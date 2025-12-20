Rendkívüli

orbán viktordpklázár jános

Minden pálya hazai pálya: Orbán Viktor és Lázár János együtt tart Lázárinfót a szegedi háborúellenes gyűlésen – kövesse nálunk élőben! + videó

Az utóbbi hetekben Orbán Viktor részletes kül- és belpolitikai helyzetértékeléseket adott a DPK-gyűléseken. A szegedi háborúellenes gyűlésen, a dugig megtelt Pick Arénában a miniszterelnök Lázár Jánossal közösen tart Lázárinfót.

2025. 12. 20. 12:24
Idei utolsó állomásához érkezett a digitális polgári körök országjárása. A szegedi Pick Arénában a háborúellenes gyűlés zárásaként Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót. Az esemény telt házas, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

DPK gyűlés Lázár
Fotó: Havran Zoltán

Elsőként Lázár János lépett a színpadra, köszöntötte a szegedieket, és külön megköszönte a helyállásukat, hogy az erős ellenszélben is kitartottak a Fidesz mellett.

Nekünk minden pálya hazai pálya

– emelte ki a miniszter, és megköszönte a rengeteg kérdést, amit kapott a Lázárinfókon. Ismertette, hogy a szegedi gyűlésen is minden kérdésre válaszol, a kérdésekre egy perc áll rendelkezésre, és a válaszokra is egy percnyi időkeret jut.

Az eddigi Lázárinfók alapján több tanulságot is levont Lázár János. Kiemelte: a választók azt várják a kormánytól, hogy megvédje őket, és nem kérnek abból, hogy nevelni akarják őket. A politikusoknak hasznosnak kell lenni, és nem az agyára menni a választópolgárnak.

A jövő évi választás szerinte nem bonyolult: a Fidesz magas bért és alacsony rezsit kínál, a Tisza alacsony bért és magas rezsit szeretne.

Többet ésszel, mint haraggal, ez a 2026-os választás üzenete

– foglalta össze Lázár János.

– Kik is vagyunk ma? Az egyszerű, hétköznapi emberek pártja vagyunk, az időseké, akik már ledolgoztak egy életet, a fiatalok pártja, akik munkával akarnak egyről a kettőre lépni, mert abban hiszünk, hogy munkával mindenki képes feljebb lépni. Adókedvezménnyel, béremeléssel, rezsicsökkentéssel, vagy kedvező lakáshitellel. Ebben az országban a fideszes és a nem fideszes is léphet előre. Felépítettünk egy munkaalapú társadalmat – sorolta, kiemelve, hogy a Tisza viszont egy segély alapú társadalmat építene.

A Tisza áradása veszély, de megtanultuk, ha jön a Tisza, mindig megy is

– jegyezte meg a miniszter. Az első kérdésre, hogy miért szavazzanak az emberek tizenöt év után is a Fideszre, azt mondta: több volt a jó, mint a rossz. Leszögezte, hogy nagy a tét 2026-ban, mert mindent elveszíthetünk. Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre – tette hozzá. Megjegyezte, hogy a másik ok, amiért érdemes a Fideszre szavazni, két szó: Orbán Viktor.

Ezután érkezett a színpadra a miniszterelnök, aki elmondta: ha nincs Fidesz-KDNP, akkor van háború, migránsok. De többek között nem lenne biztos időskor és gyerekek után járó adókedvezmény sem. Nincs Fidesz, nincs parti – fogalmazott. Kiemelte, hogy van egy fantasztikus közösségük és mindig elő tudják venni azt a vezetőt, akire a hazának szükség van. Példaként említette Áder Jánost, Lázár Jánost és Varga Mihályt is.

A miniszterelnök három érvet is felhozott amellett, hogy miért szavazzanak rá. Megjegyezte, hogy vidéki, és ha az ember teheti, akkor válassza a saját fajtáját. Továbbá a legjobb korban van. Emellett még nem végzett azzal a feladattal, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok.

DPK gyűlés Szeged
Az idei utolsó háborúllenes gyűlés Szegeden (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Orbán Viktor miniszterelnök több felvételt is megosztott közösségi oldalán a szegedi háborúellenes gyűlés helyszínéről.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán már bejelentkezett a szegedi háborúellenes nagygyűlés előtt.

Emlékezetes lesz a találkozónk a mai szegedi háborúellenes gyűlésen – írta közösségi oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter beszámolt róla, hogy már túl vannak a főpróbán, és LázárBazárt is tartanak.

Lázárinfó Orbánnal! Várjuk a résztvevőket, várjuk a kérdéseket, mi pedig mindent megválaszolunk!

– harangozta be az eseményt a miniszter.

A főpróbáról és a helyszínről egy videót is megosztott Lázár János.

Deutsch Tamás is bejelentkezett Szegedről, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője Kubatov Gáborral beszélget a Patrióta csatornáján.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető,

míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.

A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi békemenet sikere után hirdette meg az országjárást a hazájukért tenni akaró polgárok számára. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Azóta már négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai: először november 15-én Győrben, majd Nyíregyházán, Kecskeméten, illetve Mohácson találkoztak a résztvevők.

 

Mindent eldöntő a 2026-os választás

Az utóbbi hetekben Orbán Viktor részletes kül- és belpolitikai helyzetértékelést adott a DPK-gyűléseken. Ez várhatóan most is így lesz, kiváltképp azért, mert sorsdöntő EU-csúcs zajlott a hét közepén.

A múlt héten tartott mohácsi gyűlésen a miniszterelnök a Tisza Párt környékén feltűnt Bokros Lajosról elmondta:

Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe, a mi világképünkbe pedig nem fér bele Bokros Lajos.

A kormányfő összegzése szerint az állampolgárok három dolgot akarnak a gazdaságtól: hogy legyen fedél a fejük fölött, hogy legyen munkalehetőség, ezen felül tisztességes öregkort.

A kecskeméti DPK-gyűlésen a miniszterelnök kitért arra, hogy a 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás, s annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből, amelyet választunk magunknak.

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban

– mutatott rá a kormányfő.

A digitális polgári körök országjárásának nyíregyházi állomásán Orbán Viktor a moszkvai útjának részleteiről beszélt. A miniszterelnök szerint az a jó ösvény, amin most haladnak: az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Euró­pa érdekében. A DPK országjárásának első állomásán, Győrben Orbán Viktor elmondta, hogy azért állnak ki a béke mellett, mert Európa a háború küszöbén áll.

Európa vezetői bele fognak kóvályogni, bele fognak tántorogni egy háborúba

– vélekedett a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor és Lázár János közös Lázárinfót tart a szegedi háborúellenes gyűlésen (Fotó: Havran Zoltán)


Google News
Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekszeged

Szeged

Bayer Zsolt avatarja

Lézengünk a Pick Arénában.

Előfizetek az újságra

