Amerikai zöld lámpa: eladhatja orosz tulajdonrészét a szerb olajcég

Az USA engedélyezte: eladható a NIS orosz tulajdonrésze. A szerbiai kőolaj-finomító 2026 márciusáig tárgyalhat a Gazprom-részesedés értékesítéséről – működési engedélyt azonban nem kapott. Vucsics szerint a Mol is érdeklődik a vásárlás iránt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 25. 17:11
Amerikai zöld lámpa: eladhatja orosz részét a NIS Forrás: AFP
Az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről – jelentette szerda este az RTS szerb állami televízió. Az RTS jelentése szerint a NIS azonban nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna.

Az USA októberben sújtotta szankcióval a NIS-t 

Az amerikai pénzügyminisztérium októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.

A szankciók következtében leállt a Janaf vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben – az ország egyetlen kőolaj-finomítójában – leállt a termelés.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazprom Neftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak. Alekszandar Vucsics szerb elnök kedden kijelentette, hogy a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról.

