Hatalmas migrációs hullám fenyegeti Európát, ez az ország különösen bajban van

A Közel-Keleten zajló háború újabb menekülthullámot indíthat el, és egy friss kutatás szerint ennek egyik fő célországa Németország lehet. Egy új tanulmány arra figyelmeztet: ha az iráni konfliktus tovább eszkalálódik, a migránsok elsősorban azokba az országokba indulhatnak, ahol már most is jelentős diaszpóraközösségek élnek.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 13. 9:26
Illusztráció Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
Az iráni helyzet továbbra is rendkívül feszült. Bár az utóbbi időben Izrael és az Egyesült Államok támadásai jelentős katonai nyomást helyeztek Teheránra, szakértők szerint az országot irányító teokratikus rendszer egyelőre stabil, írja az Origo.

Irán
Modzstaba Hamenei, Irán legfelsőbb vezetőjének, a meghalt Ali Hamenei ajatollahnak a fia Teheránban. Fotó: Middle East Images/AFP

Az iráni kérdés egyik ismert szakértője, Ralph Ghadban korábban úgy fogalmazott: a rezsimnek jelenleg nincs valódi alternatívája, ezért várhatóan hatalmon marad. 

A hatóságok és a Forradalmi Gárda továbbra is szigorúan ellenőrzik a lakosságot, miközben a tiltakozásokat keményen leverik. Mindeközben az amerikai elnök, Donald Trump már győzelemről beszélt, ám a közel-keleti konfliktus könnyen elhúzódhat. Egy hosszabb háború pedig akár az iráni lakosság jelentős részét is menekülésre kényszerítheti.

 

Berlin már számol a lehetőséggel

A német politikában is egyre gyakrabban kerül szóba a kérdés. Natalie Pawlik, a német kormány integrációs megbízottja szerint egyelőre túl korai konkrét előrejelzésekről beszélni, ugyanakkor a kormánykoalícióban már felmerült a felkészülés a lehetséges menekültek fogadására.

Egy új kutatás, amelyet a Rockwool Foundation gazdaságkutató intézet készített, arra jutott, hogy az iráni migránsok leginkább Németországot és Kanadát választanák célországnak.

Egy 2024-es felmérés – amelyet a Gallup közvélemény-kutató intézet készített több mint ezer iráni megkérdezésével – azt mutatta, hogy azok közül, akik elhagynák hazájukat, 28 százalék Németországot választaná, 13 százalék Kanadát, tíz százalék Törökországot, hat-hat százalék pedig az Egyesült Királyságot és Franciaországot.

A kutatók szerint a migrációs mintákat elsősorban a már létező közösségek határozzák meg. Christian Dustmann, a kutatás egyik szerzője szerint a diaszpórák kulcsszerepet játszanak: megkönnyítik a migrációt, csökkentik annak költségeit és kockázatait.

07 February 2026, Berlin: Demonstrators with placards and banners at the Brandenburg Gate in Berlin. Thousands of Iranians in exile protest against the government in Tehran and show solidarity with the popular uprising in Iran. Photo: Manuel Genolet/dpa (Photo by Manuel Genolet / dpa Picture-Alliance via AFP)
Berlinben több ezer iráni migráns tiltakozik a teheráni kormány ellen Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Manuel Genolet

 

Már most is Németországban él a legtöbb iráni migráns

Az adatok azt mutatják, hogy a jelenlegi iráni menekültek legnagyobb része már most is Németországban él. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága statisztikái szerint 2025 végén 29 százalékuk Németországban, 26 százalékuk az Egyesült Királyságban, nyolc százalékuk Kanadában, öt százalékuk pedig Ausztriában tartózkodott. A kutatás társszerzője, Tommaso Frattini szerint ez azt jelenti, hogy egy esetleges új menekülthullám valószínűleg a már meglévő migrációs útvonalakat követné.

 

Európa lehet a fő célpont

A tanulmány arra is rámutat, hogy a gyakorlatban nem mindenki tud távoli országokba – például Kanadába vagy az Egyesült Államokba – eljutni. A földrajzi közelség és az utazási korlátozások miatt sokan inkább Európa felé indulhatnak.

A szakértők szerint emiatt a kontinens, azon belül különösen Németország válhat a legfontosabb célponttá, ha az iráni háború újabb menekülthullámot indít el.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Nicolas Economou) 


 



 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

