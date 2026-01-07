kézilabdaférfi kézilabda EbVass Sándor

Éles József nélkül igazi kézilabdahorrorban győztük le az olimpiai bajnokot

Január 16-án Svédországban, Norvégiában és Dániában megkezdődik a férfikézilabda Európa-bajnokság, amelyen a magyar válogatott is szerepel. Ez az esemény ennek a sportágnak a legmagasabb színvonalú versenye, ez az a torna, amelyre mindenki odafigyel. Az Eb előtt többrészes sorozatban elevenítünk fel olyan nagy meccseket, amelyeket a magyar válogatott játszott. Az első részben az 1998-as olaszországi férfikézilabda Európa-bajnokságot idézzük fel, azt az Eb-t, amelyen a magyar csapat a 6. helyen végzett, s amelyen az olimpiai bajnokot is legyőzte.

Lantos Gábor
2026. 01. 07. 5:46
A zseniálisan játszó Pásztor István (szemben) 12 gólt dobott az olimpiai bajnoknak Fotó: Koncz Márton - Origo
A férfi- (és női) kézilabda Európa-bajnokságok története nem túl régre nyúlik vissza, hiszen az EHF csak 1994-ben rendezte meg először ezt az eseményt. Az első két férfi Eb-n a magyarok nem sok nyomot hagytak maguk után. Az 1994-es portugáliai nyitányon a hetedik helyen végeztünk (ekkor még csak 12 csapat indult a tornán), a spanyol a svéd és a dán válogatott legyőzött bennünket, míg a csoportmeccseken a házigazda és a mainál sokkal gyengébb portugál együttes ellen 19-18-ra, míg Szlovénia ellen 24-19-re nyertünk. Ezek után a hetedik helyért rendezett összecsapáson Fehéroroszországot sikerült felülmúlni. Két évvel később, 1996-ban Spanyolország adott otthont az Eb-nek. Itt az előző hetedik helyezést jócskán alulmúlta a csapat, amely a tizedik helyen kötött ki. Horvátország, Oroszország és Jugoszlávia is megverte a magyarokat, akik a csoportban a német csapat ellen játszottak döntetlent, míg a szlovénokat sikerült megverni. A kilencedik helyért rendezett helyosztón Románia egy góllal, 28-27-re diadalmaskodott, így kötöttünk ki a kilencedik helyen.

kézilabda Európa-bajnokság
Az 1998-as férfikézilabda Európa-bajnokság magyar szövetségi kapitánya Vass Sándor volt
Fotó: ROTH TAMAS

A kézilabda Európa-bajnokság és a Japánban szőtt álmok

Az 1997-es férfikézilabda-vb-n az akkor már Vass Sándor vezette magyarok nem várt nagy sikert értek el azzal, hogy bejutottak a legjobb négy közé és ott a negyedik helyen zártak. 

Ez akkor tényleg hatalmas diadalnak számított, hiszen az 1995-ös izlandi vb-n a szégyenteljes 17. helyet érte el a magyar férfiválogatott.

Az 1997-es vb-csoda után abban bíztunk, hogy a diadalmenet az 1998-as Európa-bajnokságon, Olaszországban is folytatódik.

A mieink a spanyol, az orosz, a horvát, a cseh és a macedón válogatottal kerültek egy csoportba. Az 1996-os atlantai olimpiát Horvátország nyerte meg, ugyanők az 1995-ös vb-döntőben is szerepeltek, s ott ugyan kikaptak, de ez a vb-ezüst számukra óriási eredménynek számított. Ki gondolta volna, hogy minden idők egyik legjobb Eb-meccsén éppen a regnáló olimpiai bajnokot tudjuk majd legyőzni?

Erre alighanem kevesen fogadtak volna, különösen azok után, hogy spanyolok ellen rettenetes meccsen 27-17-re kaptunk ki, majd az oroszokkal szemben sem sikerült nyerni (20-23.) A válogatott játéka nyomokban nem emlékeztetett arra, amit egy évvel korábban Japánban láttunk. 

A horvátok a csoport első körében 18-18-at játszottak a spanyolokkal, de a bombaformában lévő orosz csapat ellen teljesen összeomlottak. Oroszország 29-14-re szétverte az olimpiai bajnokot. 

Ezt a meccset 1998. június 3-án 18 órakor rendezték meg Bolzanóban. 22 órával később, 1998. június 4-én 16 órakor a magyar csapat a horvátokkal nézett farkasszemet. A lélektani előny a mieink oldalán volt, mert az előző körben két góllal felülmúltuk a cseheket, de ez semmit sem jelentett, mert a horvátok bombaerős együttese ellen senki sem mehetett biztosra.

A meccs:

III. férfikézilabda Európa-bajnokság, Olaszország
B-csoport, 5. forduló: Magyarország–Horvátország 28-27 (13-10)
Bolzano, 300 néző. Vezette: Arnaldsson, Erlingsson (izlandiak)

Magyarország: Szathmári – Kertész 4, Csoknyai 1, Sótonyi 2, Rosta M., Kis Á., Pásztor 12. Csere: Fekete (kapus), Gulyás 1, Bartók 2, Zsigmond 4, Kotormán 2. 

Ennek a győzelemnek az értékét az is növelte, hogy a magyar csapatban ekkor sem lépett pályára a térdsérülést szenvedett Éles József, aki az akkori nemzeti együttes legnagyobb sztárja volt. A horvátokat is sok gond gyötörte. Az olimpiai bajnokcsapat legendás, ekkor már 37 éves játékosa, Saracevic lábán óriási kötéssel kávézgatott a terem előterében, miközben a társak már odabent melegítettek. A magyarok azonban erre az összecsapásra tényleg elővették a legjobb formát. Már az első félidőben szellemesen és virtuózan játszottak, a szünetben a magyar csapat 13-10-re vezetett. 

A második félidőben egy ideig tovább folytatódott a magyar show, de 15-10-es vezetés után érthetetlen visszaesés következett, s nem sokkal később már 17-17 állt a táblán.

De ekkor senki sem hitte, hogy ez az összecsapás micsoda drámát tartogat.

A két izlandi bíró tevékenysége nehezen feledhető

Negyven másodperccel a befejezés előtt Magyarország 28-27-re vezetett. Mi támadtunk azért, hogy újabb gólt dobjunk, s ezzel lezárjuk a meccset. A két izlandi bíró ekkor lépéshibát vett észre Bartók Csabánál, aki annyira kiborult az ítélettől, hogy kiállították. Ekkor 20 másodperc volt hátra.

A horvát csapat edzője lehozta a kapust, így a kettős emberhátrányban védekező magyarok (tudniillik Bartók kiállítása előtt Kertészt is lezavarták) ellen heten támadtak. Azaz négy mezőnyjátékos védekezett hét olimpiai bajnok ellen. A döntetlen a horvátok csoportharmadik helyét jelentette volna. Hét másodperccel a vége előtt az ezen a meccsen csodálatosan játszó és tizenkét gólt dobó Pásztor István ki kapott egy kétpercest.

 Hárman maradtunk.

A sípszó után a horvátok az üresen álló szélső, Cavar felé dobták a labdát, de ekkor – ki tudja, honnan? – felbukkant Csoknyai István, aki lesodorta Cavar kezéről a labdát. 

le Français Patrick Cazal (G) est aux prises avec le Hongrois Csoknyai Istvan, le 09 juin 1999 au Moubarak hall de Port Said, lors de la rencontre France-Hongrie, comptant pour les 1/8e de finale des 16e championnats du monde de Handball. La France l'emporte 24-23, et se qualifie pour les 1/4 de finale. (ELECTRONIC IMAGE) French Didier Patrick Cazal (L) controls the ball ahead of Hungarian Csoknyai Istvan 09 June 1999 at the Moubarak hall in Port Said during their Handball World Championship match. France won 24-23 and qualified for the quarter final. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO AFP/PATRICK HERTZOG/PH/nf/emp (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)
A piros mezes Csoknyai István nélkül aligha sikerül legyőzni az olimpiai bajnokot
Fotó: PATRICK HERTZOG/AFP

Normális esetben ezért hétméterest szoktak adni, de a két, addigra teljesen megzavarodott izlandi bíró sarokdobást mutatott a horvátok javára, miközben az óra pergett. 

Mire az ellenfél elvégezte volna a sarokdobást, az idő lejárt, Magyarország pedig 28-27-re legyőzte az olimpiai bajnokot. 

Hihetetlen diadal volt ez, amely után sokan a könnyeikkel küzdöttek. Nem véletlen, mert hősies küzdelemben nyertünk a nagy ellenféllel szemben. Ezzel a magyarok a csoport harmadik helyén végeztek és a szabályok szerint a másik hatos harmadikjával, azaz a jugoszlávokkal kellett megküzdeni az ötödik helyért. A meccsnek óriási volt a tétje, mert a győztes automatikusan kijutott az 1999-es egyiptomi vb-re.

A jugoszlávok vért ittak ellenünk

De mielőtt ebbe belemennénk, idézzük fel azt, mi történt az Eb-t megelőző utolsó felkészülési találkozón. 1998. május 22-én Marcaliban éppen a jugoszlávok ellen játszott Vass Sándor csapata. Békebeli meccsnek indult ez, de majdnem súlyos botrány lett belőle. A jugoszlávok edzője, Zoran Zsivkovics annyira kiborult egy bírói ítéleten, hogy lehívta a pályáról a csapatát. Már-már úgy tűnt, hogy a mérkőzés félbeszakadt, amikor hosszas győzködés után visszatértek a plávik és ki is kaptak 26-23-ra. 

Ám azt Bolzanóban mindenki tudta, hogy ezt a sérelmet aligha felejtik el.

Nem is felejtették: a kiváló magyar kezdés (3-0 ide) után a csapat fokozatosan esett szét és vissza. A vége nagyon súlyos, 32-24-es vereség és hatodik hely lett. Ezzel elúszott annak a lehetősége, hogy Magyarország kijusson az 1999-es vb-re, más kérdés, hogy később a vb-selejtezőn ezt sikerült elérni. Ugyanakkor azt sem gondolta volna senki sem, hogy ez az 1998-as Eb-hatodik hely egészen 2024-ig felülmúlhatatlan lesz. 

Márpedig ez a szomorú valóság: 1998 után egészen a két évvel ezelőtti németországi Eb-ig egyszer sem sikerült ezt a hatodik helyet jobbra cserélni. Két éve azonban a magyarok az ötödik helyen zárták az Európa-bajnokságot, amely minden idők legjobb magyar Eb-szereplése volt ennek a sportágnak a férfi szakágában.

Semmi ünnep, semmi hozsanna

Visszatérve 1998-ra: a magyar sportsajtó nem ünnepelte ezt a hatodik helyet, a csúnya befejezés és a jugoszlávoktól elszenvedett nagy vereség miatt csendes letargia övezte a történteket. Különösen azok után, hogy az egy évvel korábbi világbajnokságon elért negyedik hely mindenkit édes álomba ringatott. Pedig az a magyar csapat – a sérült Éles József nélkül – reális eredményt ért el. 

 

