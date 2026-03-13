Hatalmas migrációs hullám fenyegeti Európát, ez az ország különösen bajban van

Az iráni kérdés egyik ismert szakértője, Ralph Ghadban korábban úgy fogalmazott: a rezsimnek jelenleg nincs valódi alternatívája, ezért várhatóan hatalmon marad.

A hatóságok és a Forradalmi Gárda továbbra is szigorúan ellenőrzik a lakosságot, miközben a tiltakozásokat keményen leverik. Mindeközben az amerikai elnök, Donald Trump már győzelemről beszélt, ám a közel-keleti konfliktus könnyen elhúzódhat. Egy hosszabb háború pedig akár az iráni lakosság jelentős részét is menekülésre kényszerítheti.

Berlin már számol a lehetőséggel

A német politikában is egyre gyakrabban kerül szóba a kérdés. Natalie Pawlik, a német kormány integrációs megbízottja szerint egyelőre túl korai konkrét előrejelzésekről beszélni, ugyanakkor a kormánykoalícióban már felmerült a felkészülés a lehetséges menekültek fogadására.

Egy új kutatás, amelyet a Rockwool Foundation gazdaságkutató intézet készített, arra jutott, hogy az iráni migránsok leginkább Németországot és Kanadát választanák célországnak.

Egy 2024-es felmérés – amelyet a Gallup közvélemény-kutató intézet készített több mint ezer iráni megkérdezésével – azt mutatta, hogy azok közül, akik elhagynák hazájukat, 28 százalék Németországot választaná, 13 százalék Kanadát, tíz százalék Törökországot, hat-hat százalék pedig az Egyesült Királyságot és Franciaországot.

A kutatók szerint a migrációs mintákat elsősorban a már létező közösségek határozzák meg. Christian Dustmann, a kutatás egyik szerzője szerint a diaszpórák kulcsszerepet játszanak: megkönnyítik a migrációt, csökkentik annak költségeit és kockázatait.

Berlinben több ezer iráni migráns tiltakozik a teheráni kormány ellen Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Manuel Genolet

Már most is Németországban él a legtöbb iráni migráns

Az adatok azt mutatják, hogy a jelenlegi iráni menekültek legnagyobb része már most is Németországban él. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága statisztikái szerint 2025 végén 29 százalékuk Németországban, 26 százalékuk az Egyesült Királyságban, nyolc százalékuk Kanadában, öt százalékuk pedig Ausztriában tartózkodott. A kutatás társszerzője, Tommaso Frattini szerint ez azt jelenti, hogy egy esetleges új menekülthullám valószínűleg a már meglévő migrációs útvonalakat követné.

Európa lehet a fő célpont

A tanulmány arra is rámutat, hogy a gyakorlatban nem mindenki tud távoli országokba – például Kanadába vagy az Egyesült Államokba – eljutni. A földrajzi közelség és az utazási korlátozások miatt sokan inkább Európa felé indulhatnak.