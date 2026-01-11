korrupciós botrányUkrajnaNABUZelenszkij

Már nem az a kérdés, ki korrupt Ukrajnában – hanem hogy maradt-e még bárki, aki nem az

Újabb korrupciós vádak rázták meg az ukrán belpolitikát, miután több parlamenti képviselő neve is felmerült egy vesztegetési ügy kapcsán. A hatóságok szerint mintegy negyven törvényhozó érintett a korrupciós ügyben, akik a szavazataikat pénzért adhatták el.

2026. 01. 11. 18:30
Zelenszkij és von der Leyen Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN Forrás: Ritzau Scanpix
Ismét korrupció gyanúja merült fel több ukrán parlament képviselővel szemben. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vizsgálata szerint vesztegetés történhetett, és a vád szerint egyes törvényhozók eladták a szavazataikat. A rendelkezésre álló információk szerint a nyomozás egy, az ukrán elnök környezetéhez köthető képviselőt is érint – írja a Lenta.

Mintegy negyven törvényhozó érintett a legújabb ukrán korrupciós ügyben, akik szavazataikat pénzért adhatták el
Anatolij Sarij blogger szerint az ukrán Legfelsőbb Tanács több tucat képviselőjét gyanúsítható azzal, hogy szisztematikusan illegális juttatásokat kaptak az ukrán Verhovna Radában való szavazásért. Erről a saját Telegram-csatornáján írt. Sarij közölte, hogy 

mintegy negyven ukrán parlamenti képviselővel szemben számít vádemelésre a hatóság részéről, mivel kenőpénzt fogadtak el.

A sorra kirobbanó ukrán korrupciós botrányok Zelenszkij elnökségének legsúlyosabb belpolitikai válságát idézték elő. A vádak az államfő közvetlen környezetét is érintik, különösen az energetikai szektorban, ami egyaránt aláássa az ukrán elnök hitelességét és politikai helyzetét. Zelenszkij eddig személyi változtatásokkal és a korrupcióellenes szervek támogatásával igyekezett kezelni a helyzetet, ám a szakértők szerint az ukrán elnök politikai mozgástere érezhetően beszűkült.

 

