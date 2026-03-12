IMFUkrajnaNemzetközi ValutaalapZelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij tervei elbuktak, az ukrán képviselők nem támogatták

Az ukrán parlament nem szavazta meg az IMF-hitel következő részletének lehívásához szükséges törvényt. Mindössze 168 képviselő támogatta a javaslatot a szükséges 226 helyett, így Zelenszkij tervei meghiúsultak. A szakértők szerint áprilisig forrásokra lesz szüksége az országnak, vagy a pénzügyi összeomlás fenyegeti Ukrajnát.

2026. 03. 12.
Az ukrán parlament nem fogadott el egy olyan törvényjavaslatot, amely a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötött megállapodás egyik alapfeltétele volt. A javaslatra 168 képviselő szavazott igennel, míg az elfogadáshoz 226 szavazatra lett volna szükséges. Sokan azt várták, hogy a javaslat könnyen átmegy a parlamenten, mivel ez kötelező feltétel (strukturális mérföldkő) az IMF-hitel következő részletének lehívásához – írja a Kyiv Post.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, február végén az IMF négy évre szóló, összesen 8,1 milliárd dollárnyi hitelt hagyott jóvá Ukrajnának. A keretből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítottak. Ukrajna egyedül nem képes betömni a költségvetésén tátongó lyukakat, az országot pénzügyi összeomlás fenyegeti. Az ukrán szakértők áprilist tekintik végső határidőnek az Ukrajna partnereitől várt pénzügyi segítség beérkezésére. Magyarország viszont blokkolja az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós támogatást, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken.

 

