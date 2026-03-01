Az amerikai és izraeli erők közös katonai akció keretén belül hajtottak végre megelőző csapás sorozatot számos, Irán Forradalmi Gárdájához tartozó katonai létesítmény ellen. Az offenzíva részeként Teherán magasrangú vezetői is célkeresztbe kerültek. Számos iráni vezető haláláról érkeztek jelentések. Donald Trump Truth Social média platformján megerősítette Ali Hamenei legfelsőbb vezető halálát.
Két izraeli meghalt az iráni válaszcsapásokban
Izrael és az Egyesült Államok közös katonai offenzíva keretében hajtott végre megelőző csapást Irán ellen az Iráni Forradalmi Gárda létesítményei és magas rangú vezetők ellen. Donald Trump amerikai elnök később megerősítette Ali Hamenei legfelsőbb vezető halálát. Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét fejezte ki az iráni vezér halálát követően és kritikus véleményének adott hangot.
Vlagyimir Putyin részvétét fejezte ki az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei meggyilkolása miatt, emellett erősen kritikus véleményének is hangot adott.
Az orosz elnök Hamenei halálát cinikus gyilkosságnak nevezte, amely megsértette az emberi erkölcs és a nemzetközi jog minden normáját.
A Teherán Tartományi Vörös Félhold Társaságra hivatkozva Irán állami hírügynöksége, az IRNA közölte, hogy Teheránt 24 óra alatt 60 támadás érte, amelyek következtében 57 ember vesztette életét. Izrael hadserege közölte, hogy a fővárost vette célba.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője, Effie Defrin közölte, hogy két izraeli meghalt Irán megtorló támadásában.
Annak ellenére, hogy az IDF légvédelmi rendszerei kiterjedt műveleteket hajtanak végre, a rendszer mégsem tévedhetetlen
– fogalmazott a szóvivő.
Arra kérte az Izraelben élőket, hogy kövessék a hatóságok utasításait, és támadás esetén vonuljanak óvóhelyre. Effie Defrin elmondta, hogy az IDF „súlyosan megrongálta” Irán védelmi rendszerét, hozzátéve, hogy Izrael az amerikai hadsereggel együttműködve folytatja a támadását.
Folytatni fogjuk ezt a hadjáratot mindaddig, amíg el nem érjük az összes általunk kitűzött célt
– mondta.
A jelentett két haláleseten túl Izrael Egészségügyi Minisztériuma közölte, hogy az Irán elleni támadás kezdete óta 456 embert szállítottak kórházba. Közülük 86-an továbbra is kórházi kezelés alatt állnak, és intenzív osztályon ápolják őket.
Borítókép: Tel Aviv a támadások után (Fotó: AFP)
