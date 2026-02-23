Ukrán képviselő: Ukrajna nem képes betömni a költségvetésén tátongó lyukakat, az országot pénzügyi katasztrófa fenyegeti

„Úgy érzem, hogy pénzügyi tragédia küszöbén állunk. A pénzügyminiszter is így van vele. Mert áprilisban nem lesz miből fedezni a kiadásokat” – idézte az Unian ukrán hírügynökség a politikust. Az ukrán szakértők áprilist tekintik végső határidőnek az Ukrajna partnereitől várt pénzügyi segítség beérkezésére.

Ukrajna pénzügyi katasztrófa felé száguld (Illusztráció, forrás: AFP)

Jelenleg a költségvetés kiadásait több tétel esetében az év későbbi időszakaira előirányzott pénzeszközök előrehozatalával fedezik.

Hetmancev arra sürgette az ukrán parlamentet, hogy mielőbb fogadjon el több olyan adóügyi törvényjavaslatot, amelyeket a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Unió a további finanszírozás feltételéül szabott.

Kijev jelenleg egy új, 8,1 milliárd dollár összegű, 48 hónapos futamidejű program elindításáról tárgyal az IMF-fel Ukrajna számára. Ehhez a kijevi vezetésnek adóemeléseket tartalmazó törvényjavaslatokat kell elfogadnia.

A jelenlegi, 15,6 milliárd dollár összegű, kiterjesztett IMF-hitelprogram 2023–2027-re szól, azonban a kijevi vezetés új program elindítását kérte a Nemzetközi Valutaalaptól.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)