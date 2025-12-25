Amerikai zöld lámpa: eladhatja orosz tulajdonrészét a szerb olajcég

Az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről – jelentette szerda este az RTS szerb állami televízió. Az RTS jelentése szerint a NIS azonban nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna.
Az USA októberben sújtotta szankcióval a NIS-t
Az amerikai pénzügyminisztérium októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.
