Para-Kovács Imre hatalmas hibája sokba kerülhet Magyar Péternek

Ismét lelepleződtek.

Csépányi Balázs
Zakatol a kampány, előkerült régi nagy kedvencünk, a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is. A szélsőséges megmondóembernek a HVG360-ra írt véleménycikke tűpontosan megmutatja, hogy ezek milyen emberek. Lenéznek mindenkit, úgy gondolják, hogy ők, a liberálisok mindenki fölött állnak.

Para-Kovács Imre, Magyar Péter
Para-Kovács Imre, a filosz. Fotó: Képernyőkép

Olvassák el ezt a kis idézetet a cikkéből:

„Ez a kormány a háború kormánya, a háború segített megnyerni az előző választást, a háború biztosítja a rendeleti kormányzást, a háború hozza a profitot, a háború a végső érv, az aduász, a Fedák Sári, a háború ennek a kormánynak a lelke, csak ők úgy hívják, hogy béke.”

Para-Kovács szövegében rengeteg az ellentmondás, hazudozás és csúsztatás, de ez nem akkora meglepetés, amiért érdemes volna vele foglalkozni. Azonban azzal a végső konklúziójával, hogy a kormány háborút akar, csak úgy hívja, hogy béke, azért már érdemes foglalkozni.

Nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza Párt iránti csillapíthatatlan szerelem és Magyar Péter megszólalásainak követése komoly problémákat okoz a hallgatóság valóságészlelésében. 

Para-Kovácsnál most ez történt.

Hiszen Orbán Viktor és a kormánya még a régi vágású politikai iskolához tartozik, amit mond az az igazság és nem pedig az ellenkezője. Tehát, ha békét akar, békéért dolgozik, akkor az bizony azt jelenti, hogy béke a cél és nem a háború.

Ellenben Magyar Péterrel, akinél valóban gyakori, hogy pont az ellenkezőjét csinálja, mint amit mond. Például azt is mondta, hogy nem ül be az EP-be, majd láss csodát, mégis kiment Brüsszelbe.

Úgyhogy Para-Kovács Imre jobban tenné, ha az aktuális kedvencének a hazug stílusát nem vetítené ki a kormányra, mert ez nem vezet semmi jóra, saját magát vezeti ezzel csak meg, mert az emberek nem hülyék, nem veszik be ezt a maszlagot.

Az Orbán-gyűlölő megmondóember ezzel a megszólalásával hatalmas hibát követett el, ez sokba kerülhet Magyar Péternek.

Borítókép: Para-Kovács Imre (Forrás: Facebook)

