Szerbia energiaellátása felborult, vészhelyzetben a szomszédos ország

Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül teljesen leállhat. Az Egyesült Államok többségi orosz tulajdonosi részesedésre vonatkozó szankciói miatt megszakadt a nyersolajellátás. A pancevói finomító működése csökkent, és szerb források szerint négy napra van a „teljes leállástól”, míg ipari források a helyi médiának azt mondták, hogy az olajtermelés leállt. 2025 októbere óta a szerb olajipari vállalatot, a NIS-t szankciók sújtják.
Deák Dániel Faceboook-bejegyzésében írt arról, hogy „több mint 300 benzinkúton a bankkártyás fizetés sem opció – hiszen a NIS tulajdonában lévő kutakon nem működnek az amerikai kártyatársaságok által kibocsátott bankkártyák, a NIS-sel pedig pénzügyi tranzakciók sem bonyolíthatók le.”
A szerbiai kutak üzemeltetői szerint még nincs ellátási probléma, de hogy holnap sem lesz, arra már senki nem tud garanciát vállalni
– írta posztjában Deák Dániel, kiemelve:
Szerbia tehát nem tudta elkerülni mindazt, amit Magyarország igen: Orbán Viktor a november 7-i washingtoni látogatása során megállapodott Donald Trumppal, hogy hazánk mentesül az amerikai energiaszankciók alól. Így nálunk nincsenek ellátási problémák.
