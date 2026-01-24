Orbán Viktor: Ukrajna uniós tagsága állandó háborús veszélyt jelentene Magyarországnak

„Három dolgot lehet a petíció kitöltésével elmondani. Az első: nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására, nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg, és nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére. Ez a nemzeti petíció arra kéri önöket, hogy Ha Ukrajna tagja lenne az Európai Uniónak ma, akkor az Európai Unió ma közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. Nem azért nem támogatjuk Ukrajna európai uniós tagságát, mert kőből van a szívünk, hanem azért, mert nem akarunk rontást hozni a saját fejünkre” – mondta Kaposváron Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„Ukrajna hosszabb távon is katonailag bizonytalan, hol békés, hol háborús övezet lesz. És ha benne lesz bármilyen olyan integrációban – NATO vagy Európai Unió, ahol mi is benne vagyunk, az a veszély áll fönn folyamatosan, hogy magunkat is, bennünket is belevisz, beleránt, ezért Ukrajnának, kívül kell maradni az Európai Unión, kell együttműködés Ukrajna és az Unió között, nem kell őket magukra hagyni, kell kötni stratégiai szerződést meg megállapodásokat, nem ilyeneket, hanem olyat, ami nekünk is jó, de beengedni őket és jogot adni a belül tartózkodásra az életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelentene, ezért ki kell maradni” – hangsúlyozta.