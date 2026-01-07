A venezuelai ellenzék követelése meglepte a nemzetközi sajtót

Az 58 éves María Corina Machado a venezuelai ellenzék egyik legtekintélyesebb hangjának számít, aki régóta bűnszervezetnek nevezi Nicolás Maduro kormányát. A 2024-es választásokon való indulástól eltiltották, ennek ellenére tovább kampányolt a helyére lépő ellenzéki jelölt, Edmundo González mellett. A szavazáson végül Nicolás Maduro-t hirdették ki győztesnek, annak ellenére, hogy a szavazókörökben az ellenzéki jelölt nyert elsöprő többséggel. Machado mozgalma egy X-en közzétett bejegyzésben követelte az összes venezuelai politikai fogoly szabadon bocsátását – írja a BBC.

María Corina Machado a venezuelai ellenzék vezetője és a 2024-es választáson helyére lépő Edmundo González

Fotó: FEDERICO PARRA / AFP

Azok, akik igazságtalanul tartják fogva a polgári és katonai politikai foglyokat, haladéktalanul engedjék szabadon őket

– közölte kedden a Gyerünk, Venezuela! (Vente Venezuela) ellenzéki mozgalom. Egy vezető helyi jogvédő szervezet becslése szerint jelenleg 863 politikai foglyot tartanak fogva az országban.