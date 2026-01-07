Éles József nélkül igazi kézilabdahorrorban győztük le az olimpiai bajnokot

A férfi- (és női) kézilabda Európa-bajnokságok története nem túl régre nyúlik vissza, hiszen az EHF csak 1994-ben rendezte meg először ezt az eseményt. Az első két férfi Eb-n a magyarok nem sok nyomot hagytak maguk után. Az 1994-es portugáliai nyitányon a hetedik helyen végeztünk (ekkor még csak 12 csapat indult a tornán), a spanyol a svéd és a dán válogatott legyőzött bennünket, míg a csoportmeccseken a házigazda és a mainál sokkal gyengébb portugál együttes ellen 19-18-ra, míg Szlovénia ellen 24-19-re nyertünk. Ezek után a hetedik helyért rendezett összecsapáson Fehéroroszországot sikerült felülmúlni. Két évvel később, 1996-ban Spanyolország adott otthont az Eb-nek. Itt az előző hetedik helyezést jócskán alulmúlta a csapat, amely a tizedik helyen kötött ki. Horvátország, Oroszország és Jugoszlávia is megverte a magyarokat, akik a csoportban a német csapat ellen játszottak döntetlent, míg a szlovénokat sikerült megverni. A kilencedik helyért rendezett helyosztón Románia egy góllal, 28-27-re diadalmaskodott, így kötöttünk ki a kilencedik helyen.

Az 1998-as férfikézilabda Európa-bajnokság magyar szövetségi kapitánya Vass Sándor volt

Fotó: ROTH TAMAS

A kézilabda Európa-bajnokság és a Japánban szőtt álmok

Az 1997-es férfikézilabda-vb-n az akkor már Vass Sándor vezette magyarok nem várt nagy sikert értek el azzal, hogy bejutottak a legjobb négy közé és ott a negyedik helyen zártak.

Ez akkor tényleg hatalmas diadalnak számított, hiszen az 1995-ös izlandi vb-n a szégyenteljes 17. helyet érte el a magyar férfiválogatott.

Az 1997-es vb-csoda után abban bíztunk, hogy a diadalmenet az 1998-as Európa-bajnokságon, Olaszországban is folytatódik.

A mieink a spanyol, az orosz, a horvát, a cseh és a macedón válogatottal kerültek egy csoportba. Az 1996-os atlantai olimpiát Horvátország nyerte meg, ugyanők az 1995-ös vb-döntőben is szerepeltek, s ott ugyan kikaptak, de ez a vb-ezüst számukra óriási eredménynek számított. Ki gondolta volna, hogy minden idők egyik legjobb Eb-meccsén éppen a regnáló olimpiai bajnokot tudjuk majd legyőzni?

Erre alighanem kevesen fogadtak volna, különösen azok után, hogy spanyolok ellen rettenetes meccsen 27-17-re kaptunk ki, majd az oroszokkal szemben sem sikerült nyerni (20-23.) A válogatott játéka nyomokban nem emlékeztetett arra, amit egy évvel korábban Japánban láttunk.

A horvátok a csoport első körében 18-18-at játszottak a spanyolokkal, de a bombaformában lévő orosz csapat ellen teljesen összeomlottak. Oroszország 29-14-re szétverte az olimpiai bajnokot.

Ezt a meccset 1998. június 3-án 18 órakor rendezték meg Bolzanóban. 22 órával később, 1998. június 4-én 16 órakor a magyar csapat a horvátokkal nézett farkasszemet. A lélektani előny a mieink oldalán volt, mert az előző körben két góllal felülmúltuk a cseheket, de ez semmit sem jelentett, mert a horvátok bombaerős együttese ellen senki sem mehetett biztosra.

A meccs: III. férfikézilabda Európa-bajnokság, Olaszország

B-csoport, 5. forduló: Magyarország–Horvátország 28-27 (13-10)

Bolzano, 300 néző. Vezette: Arnaldsson, Erlingsson (izlandiak) Magyarország: Szathmári – Kertész 4, Csoknyai 1, Sótonyi 2, Rosta M., Kis Á., Pásztor 12. Csere: Fekete (kapus), Gulyás 1, Bartók 2, Zsigmond 4, Kotormán 2.

Ennek a győzelemnek az értékét az is növelte, hogy a magyar csapatban ekkor sem lépett pályára a térdsérülést szenvedett Éles József, aki az akkori nemzeti együttes legnagyobb sztárja volt. A horvátokat is sok gond gyötörte. Az olimpiai bajnokcsapat legendás, ekkor már 37 éves játékosa, Saracevic lábán óriási kötéssel kávézgatott a terem előterében, miközben a társak már odabent melegítettek. A magyarok azonban erre az összecsapásra tényleg elővették a legjobb formát. Már az első félidőben szellemesen és virtuózan játszottak, a szünetben a magyar csapat 13-10-re vezetett.

A második félidőben egy ideig tovább folytatódott a magyar show, de 15-10-es vezetés után érthetetlen visszaesés következett, s nem sokkal később már 17-17 állt a táblán.

De ekkor senki sem hitte, hogy ez az összecsapás micsoda drámát tartogat.