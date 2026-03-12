Az ukrán parlament nem fogadott el egy olyan törvényjavaslatot, amely a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötött megállapodás egyik alapfeltétele volt. A javaslatra 168 képviselő szavazott igennel, míg az elfogadáshoz 226 szavazatra lett volna szükséges. Sokan azt várták, hogy a javaslat könnyen átmegy a parlamenten, mivel ez kötelező feltétel (strukturális mérföldkő) az IMF-hitel következő részletének lehívásához – írja a Kyiv Post.

Zelenszkij tervei elbuktak, az ukrán képviselők nem támogatták. Fotó: AFP