Már nem az a kérdés, ki korrupt Ukrajnában – hanem hogy maradt-e még bárki, aki nem az

Ismét korrupció gyanúja merült fel több ukrán parlament képviselővel szemben. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vizsgálata szerint vesztegetés történhetett, és a vád szerint egyes törvényhozók eladták a szavazataikat. A rendelkezésre álló információk szerint a nyomozás egy, az ukrán elnök környezetéhez köthető képviselőt is érint – írja a Lenta.

Mintegy negyven törvényhozó érintett a legújabb ukrán korrupciós ügyben, akik a szavazataikat pénzért adhatták el. Fotó: Ritzau Scanpix