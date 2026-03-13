ukrajnaeurópai uniókormánynemzeti petíció

Soha nem látott aktualitása van a nemzeti petíciónak

A kormány a hazánkat fenyegető veszélyek idején rendre kikéri az emberek véleményét. Így van ez most is, hiszen a polgárok a nemzeti petícióval nemet mondhatnak az ukrajnai háború finanszírozására. További aktualitás ad a petíciónak, hogy időközben az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, így veszélybe sodorták hazánk energiaellátását.

Máté Patrik
2026. 03. 13. 5:30
Tíz napig lehet még visszaküldeni a kormány által indított nemzeti petíciót, amivel a magyarok nemet mondhatnak a brüsszeli háborús tervekre. Az ívek kitöltésére postai úton és online is lehetőség van. A nemzeti petíció kiemelt fontosságú, ugyanis az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek uniós felvételét már 2027-re tervezi Brüsszel. De az utóbbi hetek történései megmutatták: most mindennél fontosabb, hogy a magyarok hallassák a hangjukat. Mint ismert, Ukrajna politikai okokból nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, amivel Kijev zsarolni próbálja Magyarországot. Ráadásul a vitában a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt hazánkkal szemben.

Nemzeti petíció plakát
Soha nem látott aktualitása van a nemzeti petíciónak (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón lapunk kérdésére válaszolva mindenkit buzdított a nemzeti petíció kitöltésére. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a petíciónak soha nem látott aktualitása van:

annak meghirdetésekor a kormány nem gondolt arra, hogy az ukránok elzárják a Barátság vezetéket.

Egymillió felett a nemzeti petíciót kitöltők száma

Orbán Viktor a múlt héten tudatta a közösségi oldalán, hogy átlépte az egymilliót a nemzeti petíciót kitöltők száma. A miniszterelnök szerint a magyarok egyértelmű üzenetet küldenek Brüsszelnek: nem támogatnak olyan országot, amely zsarolja Magyarországot és veszélybe sodorja a családok energiaellátását.

Mostanra a kitöltők száma vélhetően még tovább emelkedett, a kitöltési idő végéig pedig túlszárnyalhatja a másfél milliót.

 

Három témában mondhatnak véleményt a magyarok

A kormányfő a digitális polgári körök (DPK) kaposvári háborúellenes gyűlésén ismertette a nemzeti petíció három pontját:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

Nemzeti konzultáció Orbán Viktor Kaposvár DPK Magyarország kormánya nemzeti petíciót indít, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. /Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor a nemzeti petícióval (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormány meghallgatja az embereket

Nem új keletű jelenség, hogy a kormány veszélyek és a meghatározó átalakulások idején az emberekhez fordul, hogy kikérje a véleményüket. Az elmúlt években már számos alkalommal élt a kabinet a nemzeti konzultáció intézményével. Legutóbb tavaly ősszel tartottak nemzeti konzultációt, akkor gazdasági kérdésekben kérte ki a kormány az emberek véleményét. A témák között a személyi jövedelemadó rendszere és az adóemelések szerepeltek, miután tavaly nyáron kiszivárgott, hogy hatalomra kerülve a Tisza Párt többkulcsos szja-t vezetne be.

A konzultációban több mint 1,6 millió magyar mondta el a véleményét. Az eredmények egyértelműek voltak, hiszen a magyarok túlnyomó többsége elutasította a baloldali megszorításokat.

Borítókép: nemzeti petíció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

Lóránt Károly
idezojelekamerika

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A mostani háború gyökerei az Egyesült Államok vezetésének arra a döntésére vezethető vissza, hogy a NATO-t – a Gorbacsovnak a német újraegyesítéskor tett ígérete ellenére, hogy „egy centit sem –, fokozatosan kiterjesztette az orosz határokig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

