Vlagyimir PutyinIránAli Hamenei

Két izraeli meghalt az iráni válaszcsapásokban

Izrael és az Egyesült Államok közös katonai offenzíva keretében hajtott végre megelőző csapást Irán ellen az Iráni Forradalmi Gárda létesítményei és magas rangú vezetők ellen. Donald Trump amerikai elnök később megerősítette Ali Hamenei legfelsőbb vezető halálát. Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét fejezte ki az iráni vezér halálát követően és kritikus véleményének adott hangot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 13:34
Tel Aviv a támadások után Fotó: SAEED QAQ Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai és izraeli erők közös katonai akció keretén belül hajtottak végre megelőző csapás sorozatot számos, Irán Forradalmi Gárdájához tartozó katonai létesítmény ellen. Az offenzíva részeként Teherán magasrangú vezetői is célkeresztbe kerültek. Számos iráni vezető haláláról érkeztek jelentések. Donald Trump Truth Social média platformján megerősítette Ali Hamenei legfelsőbb vezető halálát. 

Két izraeli meghalt az iráni válaszcsapásokban Fotó: WISAM HASHLAMOUN / ANADOLU
Két izraeli meghalt az iráni válaszcsapásokban Fotó: WISAM HASHLAMOUN / ANADOLU

Vlagyimir Putyin részvétét fejezte ki az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei meggyilkolása miatt, emellett erősen kritikus véleményének is hangot adott.

Az orosz elnök Hamenei halálát cinikus gyilkosságnak nevezte, amely megsértette az emberi erkölcs és a nemzetközi jog minden normáját.

 

A Teherán Tartományi Vörös Félhold Társaságra hivatkozva Irán állami hírügynöksége, az IRNA közölte, hogy Teheránt 24 óra alatt 60 támadás érte, amelyek következtében 57 ember vesztette életét. Izrael hadserege közölte, hogy a fővárost vette célba.

Két izraeli meghalt az iráni válaszcsapásokban

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szóvivője, Effie Defrin közölte, hogy két izraeli meghalt Irán megtorló támadásában.

Annak ellenére, hogy az IDF légvédelmi rendszerei kiterjedt műveleteket hajtanak végre, a rendszer mégsem tévedhetetlen

– fogalmazott a szóvivő.

Arra kérte az Izraelben élőket, hogy kövessék a hatóságok utasításait, és támadás esetén vonuljanak óvóhelyre. Effie Defrin elmondta, hogy az IDF „súlyosan megrongálta” Irán védelmi rendszerét, hozzátéve, hogy Izrael az amerikai hadsereggel együttműködve folytatja a támadását.

Folytatni fogjuk ezt a hadjáratot mindaddig, amíg el nem érjük az összes általunk kitűzött célt

 – mondta.
A jelentett két haláleseten túl Izrael Egészségügyi Minisztériuma közölte, hogy az Irán elleni támadás kezdete óta 456 embert szállítottak kórházba. Közülük 86-an továbbra is kórházi kezelés alatt állnak, és intenzív osztályon ápolják őket.

Borítókép: Tel Aviv a támadások után (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu