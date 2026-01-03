Kiderült, hogy miért fogták el a venezuelai elnököt

Az Egyesült Államok ma kora reggel „nagyszabású csapást” hajtott végre Venezuela ellen – közölte Donald Trump. Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalán, azt is bejelentette: elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és feleségével, Cilla Flores-szel együtt repülőgéppel kivitték az országból.

Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy „nagyszabású csapást” hajtottak végre Venezuela ellen

Forrás: Képernyőfelvétel

Trump hozzátette: Ezt a műveletet az amerikai rendvédelmi szervekkel együttműködve hajtották végre, és a nap folyamán sajtótájékoztatón számol majd be a részletekről.

Mike Lee republikánus szenátor azt közölte:

Nicolás Madurót letartóztatták az Egyesült Államokban, hogy büntetőeljárás alá vonják.

Az X-en közzétett bejegyzésében Lee azt írta, hogy Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere azt mondta neki, hogy „nem számít további lépésekre Venezuelában, most, hogy Maduro amerikai őrizetben van”. Hozzátette, hogy Rubio szerint a katonai akció célja „az elfogatóparancsot végrehajtók támogatása és védelme volt”.

2020-ban az amerikai hatóságok egy évtizedes nyomozás után kokaincsempészéssel vádolták meg Nicolás Maduro venezuelai elnököt és magas rangú kormánytisztviselőket. A manhattani szövetségi bíróságon benyújtott vádiratban az ügyészek azzal vádolták Madurót, hogy a Cartel de los Soles nevű kábítószer-kereskedő hálózat vezetője, és nagy mennyiségű kokain amerikai szállításában segédkezett – emlékeztet a The Wall Street Journal.

A vádirat szerint Maduro irányította és védte a hálózatot, miközben felfelé ívelt az ország kormányzati ranglétráján.

Maduro elutasította az Egyesült Államok kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádjait

A New York Timesnak nyilatkozva az amerikai elnök úgy vélte, hogy a venezuelai akció „valójában egy briliáns művelet volt”. Telefoninterjúban az újságnak elmondta:

Sok jó tervezés és rengeteg nagyszerű, nagyszerű katona és nagyszerű ember.

Amikor arról kérdezték, hogy kérte-e a Kongresszus jóváhagyását a műveletekhez, vagy mi a következő lépés Venezuela számára, Trump azt mondta, hogy ezekre a kérdésekre is a Mar-A-Lagóban tartott sajtótájékoztatón fog válaszolni.