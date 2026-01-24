Orbán Viktor már készül a kaposvári háborúellenes gyűlésre + videó

A Digitális Polgári Körök mai állomása Kaposvár, ahol már folynak 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlés előkészületei. Orbán Viktor közösségi oldalán egy rövid videót osztott meg ezzel kapcsolatban:

A háborúellenes gyűlésen a kormányfő várhatóan részletesen beszél majd arról, hogy Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére a héten a svájci Davosba utazott, ahol megalapították a Béketanácsot.

Az eseményen részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.