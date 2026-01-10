Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

Kiszivárgott: Több ezer katonát küldene Ukrajnába Macron

Január elején Párizsban tárgyalt a hajlandók koalíciója. Az ülés előtt Emmanuel Macron zárt körben ismertette tervét a francia politikai vezetéssel. A nyilvánosságra került információk szerint több ezer francia katona Ukrajnába küldése volt napirenden.

András János
2026. 01. 10. 17:01
Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: POOL
Ahogy arról lapunk is beszámolt,  január 8-án Párizsban ült tárgyalóasztalhoz a hajlandók koalíciója. Két nappal korábban Emmanuel Macron parlamenti ülést hívott össze Franciaországban, hogy bemutassa nekik azt a tervet, amely szerint több ezer francia katonát vezényelne Ukrajnába – írja a Le Monde.

Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen Fotó: ARMEND NIMANI / AFP
Volodimir Zelenszkij,  Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

Az Elysée-palotában, zárt ajtók mögött zajló – közel három órán át tartó vitán – részt vett Sébastien Lecornu miniszterelnök és mintegy harminc magas rangú politikus. Minden politikai erő képviseltette magát, beleértve azokat is, akik a leginkább ellenezték a francia csapatok Ukrajnába küldését, mint a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés (RN) vagy az Engedetlen Franciaország (LFI). 

A nyilvánosságra hozott részletek szerint Franciaország mintegy 6000 katonát küldene Ukrajnába.

Egy, a tárgyaláson jelenlévő politikus hangsúlyozta, hogy szerinte az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák tekintetében fontos előrelépés az amerikaiak támogatása. Elmondása szerint a jelenlévők közül senki sem ellenezte a francia államfő által bemutatott javaslatot. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna háborúpárti szövetségesei – a párizsi nyilatkozattal – veszélybe sodorhatták a tűzszünetet.

Nem leszünk a frontvonalon, hanem az ukrán hadsereg támogatására leszünk ott

– hangsúlyozta Macron. Ennek ellenére az LFI nem ért egyet azzal, hogy francia katonákat küldjenek ilyen körülmények között, és az ENSZ-hez fognak fordulni, amikor a kérdés aktuálissá válik. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Emmanuel Macron (Fotó: AFP)

