Már a főpróbát tartják Kaposváron, minden kész a DPK háborúellenes gyűlésére + videó

A széksorok még üresek, de már nem sokáig! Egy gyors főpróba, aztán jöhet is a közönség! – írta közösségi oldalán Rákay Philip, aki már megérkezett Kaposvárra, a DPK következő háborúellenes gyűlésének helyszínére.

Rákay Philip moderátor a DPK háborúellenes gyűlésén Miskolcon (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A rendezvény moderátora hozzátette: Évtizedek színpadi rutinjával a hátam mögött is ugyanazt érzem, mint az első alkalommal: mindig megismételhetetlenül egyedi és izgalmas a veletek való találkozás. Alig várom!

11 órakor kezdünk! Aki békét akar, velünk tart!

– zárta gondolatait.

Épül, szépül Kaposvár is

Kaposvárról posztolt Bohár Dániel is. A riporter az érkezése után a „mindenszaristáknak” üzent a közösségi oldalán közzétett videóban. Felhívta a figyelmet, hogy a DPK háborúellenes gyűlésének helyszíne, a Kaposvár Aréna egy viszonylag új épület, 2019-ben adták át. Az influenszer szerint ez csak az egyik példa arra, hogy Kaposvár és Somogy vármegye is folyamatosan épül-szépül.

Mint megírtuk, a DPK tagjai ezúttal Kaposváron találkoznak , ahol Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll. Az eddigi háborúellenes gyűlések hatalmas sikert arattak, így várhatóan most is rengetegen vesznek részt a rendezvényen. Lapunk élő szöveges tudósításban számol be az eseményről, ami a Hír TV felületein is követhető lesz.