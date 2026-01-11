Ismét korrupció gyanúja merült fel több ukrán parlament képviselővel szemben. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vizsgálata szerint vesztegetés történhetett, és a vád szerint egyes törvényhozók eladták a szavazataikat. A rendelkezésre álló információk szerint a nyomozás egy, az ukrán elnök környezetéhez köthető képviselőt is érint – írja a Lenta.
Már nem az a kérdés, ki korrupt Ukrajnában – hanem hogy maradt-e még bárki, aki nem az
Újabb korrupciós vádak rázták meg az ukrán belpolitikát, miután több parlamenti képviselő neve is felmerült egy vesztegetési ügy kapcsán. A hatóságok szerint mintegy negyven törvényhozó érintett a korrupciós ügyben, akik a szavazataikat pénzért adhatták el.
Anatolij Sarij blogger szerint az ukrán Legfelsőbb Tanács több tucat képviselőjét gyanúsítható azzal, hogy szisztematikusan illegális juttatásokat kaptak az ukrán Verhovna Radában való szavazásért. Erről a saját Telegram-csatornáján írt. Sarij közölte, hogy
mintegy negyven ukrán parlamenti képviselővel szemben számít vádemelésre a hatóság részéről, mivel kenőpénzt fogadtak el.
További Külföld híreink
A sorra kirobbanó ukrán korrupciós botrányok Zelenszkij elnökségének legsúlyosabb belpolitikai válságát idézték elő. A vádak az államfő közvetlen környezetét is érintik, különösen az energetikai szektorban, ami egyaránt aláássa az ukrán elnök hitelességét és politikai helyzetét. Zelenszkij eddig személyi változtatásokkal és a korrupcióellenes szervek támogatásával igyekezett kezelni a helyzetet, ám a szakértők szerint az ukrán elnök politikai mozgástere érezhetően beszűkült.
További Külföld híreink
Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Leó pápa köszönetet mondott az önkénteseknek + videó
Tavaly 33 millió zarándok érkezett az Örök Városba.
Grönland lakói Trump lépéseitől tartanak
Sok grönlandi lakos ellenzi, hogy az Egyesült Államok átvegye az irányítást.
Újabb összecsapás Brüsszel és a gazdák között – fogy a levegő von der Leyen körül + videó
A rendkívüli hideg ellenére is az utakon tiltakoznak a gazdák az elhibázott uniós döntés miatt.
Orosz rakétacsapás: kiderült, valójában mi volt az Oresnyik célpontja
Ez volt a megtorlás a Putyin-rezidenciát ért ukrán támadásért.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Leó pápa köszönetet mondott az önkénteseknek + videó
Tavaly 33 millió zarándok érkezett az Örök Városba.
Grönland lakói Trump lépéseitől tartanak
Sok grönlandi lakos ellenzi, hogy az Egyesült Államok átvegye az irányítást.
Újabb összecsapás Brüsszel és a gazdák között – fogy a levegő von der Leyen körül + videó
A rendkívüli hideg ellenére is az utakon tiltakoznak a gazdák az elhibázott uniós döntés miatt.
Orosz rakétacsapás: kiderült, valójában mi volt az Oresnyik célpontja
Ez volt a megtorlás a Putyin-rezidenciát ért ukrán támadásért.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!