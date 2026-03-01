Ali HameneimuszlimIránMaszúd Peszeskjánhadüzenet

Irán bosszút esküszik: Hamenei meggyilkolása hadüzenet a muszlimok ellen

A legfőbb iráni vallási és politikai vezető, Ali Hamenei ajatollah meggyilkolása „hadüzenet a muszlimok ellen” – jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök vasárnap.

2026. 03. 01. 12:47
Síita muszlimok tüntetésre gyűlnek össze Ali Hamenei halála után (Fotó: AFP)
Közleményében hozzátette, hogy a legfőbb vezető haláláért bosszút állni Irán legitim joga és kötelessége, és Teherán meg is fog tenni mindent, hogy eleget tegyen ennek a kötelességnek.

Ali Hamenei meggyilkolása „hadüzenet a muszlimok ellen” – jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök (Fotó: AFP)
Az iráni vezetés vasárnap erősítette meg, hogy Hamenei meghalt az ország elleni előző napi amerikai–izraeli légicsapásokban.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök már szombaton beszélt arról, hogy 

meglepetésszerű csapást mértünk Hamenei házára Teherán központjában, és számos jel arra utal, hogy ez a zsarnok nincs többé.

 Később az izraeli hadsereg is beszámolt arról, hogy titkosszolgálati információkon alapuló, precíz csapást mért a legfőbb vezető tartózkodási helyére.

Az Iránra támadók elleni súlyos katonai választ jelentett be vasárnap Ali Laridzsáni, a nemzetbiztonsági tanács vezetője is. „Ma olyan erővel csapunk le rájuk, amilyennel még soha nem találkoztak” – írta az X-en közzétett bejegyzésében.

Borítókép: Síita muszlimok tüntetésre gyűlnek össze Ali Hamenei halála után (Fotó: AFP)

