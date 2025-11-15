Rendkívüli

Megkezdődött az első háborúellenes gyűlés, kövesse nálunk élőben + videó

Orbán Viktor is felszólal a rendezvényen.

Gábor Márton
2025. 11. 15. 10:39
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Az Attraction együttes árnyékszínház-előadásával kezdődött meg az első háborúellenes gyűlés Győrben.

Az első beszélgetésben Nagy Tímea olimpiai bajnok vívót, Nacsa Olivér humoristát, és Békés Márton történész-politológust kérdezi a két házigazda, Szabó Zsófi és Rákay Philip.

Nacsa Olivér felidézte, hogy 2018-ban perceken múlt, hogy már nem voltak ott a karácsonyi vásárban, amikor merénylet történt. Az eset előtt nem sokkal ugyanis még ott sétálgattak. Mint mondta, jól jártunk, hogy ez Magyarországon nem fordulhat elő.

Cikkünk frissül.

Győr DPK gyűlés
Az első háborúellenes gyűlés bejárata (Fotó: Mirkó István)

A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal  Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Az eseményen emellett tiszteletét teszi:

  • Rákay Philip producer,
  • Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
  • Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
  • Békés Márton történész-politológus,
  • Nacsa Olivér humorista,
  • Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
  • Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekordszámú résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.

Jótékonyság

A rendezvény háziasszonya, Szabó Zsófi abban a pulóverben jelent meg, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök rajza díszít. Az az a rajz, amelyet a miniszterelnök az ATV-s interjúja alatt készített, és a műsor végén az őt kérdező Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozott.

A pulóver megvásárolható a DPK webshopjában. A bevételt  jótékony célra fordítják, a közmédia Jónak lenni jó! kampánya számára ajánlják fel. 

A rendhagyó jegyzetet rengetegen szeretnék, ám kérdéses volt, hogy a szerzői jogok miatt hogyan lehet a rajzot bögrére, pólóra, pulóverre vagy egyébre nyomtatni. Az erről szóló bejegyzéshez Orbán Viktor kommentet fűzött, és tisztázta a helyzetet:

Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!

 

www.youtube.com

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Magyar Nemzet)

