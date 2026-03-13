Megugrott az átlagbér a diákmunka piacán: de mennyit fizetnek a cégek a fiataloknak?

A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet idén is elvégezte éves bérfelmérését, és az eredmények sokakat meglephetnek. Míg az órabérek nominálisan emelkedtek, a diákmunka piaca 2026-ban kettészakadt: az egyik oldalon növekvő bérek és karrierlehetőségek, a másikon stagnáló bérek és csökkenő munkaidő a jellemző.

A komplexebb diákmunka mérhetőbb értéket teremt, így a a munkáltató is többet fizet érte / Fotó: Csapó Balázs

Diákmunka: az órabér nőtt, de nem mindenkinél

A Tudatos Diák felmérése azt mutatja: az átlagos bruttó órabér 2026 elején bónuszokkal együtt 2 300 forintra nőtt, amely 9 százalékos emelkedést jelent 2025-höz képest. Ez jól hangzik, ám valójában résztvevők 65 százalékának ugyanis stagnált a fizetése az előző évhez képest, ami jelentős visszaesés a 2025-ös 57 százalékhoz viszonyítva.

A felmérés rámutat: a nominális átlag növekedését egy szűkebb, magasabban fizetett réteg húzza felfelé. Szakemberek szerint ez nem véletlen: ahol a diák munkája komplexebb, mérhetőbb értéket teremt, ott a munkáltató is hajlandóbb fizetni érte.

A magasabb bérű pozíciókhoz egyre inkább elvárás a digitális és AI-alapú gondolkodásmód.

A diákmunka már nem csupán zsebpénz-kérdés. A felmérés szerint a fiatalok egyre tudatosabban tekintenek rá mint karrierépítési eszközre, de ehhez a bérezésnek is lépést kell tartania – vélik a szakemberek. Fontos változás, hogy visszaszorultak a béren kívüli juttatások is: míg 2025-ben a diákok 53 százaléka kapott valamilyen extra juttatást, 2026-ra ez az arány 45 százalékra csökkent.

Így néz ki a bérnövekedés megoszlása / Forrás: Tudatos Diák

Ezek a legjobban fizető ágazatok

A szektor-rangsor 2026-ban is változatlan marad:

a műszaki, mérnöki és az IT terület viszi a prímet 2 600 forintos átlagos órabérrel,

kiemelkedő az üzleti elemzés és tanácsadás a 2 400 forintos órabérrel, ahol a diákok 90 százaléka számít szakmai gyakorlatra.

a sort pedig a kereskedelem zárja 2 150 forintos átlaggal.

Változást látni abban is, hogy a ledolgozott heti óraszám szorgalmi időszakban 21 órára csökkent, ez 2025-ben még 24 volt, ami 12 százalékos visszaesés. Ez nem a diákok motiválatlanságát, sokkal inkább a munkáltatói kereslet mérséklődését tükrözi.

Szorgalmi időszakon kívül a kép gyökeresen megfordul: a diákok 31 százaléka 32–40 órát dolgozik hetente. Az átlagos nyári munkaidő 28 óra hetente, ami közel teljes munkaidős foglalkoztatásnak felel meg. Erősen megjelenik Budapest dominanciája: a válaszadók 78 százaléka a fővárosban dolgozik. A kisebb városokban és vidéki településeken a lehetőségek töredékéről van szó, ez strukturális kihívást jelent – mutat rá a tanulmány.