Kaposvárra érkezett a háborúellenes gyűlés – Kövesse nálunk élőben! + videó

Már a főpróbát tartják Kaposváron, minden kész a DPK háborúellenes gyűlésére + videó

A digitális polgári körök tagjai Kaposváron találkoznak, a helyszínre pedig már megérkezett az esemény moderátora is.

Forrás: Facebook2026. 01. 24. 9:17
A széksorok még üresek, de már nem sokáig! Egy gyors főpróba, aztán jöhet is a közönség! – írta közösségi oldalán Rákay Philip, aki már megérkezett Kaposvárra, a DPK következő háborúellenes gyűlésének helyszínére. 

Miskolc, 2026. január 17. Rákay Philip producer, moderátor a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Rákay Philip moderátor a DPK háborúellenes gyűlésén Miskolcon (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A rendezvény moderátora hozzátette: Évtizedek színpadi rutinjával a hátam mögött is ugyanazt érzem, mint az első alkalommal: mindig megismételhetetlenül egyedi és izgalmas a veletek való találkozás. Alig várom!

11 órakor kezdünk! Aki békét akar, velünk tart!

 – zárta gondolatait.

Épül, szépül Kaposvár is

Kaposvárról posztolt Bohár Dániel is. A riporter az érkezése után a „mindenszaristáknak” üzent a közösségi oldalán közzétett videóban. Felhívta a figyelmet, hogy a DPK háborúellenes gyűlésének helyszíne, a Kaposvár Aréna egy viszonylag új épület, 2019-ben adták át. Az influenszer szerint ez csak az egyik példa arra, hogy Kaposvár és Somogy vármegye is folyamatosan épül-szépül.

Mint megírtuk, a DPK tagjai ezúttal Kaposváron találkoznak , ahol Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll. Az eddigi háborúellenes gyűlések hatalmas sikert arattak, így várhatóan most is rengetegen vesznek részt a rendezvényen. Lapunk élő szöveges tudósításban számol be az eseményről, ami a Hír TV felületein is követhető lesz.

Borítókép: Rákay Philip producer, moderátor a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlés előtt Kaposváron (Forrás: Facebook)


