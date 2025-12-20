Minden pálya hazai pálya: Orbán Viktor és Lázár János együtt tart Lázárinfót a szegedi háborúellenes gyűlésen – kövesse nálunk élőben! + videó

Idei utolsó állomásához érkezett a digitális polgári körök országjárása. A szegedi Pick Arénában a háborúellenes gyűlés zárásaként Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót. Az esemény telt házas, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

Fotó: Havran Zoltán

Elsőként Lázár János lépett a színpadra, köszöntötte a szegedieket, és külön megköszönte a helyállásukat, hogy az erős ellenszélben is kitartottak a Fidesz mellett.

Nekünk minden pálya hazai pálya

– emelte ki a miniszter, és megköszönte a rengeteg kérdést, amit kapott a Lázárinfókon. Ismertette, hogy a szegedi gyűlésen is minden kérdésre válaszol, a kérdésekre egy perc áll rendelkezésre, és a válaszokra is egy percnyi időkeret jut.

Az eddigi Lázárinfók alapján több tanulságot is levont Lázár János. Kiemelte: a választók azt várják a kormánytól, hogy megvédje őket, és nem kérnek abból, hogy nevelni akarják őket. A politikusoknak hasznosnak kell lenni, és nem az agyára menni a választópolgárnak.

A jövő évi választás szerinte nem bonyolult: a Fidesz magas bért és alacsony rezsit kínál, a Tisza alacsony bért és magas rezsit szeretne.

Többet ésszel, mint haraggal, ez a 2026-os választás üzenete

– foglalta össze Lázár János.