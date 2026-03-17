Brüsszel nem hivatalosan megnyitotta a tárgyalásokat Ukrajnával

Az Európai Unióban nem hivatalosan már minden csatlakozási fejezetet megnyitottak Ukrajna előtt. Brüsszel szerint nem lehet vesztegetni az időt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 18:24
Marta Kos, az EU bővítési biztosa március 17-én Brüsszelben Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
Újabb szakaszába lépett Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata: Marta Kos bejelentette, hogy immár mind a hat tárgyalási klaszter nem hivatalosan megnyílt Kijev előtt. A döntésről Brüsszelben, egy egyeztetést követően számolt be, amelyen Tarasz Kacska is részt vett, írja a Zn.ua.

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes, Marilena Raouna ciprusi európai ügyekért felelős miniszterhelyettes és Marta Kos bővítésért felelős biztos az Általános Ügyek Tanácsának brüsszeli ülése előtt, 2026. március 17-én. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Az uniós bővítési biztos hangsúlyozta: Európa geopolitikai nyomás alatt áll, ezért nem engedheti meg magának az időveszteséget. Mint fogalmazott, a tárgyalások felgyorsítása ennek a helyzetnek a következménye, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a feltételek enyhülnének.

Brüsszel korábban már világos elvárásokat fogalmazott meg Kijevnek. Ezek között kiemelt szerepet kap a jogállamiság megerősítése, a demokratikus intézmények működésének javítása, valamint a belső piac és a külkapcsolatok reformja. Az Európai Bizottság szerint Ukrajnának konkrét feladatlistát kell teljesítenie ahhoz, hogy a tárgyalások érdemben is előrehaladjanak.

A most megnyitott további klaszterek elsősorban gazdasági és infrastrukturális területeket érintenek. A tervek szerint a reformok elősegíthetik a munkahelyteremtést, javíthatják az üzleti környezetet és növelhetik a befektetések volumenét. Emellett hangsúlyt kap az energiaszektor korszerűsítése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a mezőgazdaság és a vidéki térségek megerősítése is.

 

Brüsszel elkötelezett, Kijev optimista

Kijev részéről optimista nyilatkozatok hangzanak el. Tarasz Kacska reálisnak tartja Ukrajna EU-csatlakozási megállapodásának aláírását a követelmények százszázalékos teljesítése előtt. Kulcsfontosságú tényezőként említette a jogállamiság terén elért előrelépést. Volodimir Zelenszkij többször beszélt arról, hogy Ukrajna akár 2027-re az Európai Unió tagjává válhat.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) is welcomed by European Commission President Ursula von der Leyen during the European Council meeting gathering the 27 EU leaders to discuss Ukraine, European defence, recent developments in the Middle East, competitiveness, housing and migration, in Brussels on October 23, 2025. (Photo by Yves Herman / POOL / AFP)
Volodimir Zelenszkij biztosra veszi Ukrajna gyors uniós csatlakozását. Fotó: AFP/Yves Herman

Ezzel szemben azonban Brüsszel jóval óvatosabb: most már azt hangsúlyozzák, hogy konkrét csatlakozási dátumot nem lehet kijelölni, mivel a folyamat kizárólag a reformok végrehajtásától függ.

Szakértők szerint éppen ezen a téren mutatkoznak a legnagyobb nehézségek. 

Tatjana Sevcsuk, a Korrupcióellenes Akcióközpont nemzetközi programokért felelős vezetőjének elemzése szerint a kulcsfontosságú reformok – különösen az igazságszolgáltatás átalakítása és a korrupció elleni intézkedések – jelentős késésben vannak, ez pedig komoly akadályt jelenthet a csatlakozási folyamat felgyorsításában.

 

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési biztosa március 17-én Brüsszelben (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

