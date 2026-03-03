idezojelek
Poszt-trauma

Magyar Péter tyúkszemére léptek, ez bizony nagyon fog fájni!

„Ne add, Peti, a naivat! Nem nyúltál hozzá, csak felszívtad”

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
Cikk kép: undefined
brüsszelhann endretisza pártwellorMagyar Péter 2026. 03. 03. 5:20
0

Itt a tavasz, közeledik a választás időpontja, ha úgy tetszik az igazság pillanata. Hann Endre kezdhet aggódni, de Magyar Péter is rághatja a körmét félelmében, ugyanis április 12-én nem Facebook-lájkbajnokságot kell nyerni, hanem választást, hús-vér emberek részvételével.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dübörög a kampány.

A balosok rémálma, Wellor is megkomponálta a tavaszi nagy slágerét a Brüsszel–Kijev–Tisza Párt-tengelyről, Magyar Péter éjszakai kilengéseiről, na és persze a legújabb hazugságáról a 250 ezer ajánlás hatalmas kamujáról.

Íme egy kis ízelítő a legfrissebb, Megint hazudsz (Abdul mix) című dalból:

sok volt a cucc

megint hazudsz

ne told mindig a kamut!

legyen végre coming out!

 

a magyarokat becsapod

a spanod elzárta a csapot

de azért magad ne bízd el!

Ukrajnának se megy dízel

az imidzsednek kellett München,

de most csak  lapulsz a fűben

neked nem kell a Brüsszeli vétó

az országhoz nem vagy méltó

 

ne add, Peti, a naivat!

nem nyúltál hozzá, csak felszívtad

 

hazudtál hogy nem leszel politikus

annyira tipikus

két hét múlva

már feldúlva hergelted a tömeget

bevették a szöveged,

hogy nem kell a mentelmi jog

te vagy, aki mindig picsog

hazudtál, hogy nem mész Brüsszelbe

az embernek nincs hozzád türelme

hazugság volt a szír gép,

bár a tiszások elhitték

kamu volt az internetblokkoló

annyit hazudsz, hogy sokkoló

jut eszembe: a fideszes kémtoll

ez már maga a téboly

250 ezer ajánlás volt

rád szakad az égbolt

hogy nem támogatod Ukrajnát,

de most az országot nekik adnád

Wellor legújabb slágerét itt hallgatják meg:

A dal már most nagyon népszerű a interneten, Wellor ismét Magyar Péter tyúkszemére lépett.

Ez fájni fog, Peti!

Borítókép: Wellor új számának youtube-os borítóképe (Fotó: Képernyőfotó)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A Tisza-agymosás módszertana

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekaláírásgyűjtés

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu