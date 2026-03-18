orosz-ukrán háborúBrüsszelközel-keletMerzOrbán ViktorBarátság kőolajvezetékZelenszkijTrump

Őrült brüsszeli tervek, Barátság kőolajvezeték, közel-keleti eszkaláció és újabb magyar áldozat Ukrajnában – napi összefoglaló

Brüsszel pedig már a csatlakozási fejezetek megnyitásán dolgozik Ukrajna számára, közben Kijevben aggódnak a Tisza helyzete miatt. Tovább gyűrűzik a vita a Barátság kőolajvezeték leállása körül. Brüsszel gázárkorlátot, valamint új szabályokat tervez, közben erőlteti az orosz energiahordozók kivezetését. Merz súlyos gondokról beszélt a német gazdaságban. A Közel-Keleten és az Egyesült Államok körül is nő a feszültség: Trump több lehetőséget mérlegel Irán ügyében, de a NATO-szövetségesek többsége nem venne részt egy katonai műveletben. Támadás érte az amerikai nagykövetséget. Irán rakétákat indított Izrael ellen, Orbán Viktort pedig hatalmas tömeg fogadta Egerben. Napi összefoglaló.

Sebők Barbara
2026. 03. 18. 1:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós bejelentette az idei CPAC Hungary következő felszólalóit. Gyanús körülmények között halt meg egy újabb kárpátaljai magyar, és egy újabb súlyos ukrán korrupcióra is fény derült. Eközben az uniós energiapolitika körüli viták – a Barátság kőolajvezeték leállásától a gázárkorlát tervéig – tovább mélyültek. Nigel Farage szerint a régi világrend letűnőben van. Íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

CPAC 2026: itt a felszólalók listája

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója bejelentette az idei, immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő CPAC Hungary következő felszólalóit. Amerika szívéből egy olyan politikus érkezik Budapestre, aki a döntések sűrűjéből első kézből hoz rálátást a következő évek legnagyobb kihívásaira. A magyar jobboldal egyik meghatározó nemzetközi szövetségese, Eva Vlaardingerbroek is színpadra lép és Dave Rubin is részt vesz a CPAC Hungaryn. Az is kiderült, hogy Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke is részt vesz az idei rendezvényen, és Mateusz Morawiecki is visszatér. 

A patrióták nem hátrálnak meg, és közösen állnak ki Európa békéjéért, jövőjéért és jólétéért.

Kényszersorozás: gyanús körülmények között halt meg egy újabb kárpátaljai magyar

Gyanús körülmények között meghalt egy kárpátaljai férfi, aki az ukrán kényszersorozás újabb magyar áldozata. Az abszurd ukrán magyarázat szerint Kádas Károly többször meglőtte magát, sőt még a fegyvert is eltüntette. Az Ellenpont helyi forrásai szerint a család arra gyanakszik, hogy rokonukat megölhették az ukrán hadseregben, még mielőtt kiküldték volna a frontra.

Tovább gyűrűzik a vita a Barátság kőolajvezeték leállása körül, miután a magyar delegáció Kijevben utánajárt a történteknek. 

A magyar fél úgy véli, a szállítás leállása mögött nem technikai, hanem politikai okok húzódhatnak. 

Czepek Gábor szerdán – még a csütörtöki uniós csúcs előtt – jelentést fog tenni a kormánynak.

Bóka János: Magyarország elvárása az, hogy a Barátság kőolajvezetéken meginduljon a szállítás

Bóka János a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó tárcavezetőinek tanácskozását megelőzően hangsúlyozta, a Barátság kőolajvezeték működése a közel-keleti helyzet elmérgesedése miatt egész Európa energiabiztonságára komolyan kihat.

Magyarország elvárása az, hogy a Barátság kőolajvezetéken meginduljon a szállítás, ez fontos Magyarország mellett Szlovákia és az egész közép-európai régió energiabiztonsága szempontjából 

– jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben kedden.

Itt van Brüsszel terve: gázárkorlát és új szabályok jöhetnek

Az Európai Bizottság az állami támogatási szabályok enyhítését és a gázár esetleges korlátozását vizsgálja annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a Közel-Keleten zajló háború nyomán kialakult energiaválság kezelésében. Ursula von der Leyen bizottsági elnök március 16-i levelében – amely egy brüsszeli vezetői találkozó előtt készült – több lehetséges intézkedést vázolt fel a megemelkedett energiaköltségek kezelésére.

Súlyos ukrán korrupció: 11 ezer dollárért kínálták a katonai mentesítést

A rendvédelmi szervek lelepleztek egy, a kropivnickiji katonai egységhez tartozó katonát, aki a városi tanács egykori képviselőjével együtt olyan rendszert működtetett, amelyben pénzért – korrupciós módszerekkel – segítettek a mozgósítást elkerülni kívánó férfiaknak.

Irán ügyében dönthet Trump: több lehetőséget mérlegel

Az amerikai katonai vezetés több lehetséges forgatókönyvet is kidolgozott arra az esetre, ha Donald Trump elnök az Irán elleni háború lezárása mellett döntene, ám ilyen határozat eddig még nem született. Eközben a konfliktus egyre nagyobb területre terjed ki a Közel-Keleten, miközben Irán továbbra is ellenőrzése alatt tartja a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost. Mindez azt eredményezi, hogy a háború lezárásának feltételei és időbeli kerete folyamatosan változik, akár naponta is módosulhat.

Támadás érte az Egyesült Államok nagykövetségét

Rakéta- és dróntámadás érte az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségét. A beszámolók szerint több pilóta nélküli repülő eszköz is a célpont felé tartott, amelyek közül többet a légvédelem semmisített meg. Egy drón az amerikai nagykövetség területén belül csapódott be.

Donald Trump: Nincs szükségünk a NATO-tagállamok segítségére

Az Egyesült Államokat arról tájékoztatta NATO-szövetségesei többsége, hogy nem akar részt venni Washington Irán elleni katonai műveletében. Ezt közölte kedden Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán.

Éleződik a konfliktus: Irán támad, Macron feltételekhez köti a beavatkozást

A Közel-Keleten tovább éleződik a feszültség. Irán több hullámban indított rakétákat Izrael ellen a háború tizennyolcadik napján, de Izrael is támadást indított Bejútban. Emmanuel Macron jelezte, hogy amíg tartanak a bombázások, Franciaország nem vesz részt a Hormuzi-szoros biztonságának biztosítására irányuló műveletekben, de miután a helyzet nyugodtabbá válik, elképzelhető, hogy a világgazdaság számára stratégiai fontosságú átkelőhelynél részt vegyen a hajók kíséretében.

Brüsszel tovább erőlteti öngyilkos tervét

Az EU tovább erőlteti az orosz energiahordozók teljes kivezetését, miközben a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet továbbra is rendezetlen. Brüsszel energiaügyi biztosa, Dan Jörgensen szerint az orosz kőolaj kizárása nem veszélyezteti Európa energiaellátását. A törekvés megfosztaná Magyarországot az olcsó orosz kőolajtól.

Merz szerint súlyos gondokkal küzd a német gazdaság

Miközben az állami kiadások történelmi csúcsra emelkedtek, a magánberuházások évtizedes mélypontra estek Németországban. A kedvezőtlen folyamatok láttán Friedrich Merz már kormánya eredményességét is kétségbe vonta.

Nigel Farage szerint a régi világrend letűnőben van

A Reform UK vezetője átfogó politikai programot vázolt fel, amely radikális változásokat ígér az Egyesült Királyságnak. 

Nigel Farage szerint a pártja képes lehet hatalomra kerülni a következő választásokon, miközben programja több ponton szakít a jelenlegi politikai irányvonallal.

Tervei között szerepelnek bevándorlási szigorítások, nemzetközi egyezmények felülvizsgálata és gazdaságpolitikai átalakítások. A párt egyre növekvő támogatottságot élvez országszerte.

Újabb békekezdeményezésekről beszélt Volodimir Zelenszkij

Újabb békekezdeményezésekről beszélt Volodimir Zelenszkij, aki egy interjúban hangsúlyozta: elengedhetetlen egy újabb egyeztetés az Egyesült Államokkal a háború lezárása érdekében, írja az Unian.ua.

Brüsszel nem hivatalosan megnyitotta a tárgyalásokat Ukrajnával

Az Európai Unióban nem hivatalosan már minden csatlakozási fejezetet megnyitottak Ukrajna előtt. Brüsszel szerint nem lehet vesztegetni az időt.

Aggódnak Kijevben, hogy nem áll jól a Tisza szénája

A március 15-i budapesti rendezvények kapcsán Valeria Pasko ukrán riporter a Tisza Párt rendezvényén arról beszélt: a Békemenet mérete és összetétele alapján úgy tűnik, Orbán Viktor politikai közössége erősebb támogatottságot mutat, mint a Tisza Párt.

Elképesztő tömeg várta Orbán Viktort

Elképesztő tömeg várta Orbán Viktort országjárásának második állomásán, Egerben. A miniszterelnök beszédében azt mondta, áprilisban mindenkire szükség lesz, aki megértette, hogy Magyarország jövője azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e a kormánynak kívül tartani Magyarországot a háborúból. Közölte,

 mi békét akarunk, akkor is, ha Brüsszelből és Kijevből nyomást helyeznek ránk, nemet kell mondanunk a háborúra és azokra, akik a hatalomra kerülésük érdekében leszerződtek Brüsszellel és meg kell mutatnunk, hol a helyük: valahol ott hátul.

 A kormányfő hangsúlyozta, nem szabad ukránpárti kormányt választani, magyar kormányra van szükség. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
