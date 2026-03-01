Dróntámadás rázta meg Ománt: olajtankert és kikötőt is célba vettek + videó

Ezek voltak az első ilyen jellegű támadások Omán területén azóta, hogy Izrael és az Egyesült Államok szombaton légicsapásokat indított Irán ellen. Azóta Teherán több amerikai katonai támaszpontot támadott a térségben. A Perzsa-öböl körzetének arab államai – köztük Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait – iráni támadásokról számoltak be.