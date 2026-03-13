Trump felfedte a nagy titkot Irán új vezetőjéről

Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy hisz abban, hogy Irán újonnan kinevezett legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei „valamilyen formában” még mindig él, annak ellenére, hogy az iráni háború kitörése utáni hivatalba lépése óta nem látták nyilvánosan.

Trump tájékoztatást adott az iráni háborúról (Fotó: AFP)

Azt hiszem, valószínűleg. Azt hiszem, megsérült, de azt hiszem, valamilyen formában még él

– mondta Trump egy interjúban, amely pénteken kerül adásba.

Trump kijelentése azután hangzott el, hogy Hamenei jelezte, hogy Irán nem fog meghátrálni az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott háborúban.

Az újonnan kinevezett legfelsőbb vezető csütörtökön nyilatkozatot adott ki a közelmúltbeli csapásokat követő állapotával kapcsolatos pletykák közepette.