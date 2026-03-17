Brüsszel nem hivatalosan megnyitotta a tárgyalásokat Ukrajnával

Az uniós bővítési biztos hangsúlyozta: Európa geopolitikai nyomás alatt áll, ezért nem engedheti meg magának az időveszteséget. Mint fogalmazott, a tárgyalások felgyorsítása ennek a helyzetnek a következménye, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a feltételek enyhülnének.

Brüsszel korábban már világos elvárásokat fogalmazott meg Kijevnek. Ezek között kiemelt szerepet kap a jogállamiság megerősítése, a demokratikus intézmények működésének javítása, valamint a belső piac és a külkapcsolatok reformja. Az Európai Bizottság szerint Ukrajnának konkrét feladatlistát kell teljesítenie ahhoz, hogy a tárgyalások érdemben is előrehaladjanak.

A most megnyitott további klaszterek elsősorban gazdasági és infrastrukturális területeket érintenek. A tervek szerint a reformok elősegíthetik a munkahelyteremtést, javíthatják az üzleti környezetet és növelhetik a befektetések volumenét. Emellett hangsúlyt kap az energiaszektor korszerűsítése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a mezőgazdaság és a vidéki térségek megerősítése is.

Brüsszel elkötelezett, Kijev optimista

Kijev részéről optimista nyilatkozatok hangzanak el. Tarasz Kacska reálisnak tartja Ukrajna EU-csatlakozási megállapodásának aláírását a követelmények százszázalékos teljesítése előtt. Kulcsfontosságú tényezőként említette a jogállamiság terén elért előrelépést. Volodimir Zelenszkij többször beszélt arról, hogy Ukrajna akár 2027-re az Európai Unió tagjává válhat.

Ezzel szemben azonban Brüsszel jóval óvatosabb: most már azt hangsúlyozzák, hogy konkrét csatlakozási dátumot nem lehet kijelölni, mivel a folyamat kizárólag a reformok végrehajtásától függ.

Szakértők szerint éppen ezen a téren mutatkoznak a legnagyobb nehézségek.

Tatjana Sevcsuk, a Korrupcióellenes Akcióközpont nemzetközi programokért felelős vezetőjének elemzése szerint a kulcsfontosságú reformok – különösen az igazságszolgáltatás átalakítása és a korrupció elleni intézkedések – jelentős késésben vannak, ez pedig komoly akadályt jelenthet a csatlakozási folyamat felgyorsításában.