Megkezdődött az első háborúellenes gyűlés, kövesse nálunk élőben + videó

Az Attraction együttes árnyékszínház-előadásával kezdődött meg az első háborúellenes gyűlés Győrben.
Az első beszélgetésben Nagy Tímea olimpiai bajnok vívót, Nacsa Olivér humoristát, és Békés Márton történész-politológust kérdezi a két házigazda, Szabó Zsófi és Rákay Philip.
Nacsa Olivér felidézte, hogy 2018-ban perceken múlt, hogy már nem voltak ott a karácsonyi vásárban, amikor merénylet történt. Az eset előtt nem sokkal ugyanis még ott sétálgattak. Mint mondta, jól jártunk, hogy ez Magyarországon nem fordulhat elő.
A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.
A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
Az eseményen emellett tiszteletét teszi:
- Rákay Philip producer,
- Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
- Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
- Békés Márton történész-politológus,
- Nacsa Olivér humorista,
- Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
- Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
- Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is.
A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekordszámú résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.
Jótékonyság
A rendezvény háziasszonya, Szabó Zsófi abban a pulóverben jelent meg, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök rajza díszít. Az az a rajz, amelyet a miniszterelnök az ATV-s interjúja alatt készített, és a műsor végén az őt kérdező Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozott.
A pulóver megvásárolható a DPK webshopjában. A bevételt jótékony célra fordítják, a közmédia Jónak lenni jó! kampánya számára ajánlják fel.