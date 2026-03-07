Para-Kovács Imre hatalmas hibája sokba kerülhet Magyar Péternek

Zakatol a kampány, előkerült régi nagy kedvencünk, a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is. A szélsőséges megmondóembernek a HVG360-ra írt véleménycikke tűpontosan megmutatja, hogy ezek milyen emberek. Lenéznek mindenkit, úgy gondolják, hogy ők, a liberálisok mindenki fölött állnak.
További Poszt-trauma híreink
Olvassák el ezt a kis idézetet a cikkéből:
„Ez a kormány a háború kormánya, a háború segített megnyerni az előző választást, a háború biztosítja a rendeleti kormányzást, a háború hozza a profitot, a háború a végső érv, az aduász, a Fedák Sári, a háború ennek a kormánynak a lelke, csak ők úgy hívják, hogy béke.”
Para-Kovács szövegében rengeteg az ellentmondás, hazudozás és csúsztatás, de ez nem akkora meglepetés, amiért érdemes volna vele foglalkozni. Azonban azzal a végső konklúziójával, hogy a kormány háborút akar, csak úgy hívja, hogy béke, azért már érdemes foglalkozni.
További Poszt-trauma híreink
Nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza Párt iránti csillapíthatatlan szerelem és Magyar Péter megszólalásainak követése komoly problémákat okoz a hallgatóság valóságészlelésében.
Para-Kovácsnál most ez történt.
Hiszen Orbán Viktor és a kormánya még a régi vágású politikai iskolához tartozik, amit mond az az igazság és nem pedig az ellenkezője. Tehát, ha békét akar, békéért dolgozik, akkor az bizony azt jelenti, hogy béke a cél és nem a háború.
Ellenben Magyar Péterrel, akinél valóban gyakori, hogy pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit mond. Például azt is mondta, hogy nem ül be az EP-be, majd láss csodát, mégis kiment Brüsszelbe.
További Poszt-trauma híreink
Úgyhogy Para-Kovács Imre jobban tenné, ha az aktuális kedvencének a hazug stílusát nem vetítené ki a kormányra, mert ez nem vezet semmi jóra, saját magát vezeti ezzel csak meg, mert az emberek nem hülyék, nem veszik be ezt a maszlagot.
Az Orbán-gyűlölő megmondóember ezzel a megszólalásával hatalmas hibát követett el, ez sokba kerülhet Magyar Péternek.
Borítókép: Para-Kovács Imre (Forrás: Facebook)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Oly korban éltem én…
Az igazság a patrióta oldalon van
Egy következmények nélküli szekta
A Tisza-agymosás módszertana
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Az öt legjobb Robert Duvall-film – Ne bántsátok a feketerigót! + videó
Egy megrázó történet az igazságról, előítéletekről és a gyermeki ártatlanság elvesztéséről.
Nem akárki osztotta ki keményen Magyar Pétert, nem várt pofon érkezett
Vihar a baloldalon.
Megsemmisítő erejű információ látott napvilágot, Magyar Péternek befellegzett
Trump embere mattolta a Tisza Pártot.
Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek
Megy az iszapbirkózás a baloldalon.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok
Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?
Jámbor András kegyetlenül hátba szúrta Magyar Pétert – ezt nem láttuk jönni, de ő sem
Ebből óriási balhé lesz!
Hír és hírérték a ballib médiában
Egy gyáva patkány megvert egy fideszes aktivistát ma hajnalra virradóan a belvárosban.
Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki
Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!