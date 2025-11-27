Szerbia energiaellátása felborult, vészhelyzetben a szomszédos ország

Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül teljesen leállhat. Az Egyesült Államok többségi orosz tulajdonosi részesedésre vonatkozó szankciói miatt megszakadt a nyersolajellátás. A pancevói finomító működése csökkent, és szerb források szerint négy napra van a „teljes leállástól”, míg ipari források a helyi médiának azt mondták, hogy az olajtermelés leállt. 2025 októbere óta a szerb olajipari vállalatot, a NIS-t szankciók sújtják.

Szerbia stratégiai szövetségese Magyarországnak – hangsúlyozta Orbán Viktor. A képen: a magyar miniszterelnök és Alekszandar Vucsics

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI

Deák Dániel Faceboook-bejegyzésében írt arról, hogy „több mint 300 benzinkúton a bankkártyás fizetés sem opció – hiszen a NIS tulajdonában lévő kutakon nem működnek az amerikai kártyatársaságok által kibocsátott bankkártyák, a NIS-sel pedig pénzügyi tranzakciók sem bonyolíthatók le.”

A szerbiai kutak üzemeltetői szerint még nincs ellátási probléma, de hogy holnap sem lesz, arra már senki nem tud garanciát vállalni

– írta posztjában Deák Dániel, kiemelve: