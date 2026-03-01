Két izraeli meghalt az iráni válaszcsapásokban

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője, Effie Defrin közölte, hogy két izraeli meghalt Irán megtorló támadásában.

Annak ellenére, hogy az IDF légvédelmi rendszerei kiterjedt műveleteket hajtanak végre, a rendszer mégsem tévedhetetlen

– fogalmazott a szóvivő.

Arra kérte az Izraelben élőket, hogy kövessék a hatóságok utasításait, és támadás esetén vonuljanak óvóhelyre. Effie Defrin elmondta, hogy az IDF „súlyosan megrongálta” Irán védelmi rendszerét, hozzátéve, hogy Izrael az amerikai hadsereggel együttműködve folytatja a támadását.

Folytatni fogjuk ezt a hadjáratot mindaddig, amíg el nem érjük az összes általunk kitűzött célt

– mondta.

A jelentett két haláleseten túl Izrael Egészségügyi Minisztériuma közölte, hogy az Irán elleni támadás kezdete óta 456 embert szállítottak kórházba. Közülük 86-an továbbra is kórházi kezelés alatt állnak, és intenzív osztályon ápolják őket.

Borítókép: Tel Aviv a támadások után (Fotó: AFP)