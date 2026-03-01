dróntámadásIránolajszállító hajóOmáni-öböl

Dróntámadás rázta meg Ománt: olajtankert és kikötőt is célba vettek + videó

Dróntámadás érte Ománt vasárnap, miközben az Ománi-öböl térségében egy olajszállító tartályhajót is támadás ért a partok közelében – közölték hivatalos szervek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 12:08
Sanan nevű nyersolajszállító tartályhajó (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében. A beszámoló szerint négy ember megsebesült, a húszfős legénységet evakuálták.

Nyersolajszállító tartályhajó – illusztráció (Fotó: AFP)
Nyersolajszállító tartályhajó – illusztráció (Fotó: AFP)

Ezzel párhuzamosan két drón csapódott be a dukmi kereskedelmi kikötőben

– jelentette az ománi állami hírügynökség biztonsági beszámolók alapján. Az egyik drón egy munkásszállást talált el, amelynek következtében egy külföldi munkás megsérült. A második drón roncsai üzemanyagtartályok közelében zuhantak le, de ott sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt.

A kormány elítélte a támadást, és közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtesz az ország és lakosai biztonságának garantálása érdekében. A hatóságok nem közölték, ki állhat az akció mögött.

Ezek voltak az első ilyen jellegű támadások Omán területén azóta, hogy Izrael és az Egyesült Államok szombaton légicsapásokat indított Irán ellen. Azóta Teherán több amerikai katonai támaszpontot támadott a térségben. A Perzsa-öböl körzetének arab államai – köztük Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait – iráni támadásokról számoltak be.

Omán területén nincsenek amerikai katonai támaszpontok, ugyanakkor egyes kikötőit – köztük a dukmit – az amerikai hadsereg is használhatja. Az ország korábban közvetítő szerepet vállalt az Egyesült Államok és Irán közötti, közvetett tárgyalásokon az atomvita rendezéséről –  írta az MTI.

Borítókép: Sanan nevű nyersolajszállító tartályhajó (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Irán bosszút esküszik: Hamenei meggyilkolása hadüzenet a muszlimok ellen

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Pilhál Tamás avatarja

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu