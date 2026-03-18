Őrült brüsszeli tervek, Barátság kőolajvezeték, közel-keleti eszkaláció és újabb magyar áldozat Ukrajnában – napi összefoglaló

Szánthó Miklós bejelentette az idei CPAC Hungary következő felszólalóit. Gyanús körülmények között halt meg egy újabb kárpátaljai magyar, és egy újabb súlyos ukrán korrupcióra is fény derült. Eközben az uniós energiapolitika körüli viták – a Barátság kőolajvezeték leállásától a gázárkorlát tervéig – tovább mélyültek. Nigel Farage szerint a régi világrend letűnőben van. Íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

CPAC 2026: itt a felszólalók listája

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója bejelentette az idei, immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő CPAC Hungary következő felszólalóit. Amerika szívéből egy olyan politikus érkezik Budapestre, aki a döntések sűrűjéből első kézből hoz rálátást a következő évek legnagyobb kihívásaira. A magyar jobboldal egyik meghatározó nemzetközi szövetségese, Eva Vlaardingerbroek is színpadra lép és Dave Rubin is részt vesz a CPAC Hungaryn. Az is kiderült, hogy Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke is részt vesz az idei rendezvényen, és Mateusz Morawiecki is visszatér.

A patrióták nem hátrálnak meg, és közösen állnak ki Európa békéjéért, jövőjéért és jólétéért.

Kényszersorozás: gyanús körülmények között halt meg egy újabb kárpátaljai magyar

Gyanús körülmények között meghalt egy kárpátaljai férfi, aki az ukrán kényszersorozás újabb magyar áldozata. Az abszurd ukrán magyarázat szerint Kádas Károly többször meglőtte magát, sőt még a fegyvert is eltüntette. Az Ellenpont helyi forrásai szerint a család arra gyanakszik, hogy rokonukat megölhették az ukrán hadseregben, még mielőtt kiküldték volna a frontra.