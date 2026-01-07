politikai fogolyVenezuelaNicolás Maduro

A venezuelai ellenzék követelése meglepte a nemzetközi sajtót

Hatalmas változás megy végre Venezuelában, ahol az amerikai beavatkozásnak hála véget ért a zsarnokság korszaka az országban. María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető mozgalma kedden az összes politikai fogoly azonnali szabadon bocsátását követelte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 3:00
A venezuelai ellenzék a politikai foglyok szabadon bocsátását követeli Fotó: PEDRO MATTEY Forrás: AFP
Az 58 éves María Corina Machado a venezuelai ellenzék egyik legtekintélyesebb hangjának számít, aki régóta bűnszervezetnek nevezi Nicolás Maduro kormányát. A 2024-es választásokon való indulástól eltiltották, ennek ellenére tovább kampányolt a helyére lépő ellenzéki jelölt, Edmundo González mellett. A szavazáson végül Nicolás Maduro-t hirdették ki győztesnek, annak ellenére, hogy a szavazókörökben az ellenzéki jelölt nyert elsöprő többséggel. Machado mozgalma egy X-en közzétett bejegyzésben követelte az összes venezuelai politikai fogoly szabadon bocsátását – írja a BBC.

Azok, akik igazságtalanul tartják fogva a polgári és katonai politikai foglyokat, haladéktalanul engedjék szabadon őket

– közölte kedden a Gyerünk, Venezuela! (Vente Venezuela) ellenzéki mozgalom. Egy vezető helyi jogvédő szervezet becslése szerint jelenleg 863 politikai foglyot tartanak fogva az országban.

Machado hétfőn a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjújában elmondta, hogy a lehető leghamarabb vissza akar térni Venezuelába. Emlékeztetett, hogy a 2024-es választást is megnyerhették volna, és a jövőben egy szabad és tisztességes választáson a szavazatok több mint 90 százalékát is megszerezhetik. Az ellenzéki vezető hozzátette, hogy az amerikai elnökkel október 10. óta nem beszélt. Az interjú alatt méltatta az amerikai elnököt Nicolás Maduro elfogásáért

Január 3. úgy vonul be a történelembe, mint az a nap, amikor az igazság győzedelmeskedett a zsarnokság felett

– mondta. Az amerikai fellépést mérföldkőnek nevezte, amely nemcsak a venezuelai nép, hanem az emberiség, a szabadság és az emberi méltóság számára is jelentős. Az interjú egy részletét Machado az X közösségi oldalon is megosztotta, és egy másik bejegyzésében pedig azt írta, hogy Venezuela a jövőben 

az Egyesült Államok egyik fő szövetségese lehet a biztonság, az energia, a demokrácia és az emberi jogok területén.

Az Egyesült Államok venezuelai művelete után Machado arra szólította fel az ellenzéket, hogy Edmundo González Urrutiát iktassák be elnökként. A 76 éves volt diplomatát az ellenzék és a nemzetközi megfigyelők is a vitatott 2024-es elnökválasztás győztesének tekintik. Az országban időközben Maduro egyik legfőbb szövetségesét, Delcy Rodríguezt eskették fel ideiglenes elnökként, a venezuelai átmeneti kormány továbbra is Nicolás Madurót tekinti az ország legitim államfőjének.

Donald Trump a venezuelai művelet után tartott, múlt szombati sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy az amerikai elképzelések szerint Machado nem töltene be vezető szerepet Venezuelában. 

Nagyon nehéz lenne számára vezetőnek lenni, nincs meg hozzá a belső támogatottsága és a kellő elismertsége az országban

– mondta.

Borítókép: A venezuelai ellenzék a politikai foglyok szabadon bocsátását követeli (Fotó: AFP)

