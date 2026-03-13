TrumpIránháború

Trump felfedte a nagy titkot Irán új vezetőjéről

Az amerikai elnök egy interjúban elárulta, hogy valószínűleg még mindig él Modzstaba Hamenei, de azt nem tudta megmondani, hogy milyen állapotban lehet. Donald Trump úgy fogalmazott: Úgy kiütöttük az irániakat, ahogy senki sem tudta volna.

Kozma Zoltán
2026. 03. 13. 6:02
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy hisz abban, hogy Irán újonnan kinevezett legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei „valamilyen formában” még mindig él, annak ellenére, hogy az iráni háború kitörése utáni hivatalba lépése óta nem látták nyilvánosan.

Trump tájékoztatást adott az iráni háborúról (Fotó: AFP)

Azt hiszem, valószínűleg. Azt hiszem, megsérült, de azt hiszem, valamilyen formában még él

 – mondta Trump egy interjúban, amely pénteken kerül adásba.

Trump kijelentése azután hangzott el, hogy Hamenei jelezte, hogy Irán nem fog meghátrálni az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott háborúban.

Az újonnan kinevezett legfelsőbb vezető csütörtökön nyilatkozatot adott ki a közelmúltbeli csapásokat követő állapotával kapcsolatos pletykák közepette.

Nem fogunk tartózkodni a mártírjaitok vérének megbosszulásától

– üzente az iráni nemzethez intézett részben, az iráni állami média által közzétett szöveg szerint.

A közlemény azt követően jelent meg, hogy jelentések szerint Modzstaba Hamenei megsérült és valószínűleg kómában van az amerikai-izraeli légicsapások után, amelyekben édesapja meghalt egy teheráni komplexum elleni február 28-i támadás során.

Trump: Nincs mitől félni

Az amerikai elnök kitért az iráni rezsim ambícióira a közel-keleti szomszédos országokkal kapcsolatban is.

Irán az elmúlt négy hónapban több ezer rakétát irányított ezekre a közel-keleti országokra

 – mondta. Hozzátette: „Át akarták venni az irányítást a Közel-Keleten, mindent irányítani akartak, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Ománt és Szaúd-Arábiát”, mielőtt figyelmeztettek volna, hogy Irán „1200 rakétát irányított ezekre az országokra”.

Mindezek a nemzetek féltek Irántól, és már nem félnek. De volt okuk félni. Úgy kiütöttük őket, ahogy egyetlen más nemzet sem tudta, és még mindig vannak maradványaik

 – mondta Trump.

A Hormuzi-szoroson átkelni kívánó hajókat érintő nehézségekről szólva Trump azt javasolta, hogy „menjenek át a Hormuzi-szoroson, és mutassanak némi bátorságot”.

Nincs mitől félniük. Nincs haditengerészetük, és mi elsüllyesztettük az összes hajójukat 

– tette hozzá az elnök.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekamerika

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A mostani háború gyökerei az Egyesült Államok vezetésének egy korábbi döntésére vezethetők vissza.

