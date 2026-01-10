Kiszivárgott: Több ezer katonát küldene Ukrajnába Macron

Ahogy arról lapunk is beszámolt, január 8-án Párizsban ült tárgyalóasztalhoz a hajlandók koalíciója. Két nappal korábban Emmanuel Macron parlamenti ülést hívott össze Franciaországban, hogy bemutassa nekik azt a tervet, amely szerint több ezer francia katonát vezényelne Ukrajnába – írja a Le Monde.

Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

Az Elysée-palotában, zárt ajtók mögött zajló – közel három órán át tartó vitán – részt vett Sébastien Lecornu miniszterelnök és mintegy harminc magas rangú politikus. Minden politikai erő képviseltette magát, beleértve azokat is, akik a leginkább ellenezték a francia csapatok Ukrajnába küldését, mint a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés (RN) vagy az Engedetlen Franciaország (LFI).

A nyilvánosságra hozott részletek szerint Franciaország mintegy 6000 katonát küldene Ukrajnába.

Egy, a tárgyaláson jelenlévő politikus hangsúlyozta, hogy szerinte az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák tekintetében fontos előrelépés az amerikaiak támogatása. Elmondása szerint a jelenlévők közül senki sem ellenezte a francia államfő által bemutatott javaslatot. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna háborúpárti szövetségesei – a párizsi nyilatkozattal – veszélybe sodorhatták a tűzszünetet.