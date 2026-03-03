Magyar Péter tyúkszemére léptek, ez bizony nagyon fog fájni!

Itt a tavasz, közeledik a választás időpontja, ha úgy tetszik az igazság pillanata. Hann Endre kezdhet aggódni, de Magyar Péter is rághatja a körmét félelmében, ugyanis április 12-én nem Facebook-lájkbajnokságot kell nyerni, hanem választást, hús-vér emberek részvételével.
Dübörög a kampány.
A balosok rémálma, Wellor is megkomponálta a tavaszi nagy slágerét a Brüsszel–Kijev–Tisza Párt-tengelyről, Magyar Péter éjszakai kilengéseiről, na és persze a legújabb hazugságáról a 250 ezer ajánlás hatalmas kamujáról.
Íme egy kis ízelítő a legfrissebb, Megint hazudsz (Abdul mix) című dalból:
sok volt a cucc
megint hazudsz
ne told mindig a kamut!
legyen végre coming out!
a magyarokat becsapod
a spanod elzárta a csapot
de azért magad ne bízd el!
Ukrajnának se megy dízel
az imidzsednek kellett München,
de most csak lapulsz a fűben
neked nem kell a Brüsszeli vétó
az országhoz nem vagy méltó
ne add, Peti, a naivat!
nem nyúltál hozzá, csak felszívtad
hazudtál hogy nem leszel politikus
annyira tipikus
két hét múlva
már feldúlva hergelted a tömeget
bevették a szöveged,
hogy nem kell a mentelmi jog
te vagy, aki mindig picsog
hazudtál, hogy nem mész Brüsszelbe
az embernek nincs hozzád türelme
hazugság volt a szír gép,
bár a tiszások elhitték
kamu volt az internetblokkoló
annyit hazudsz, hogy sokkoló
jut eszembe: a fideszes kémtoll
ez már maga a téboly
250 ezer ajánlás volt
rád szakad az égbolt
hogy nem támogatod Ukrajnát,
de most az országot nekik adnád
Wellor legújabb slágerét itt hallgatják meg:
A dal már most nagyon népszerű a interneten, Wellor ismét Magyar Péter tyúkszemére lépett.
Ez fájni fog, Peti!
Borítókép: Wellor új számának youtube-os borítóképe (Fotó: Képernyőfotó)
