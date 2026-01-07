A magyarokkal szembenéző románok elhallgatják a kedd este kapott történelmi pofont

Az előző évezredben négyszeres világbajnok, és ugyanennyi alkalommal olimpiai érmes román férfi-kézilabdaválogatott az elmúlt évtizedekben már egyáltalán nem tartozik a világ élvonalába. Noha a vb-kről 2011 óta mindig hiányzó csapat két éve, 1996 óta először kijutott az Európa-bajnokságra, ott pontot sem szerzett. Románia idén is ott lesz az Eb-n, a januári kontinenstorna előtt azonban nem indult jól a később a magyarok ellen is zajló felkészülés, ugyanis a válogatott kedd este története során először kapott ki Olaszországtól.

Az olasz férfi-kézilabdaválogatott győzni tudott Románia ellen az Eb előtt (Fotó: federhandball.it/Luigi Canu)

Olasz siker Románia ellen a kézilabda-Eb előtt

Az olasz válogatott nagyjából ellentétes utat jár be a románokkal: sokáig szinte nem is létezett ott kézilabda, majd a kilencvenes évek végén látott kisebb fellángolást az elmúlt években követte újabb csúcspont.

Olaszország tavaly három győzelmet is aratott a világbajnokságon, idén pedig az évezredben először lesz ott kézilabda-Eb-n.

Triesztben remekül is hangolt rá 1200 néző előtt: az utolsó hazai felkészülési mérkőzésén szinte végig vezetve, mégis egy 28 másodperccel a végső dudaszó előtt szerzett győztes góllal 35-34-re múlta felül Romániát.

Miközben az olaszok büszkén osztottak meg egy hosszú beszámolót a találkozóról a hivatalos oldalukon, addig a román szövetség oldalán hiába keresünk bármilyen információt a történelmi vereségről. A közösségi médiában is egyetlen posztban emlékeztek meg a találkozóról, és a legnépszerűbb román sportlapnak számító gsp.ro is egyetlen, a címlapon mélyen eldugott cikkben számolt be a történtekről – a tudósítás címében a vereség helyett a „hihetetlen" felzárkózást kiemelve.

A dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokság előtt Olaszország még Feröeren játszik két felkészülési mérkőzést, míg a románok pénteken Győrben, szombaton pedig (zárt kapuk mögött) Felcsúton lépnek pályára a magyar válogatott ellen. A január 15-én rajtoló kontinenstornán Románia Dániával, Portugáliával és Észak-Macedóniával, míg Olaszország Magyarországgal, Izlanddal és Lengyelországgal került egy csoportba – a kvartettekből az első két-két helyezett jut a középdöntőbe.