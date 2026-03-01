tudatostrükkös átverésmindmegette

Trükkös átverés a pénztárnál, erre kell vigyázni!

Mindenkivel előfordult már, hogy olyan dolgokat is beletett a bevásárlókosárba, amire semmi szüksége nem volt.

2026. 03. 01. 11:59
Mindenkivel előfordult már, hogy olyan dolgokat is beletett a bevásárlókosárba, amire semmi szüksége nem volt. Hogyan kerülhetjük el a vásárlás buktatóit? Mutatjuk, hogyan hozzunk tudatos döntéseket, és azt is eláruljuk, hogy mi köze a csokinak a szokásainkhoz - olvasható a Mindmegette cikkében.

Miért fordul gyakran elő, hogy meggondolatlanul vásárolunk? Hogyan tudnánk jobban ellenállni a kísértéseknek? A válasz gyakran nem a tudatosság hiányában keresendő, hanem abban, ahogy a marketing pszichológiai trükkjei érzelmeinkre és mentális gyengeségeinkre hatnak. Körbejártuk, mit tehetünk, hogy jó döntéseket hozzunk vásárláskor.

A felesleges vásárlás okai

A probléma gyökere az agyunk működésében rejlik. Az emberi psziché alapvető sajátosságait használják ki azok a cégek, amelyek azt szeretnék, hogy gyorsan és lehetőleg gyakran vásároljunk. Az emberek természetüknél fogva keresik az új élményeket, az érdekesebb alternatívákat. Ehhez társul az unalom, a negatív eseményekre való fokozott figyelem, és a hajlamunk a rágódásra. Ezek az érzelmi „belső triggerek” képesek minket impulzív, értelmetlen vásárlásokra sarkallni.

Érzelmek szerepe a döntéshozatalban 

A reklámok gyakran érzelmekre építenek, hiszen azok gyorsabb reakcióra késztetnek. A testképünkkel kapcsolatos aggodalmak miatt veszünk kozmetikumokat, az elismerésre való vágy hajt márkás ruhák felé, a produktivitás iránti igény pedig a drága technológiai eszközökhöz vezet. Az impulzusvásárlás általában hirtelen, erős érzelmi vágyból fakad, amit gyenge tudatos kontroll kísér.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

 

