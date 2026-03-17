Újabb szakaszába lépett Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata: Marta Kos bejelentette, hogy immár mind a hat tárgyalási klaszter nem hivatalosan megnyílt Kijev előtt. A döntésről Brüsszelben, egy egyeztetést követően számolt be, amelyen Tarasz Kacska is részt vett, írja a Zn.ua.
Brüsszel nem hivatalosan megnyitotta a tárgyalásokat Ukrajnával
Az Európai Unióban nem hivatalosan már minden csatlakozási fejezetet megnyitottak Ukrajna előtt. Brüsszel szerint nem lehet vesztegetni az időt.
Az uniós bővítési biztos hangsúlyozta: Európa geopolitikai nyomás alatt áll, ezért nem engedheti meg magának az időveszteséget. Mint fogalmazott, a tárgyalások felgyorsítása ennek a helyzetnek a következménye, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a feltételek enyhülnének.
Brüsszel korábban már világos elvárásokat fogalmazott meg Kijevnek. Ezek között kiemelt szerepet kap a jogállamiság megerősítése, a demokratikus intézmények működésének javítása, valamint a belső piac és a külkapcsolatok reformja. Az Európai Bizottság szerint Ukrajnának konkrét feladatlistát kell teljesítenie ahhoz, hogy a tárgyalások érdemben is előrehaladjanak.
A most megnyitott további klaszterek elsősorban gazdasági és infrastrukturális területeket érintenek. A tervek szerint a reformok elősegíthetik a munkahelyteremtést, javíthatják az üzleti környezetet és növelhetik a befektetések volumenét. Emellett hangsúlyt kap az energiaszektor korszerűsítése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a mezőgazdaság és a vidéki térségek megerősítése is.
Brüsszel elkötelezett, Kijev optimista
Kijev részéről optimista nyilatkozatok hangzanak el. Tarasz Kacska reálisnak tartja Ukrajna EU-csatlakozási megállapodásának aláírását a követelmények százszázalékos teljesítése előtt. Kulcsfontosságú tényezőként említette a jogállamiság terén elért előrelépést. Volodimir Zelenszkij többször beszélt arról, hogy Ukrajna akár 2027-re az Európai Unió tagjává válhat.
Ezzel szemben azonban Brüsszel jóval óvatosabb: most már azt hangsúlyozzák, hogy konkrét csatlakozási dátumot nem lehet kijelölni, mivel a folyamat kizárólag a reformok végrehajtásától függ.
Szakértők szerint éppen ezen a téren mutatkoznak a legnagyobb nehézségek.
Tatjana Sevcsuk, a Korrupcióellenes Akcióközpont nemzetközi programokért felelős vezetőjének elemzése szerint a kulcsfontosságú reformok – különösen az igazságszolgáltatás átalakítása és a korrupció elleni intézkedések – jelentős késésben vannak, ez pedig komoly akadályt jelenthet a csatlakozási folyamat felgyorsításában.
Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési biztosa március 17-én Brüsszelben (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
