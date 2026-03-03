Magyar Péter tyúkszemére léptek, ez bizony nagyon fog fájni!

Dübörög a kampány.

A balosok rémálma, Wellor is megkomponálta a tavaszi nagy slágerét a Brüsszel–Kijev–Tisza Párt-tengelyről, Magyar Péter éjszakai kilengéseiről, na és persze a legújabb hazugságáról a 250 ezer ajánlás hatalmas kamujáról.

Íme egy kis ízelítő a legfrissebb, Megint hazudsz (Abdul mix) című dalból:

sok volt a cucc

megint hazudsz

ne told mindig a kamut!

legyen végre coming out!

a magyarokat becsapod

a spanod elzárta a csapot

de azért magad ne bízd el!

Ukrajnának se megy dízel

az imidzsednek kellett München,

de most csak lapulsz a fűben

neked nem kell a Brüsszeli vétó

az országhoz nem vagy méltó

ne add, Peti, a naivat!

nem nyúltál hozzá, csak felszívtad

hazudtál hogy nem leszel politikus

annyira tipikus

két hét múlva

már feldúlva hergelted a tömeget

bevették a szöveged,

hogy nem kell a mentelmi jog

te vagy, aki mindig picsog

hazudtál, hogy nem mész Brüsszelbe

az embernek nincs hozzád türelme

hazugság volt a szír gép,

bár a tiszások elhitték

kamu volt az internetblokkoló

annyit hazudsz, hogy sokkoló

jut eszembe: a fideszes kémtoll

ez már maga a téboly

250 ezer ajánlás volt

rád szakad az égbolt

hogy nem támogatod Ukrajnát,

de most az országot nekik adnád