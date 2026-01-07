kézilabdaRomán Kézilabda Szövetségolasz férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

A magyarokkal szembenéző románok elhallgatják a kedd este kapott történelmi pofont

A román férfi-kézilabdaválogatott kedd este vereséget szenvedett Olaszország vendégeként. Az Európa-bajnokságra hangoló együttesek közül az olaszok Feröer, míg a románok Magyarország ellen lépnek még pályára felkészülési mérkőzéseken a kézilabda-Eb előtt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 6:34
Az Eb-n már két éve is szerepelt Stefan Cumpanici sem tudott segíteni a románoknak (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előző évezredben négyszeres világbajnok, és ugyanennyi alkalommal olimpiai érmes román férfi-kézilabdaválogatott az elmúlt évtizedekben már egyáltalán nem tartozik a világ élvonalába. Noha a vb-kről 2011 óta mindig hiányzó csapat két éve, 1996 óta először kijutott az Európa-bajnokságra, ott pontot sem szerzett. Románia idén is ott lesz az Eb-n, a januári kontinenstorna előtt azonban nem indult jól a később a magyarok ellen is zajló felkészülés, ugyanis a válogatott kedd este története során először kapott ki Olaszországtól.

Az olasz férfi-kézilabdaválogatott győzni tudott Románia ellen az Eb előtt
Az olasz férfi-kézilabdaválogatott győzni tudott Románia ellen az Eb előtt (Fotó: federhandball.it/Luigi Canu)

Olasz siker Románia ellen a kézilabda-Eb előtt

Az olasz válogatott nagyjából ellentétes utat jár be a románokkal: sokáig szinte nem is létezett ott kézilabda, majd a kilencvenes évek végén látott kisebb fellángolást az elmúlt években követte újabb csúcspont. 

Olaszország tavaly három győzelmet is aratott a világbajnokságon, idén pedig az évezredben először lesz ott kézilabda-Eb-n. 

Triesztben remekül is hangolt rá 1200 néző előtt: az utolsó hazai felkészülési mérkőzésén szinte végig vezetve, mégis egy 28 másodperccel a végső dudaszó előtt szerzett győztes góllal 35-34-re múlta felül Romániát.

Miközben az olaszok büszkén osztottak meg egy hosszú beszámolót a találkozóról a hivatalos oldalukon, addig a román szövetség oldalán hiába keresünk bármilyen információt a történelmi vereségről. A közösségi médiában is egyetlen posztban emlékeztek meg a találkozóról, és a legnépszerűbb román sportlapnak számító gsp.ro is egyetlen, a címlapon mélyen eldugott cikkben számolt be a történtekről – a tudósítás címében a vereség helyett a „hihetetlen" felzárkózást kiemelve.

A dán–norvég–svéd közös rendezésű Európa-bajnokság előtt Olaszország még Feröeren játszik két felkészülési mérkőzést, míg a románok pénteken Győrben, szombaton pedig (zárt kapuk mögött) Felcsúton lépnek pályára a magyar válogatott ellen. A január 15-én rajtoló kontinenstornán Románia Dániával, Portugáliával és Észak-Macedóniával, míg Olaszország Magyarországgal, Izlanddal és Lengyelországgal került egy csoportba – a kvartettekből az első két-két helyezett jut a középdöntőbe.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Állni látszék az idő….

Kondor Katalin avatarja

Újabb és újabb háborús gócok bukkannak fel, a régebbi fenekedők sem akarják abbahagyni háborús politikájukat és igyekezetüket, mintha valami ördögi haláltáncot járna a világ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu