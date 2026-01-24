orbán viktorDPKDigitális Polgári Körminiszterelnökkaposvár

Kaposváron folytatódik a DPK háborúellenes országjárása

Újabb állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök országjárása. Ezúttal Kaposváron találkoznak a DPK tagjai, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll. Az eddigi háborúellenes gyűlések hatalmas sikert arattak, így várhatóan most is rengetegen vesznek részt a rendezvényen. Lapunk élő szöveges tudósításban számol be az eseményről, ami a Hír TV felületein is követhető lesz.

Szombaton 11 órakor Kaposváron folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása, ahol színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök. A háborúellenes gyűlésen a kormányfő várhatóan részletesen beszél majd arról, hogy Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére a héten a svájci Davosba utazott, ahol megalapították a Béketanácsot. 

Az eseményen részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Ahogy arról korábban írtunk, Orbán Viktor közösségi oldalán tette közzé pénteken, hogy Lázár Jánossal érkezik Kaposvárra.

Orbán–Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?! 

– írta közösségi oldalán a miniszterelnök, utalva arra, hogy Kaposváron mindketten fellépnek. 

A múlt héten Miskolcon rendezték az idei első DPK-gyűlést, ahol a zsúfolásig telt DVTK Arénában a miniszterelnök nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt. Miskolcon Orbán Viktor kifejtette, a Fidesz–KDNP-nek milyen tervei vannak a következő ciklusra:  

  • egymillió forintra emelni az átlagbért, 
  • négyszázezer forintra emelni a minimálbért, 
  • végigvinni a 14. havi nyugdíjat (idén még csak egyheti összeg érkezik, aztán évente emelik majd),  
  • építeni egy új agrárgazdaságot, 
  • elérni Magyarország teljes energiafüggetlenségét,  
  • és a mesterséges intelligenciát hasznosan felhasználni. 

A miniszterelnök kijelentette, ő azt szeretné, hogy 

a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek újra erősek!

Hatalmas siker a DPK országjárása

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Tavaly öt háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson 
  • december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt tavalyi rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A hatalmas siker láttán nem meglepő, hogy folytatódik a háborúellenes országjárás, amely várhatóan további helyszínekre is ellátogat a következő hetekben.

Orbán Viktor érvei a Fidesz mellett

A DPK-gyűléseken Orbán Viktor részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adott. Így volt ez Szegeden is, ahol a Lázárinfón a résztvevők szabadon kérdezhették a kormányfőt. Arra a kérdésre, hogy miért érdemes 2026-ban, 16 év kormányzás után a Fideszre szavazni, azt mondta:

Ha nincs Fidesz, akkor nincs egymillió munkahely, nincs biztos időskor, de van háború és jó sok migráns. Ha nincs Fidesz, nincs parti.

Kijelentette azt is, hogy a Fidesz–KDNP egy olyan közösség, amely mindig olyan vezetőket tud előhozni, az élre állítani, amilyenre a magyaroknak, az országnak, a hazának szüksége van.

Ez a mi legnagyobb erőnk – tette hozzá a miniszterelnök.

Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után. Nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem

– jelentette ki Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a miskolci DPK-gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

