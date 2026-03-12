Kövér László: Magyar Péterék ugyanaz a brancs, amely Kijev mögött is áll

– Magyar Péterék ugyanaz a brancs, amely Kijev mögött is áll – mondta az Országgyűlés elnöke A tanú című filmre utalva a Mandiner legfrissebb számában megjelent beszélgetésben.

Kövér László kijelentette, azt gondolja, a Fidesz jobban áll mind a listás eredményeket, mind az egyéni mandátumokban megmutatkozó erőviszonyokat illetően, de az április 12-i választás szoros mérkőzés lesz.

A 2010 utáni valamennyi választáshoz képest szorosabb most az állás, részben azért, mert Magyar Péterék, illetve megbízóik manipulációs gépezete megoldották azt, amit korábban nem sikerült

– mondta a házelnök, majd pontosította: a kudarcokat követően ezúttal nem az ellenzéki pártokat próbálták meg egyesíteni, hanem a Fidesszel szemben ellenérzéseket tápláló, potenciális ellenzéki szavazóbázist.

– Gyurcsány Ferenc korábban már e szavazóbázis jelentős részéből kilúgozta az értelmes politikai viták iránti igényt, ehelyett csúcsra járatta az indulatok felkorbácsolását. Magyar Péter tehát Gyurcsány Ferenc legjobb tanítványa a politikai gyűlöletkeltés szakmájában – tette hozzá.

A házelnök szerint a Tisza-szavazóknak nem lehet illúziójuk Magyar Péter jellembeli adottságaival, vezetési képességeivel, a Tisza programjával kapcsolatban. – A Magyar Pétert és pártját támogatók legfontosabb motivációja a Fidesszel szembeni ellenérzés, oktalan gyűlölet. Európában láthattuk, hogy tizenhat év után minden kormányzat támogatottsága megkopik: a Margaret Thatcher és John Major fémjelezte konzervatív kormányt nagyjából ennyi idő elteltével váltották le úgy, hogy három-négy százalékos gazdasági növekedés volt az Egyesült Királyságban – mondta.

A kampányról szólva a házelnök kiemelte: az a legfontosabb, hogy mindenki hozzon magával még egy embert, és ne csak a választás napjára, hanem a kampányba, a digitális világban zajló kampányba is, mert azt a csatateret sem engedhetik át ellenfeleiknek.

Nekem egyetlen Tisza-szimpatizáns sem az ellenségem, ameddig nem tör a saját hazájának életére. Azonban a Tisza vezetői szemlátomást ezt teszik, hiszen egy másik, idegen állam szövetségében és idegen zsoldban harcolva próbálnak felkapaszkodni a kormányzati hatalomba, ahogyan ezt elődjeik – Károlyi Mihály, Kun Béla és Szálasi Ferenc – tették 1918–1919-ben és 1944-ben

– fogalmazott. Felidézte, 1990 óta parlamenti képviselő, és 1988-ban részt vett az ország első ellenzéki szervezetének megalapításában. – Sem előtte, sem a rendszerváltoztatás után nem volt érzékelhető olyan mértékű gyűlölet a magyar közéletben, mint most. Még azok részéről sem hallottam a bosszúállás vágyát tükröző megszólalásokat, akik személyesen vagy a felmenőik sorsa kapcsán konkrét, valóságos sérelmeket, szenvedéseket tudtak volna felsorolni – fűzte hozzá.