Rendkívüli

Orbán Viktor: A 2026-os választás egyik tétje, hogy Magyarországot pénzügyi rabszolgaságba engedjük-e + videó

UkrajnaKaposvárOrbán ViktorEurópai Unióorosz-ukrán háború

Orbán Viktor: Ukrajna uniós tagsága állandó háborús veszélyt jelentene Magyarországnak

Ukrajna európai uniós csatlakozása közvetlen katonai konfliktusba sodorná az EU-t Oroszországgal, és folyamatos háborús kockázatot jelentene Magyarország számára – hangsúlyozta a háborúellenes gyűlésen Kaposváron Orbán Viktor. A miniszterelnök a nemzeti petíció kapcsán kijelentette: Magyarország nemet mond a háború további finanszírozására, az ukrán állam működésének évtizedes támogatására és a háború miatti rezsiemelésekre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 13:45
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Három dolgot lehet a petíció kitöltésével elmondani. Az első: nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására, nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg, és nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére. Ez a nemzeti petíció arra kéri önöket, hogy Ha Ukrajna tagja lenne az Európai Uniónak ma, akkor az Európai Unió ma közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. Nem azért nem támogatjuk Ukrajna európai uniós tagságát, mert kőből van a szívünk, hanem azért, mert nem akarunk rontást hozni a saját fejünkre” – mondta Kaposváron Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ukrajna hosszabb távon is katonailag bizonytalan, hol békés, hol háborús övezet lesz. És ha benne lesz bármilyen olyan integrációban – NATO vagy Európai Unió, ahol mi is benne vagyunk, az a veszély áll fönn folyamatosan, hogy magunkat is, bennünket is belevisz, beleránt, ezért Ukrajnának, kívül kell maradni az Európai Unión, kell együttműködés Ukrajna és az Unió között, nem kell őket magukra hagyni, kell kötni stratégiai szerződést meg megállapodásokat, nem ilyeneket, hanem olyat, ami nekünk is jó, de beengedni őket és jogot adni a belül tartózkodásra az életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelentene, ezért ki kell maradni” – hangsúlyozta.

Kimaradni, hölgyeim és uraim, nem egyszerű. Volt itt két világháború, fantasztikus vezetőink voltak, egyiküknek sem sikerült Magyarországon kívül tartani a háborút. Tehát az a helyzet, hogy nekünk egy nagy nemzeti összefogásra lesz szükségünk a következő években, hogy Magyarországot kívül tudjuk tartani a háborún. Köszönöm a névtelen támogató bekiabálást, hogy majd én most, de higgyék, az kevés lesz, vagy kevés lesz. Én ott leszek, ahol lenni kell!

 – tette hozzá. „És tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni, és egy olyan zászló lesz, amivel gyülekezni mindig büszkeséget jelent, de önmagában egy jó állami vezető az kevés. Itt csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból. Itt döntések lesznek, nyomásgyakorlások. Folyamatosan fönn kell tartanunk a szándékunkat” – emelte ki.

És most az egyetemes katolikus testvériség szellemében még annyit szeretnék önöknek mondani, hogy miközben ezek a veszélyek fenyegetnek Ukrajnából, miközben az ukránok be akarnak bennünket vinni a háborúba. Miközben gyalázatos módon és tiszteletlenül beszélnek hozzánk és velünk, aközben Magyarországon ma 30 ezer ukrán menekültet látunk el. Aközben Ukrajna tőlünk kapja az energiaellátásának nagy részét. Tőlünk kapja a villamáram 40%-át. És ha nem szállítanánk nekik benzint, nem működnének a gépjárműveik. Tehát azt akarom mondani neki, hogy miközben kemények vagyunk, kiállunk az érdekünk mellett, nem fogunk engedni, aközben van szívünk. És amit a bajba jutott embernek meg kell adni, azt meg fogjuk adni akkor is, ha az ukrán

 – zárta.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

add-square Háborúellenes gyűlés

Orbán Viktor szerint Kaposváron jobb a buli, mint Brüsszelben + videó

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu