az EU bértranszparencia-szabályai 2026-tól kötelezővé teszik a nemek közötti bérkülönbségek mérhetőségét. 

A Tudatos Diák felmérése azt mutatja, hogy ez a különbség 8,1 ra százalékra nőtt a tavalyi 7,5 ről, a férfiak javára. 

Az eltérés hátterében szektorális különbségek állnak: a magasabban fizető IT, mérnöki és logisztikai területeken a férfiak felülreprezentáltak, míg a nők inkább a turizmus, vendéglátás és kereskedelem szektoraiban dolgoznak.

Nem esett vissza a kereslet a munkáltatók részéről

A Tudatos Diák felmérése 2026 januárja és februárja között készült országos lefedettséggel, több mint 1400 diák részvételével, akik 25 hazai felsőoktatási intézményben tanulnak. Az adatok 11 iparági és funkcionális területet fednek le, a kereskedelemtől a műszaki-IT szektorig.

Hogy mit árulnak el a legfontosabb számok a diákmunka piac 2026-os állapotáról? Yilmaz Attila, a Tudatos Diák Iskolaszövetkezet társalapítója szerint a számok egy konzervatívabb munkáltatói magatartást tükröznek, de ez távolról sem jelenti azt, hogy a diákokra kisebb igény lenne. Épp ellenkezőleg: a cégek továbbra is keresik azt a rugalmas, motivált munkaerőt, amit a diákok képviselnek. 

Az, hogy a bérek nem emelkedtek mindenkinél, inkább a piaci visszafogottságra utal, nem a diákmunka leértékelődésére. Sőt, a foglalkoztatás volumene tovább nőtt: a Tudatos Diáknál 2025-ben több mint 1500 diákot helyeztek el partnercégeiknél.

A munkáltatóknak azt üzeni, hogy a diákfoglalkoztatás ma az egyik legjobb üzlet a munkaerőpiacon. Teljesen adó- és járulékmentes, rugalmasan skálázható, és olyan fiatalokra találhatnak, akik digitálisan natívak, innovatívak, és friss szemmel közelítenek a feladatokhoz. 

A diákoknak pedig azt mondom: ne csak a bért nézzétek. Az a cég, amely befektet a fejlődésetekbe, sokkal többet ér, mint pár száz forinttal magasabb órabér

– véli. Szerinte aki ma jól választ munkahelyet, annak holnaptól biztosabb pontról indul el a karrierje.

