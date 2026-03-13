Tíz napig lehet még visszaküldeni a kormány által indított nemzeti petíciót, amivel a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre. Az ívek kitöltésére postai úton és online is lehetőség van. A nemzeti petíció kiemelt fontosságú, ugyanis az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek uniós felvételét már 2027-re tervezi Brüsszel. De az utóbbi hetek történései megmutatták: most mindennél fontosabb, hogy a magyarok hallassák a hangjukat. Mint ismert, Ukrajna politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, amivel Kijev zsarolni próbálja Magyarországot. Ráadásul a vitában a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt hazánkkal szemben.

Soha nem látott aktualitása van a nemzeti petíciónak (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón lapunk kérdésére válaszolva mindenkit buzdított a nemzeti petíció kitöltésére. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a petíciónak soha nem látott aktualitása van:

annak meghirdetésekor a kormány nem gondolt arra, hogy az ukránok elzárják a Barátság vezetéket.

Egymillió felett a nemzeti petíciót kitöltők száma

Orbán Viktor a múlt héten tudatta a közösségi oldalán, hogy átlépte az egymilliót a nemzeti petíciót kitöltők száma. A miniszterelnök szerint a magyarok egyértelmű üzenetet küldenek Brüsszelnek: nem támogatnak olyan országot, amely zsarolja Magyarországot és veszélybe sodorja a családok energiaellátását.

Mostanra a kitöltők száma vélhetően még tovább emelkedett, a kitöltési idő végéig pedig túlszárnyalhatja a másfél milliót.

Három témában mondhatnak véleményt a magyarok

A kormányfő a digitális polgári körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén ismertette a nemzeti petíció három pontját:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.