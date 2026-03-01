Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében. A beszámoló szerint négy ember megsebesült, a húszfős legénységet evakuálták.
Dróntámadás rázta meg Ománt: olajtankert és kikötőt is célba vettek + videó
Dróntámadás érte Ománt vasárnap, miközben az Ománi-öböl térségében egy olajszállító tartályhajót is támadás ért a partok közelében – közölték hivatalos szervek.
Ezzel párhuzamosan két drón csapódott be a dukmi kereskedelmi kikötőben
– jelentette az ománi állami hírügynökség biztonsági beszámolók alapján. Az egyik drón egy munkásszállást talált el, amelynek következtében egy külföldi munkás megsérült. A második drón roncsai üzemanyagtartályok közelében zuhantak le, de ott sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt.
További Külföld híreink
A kormány elítélte a támadást, és közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtesz az ország és lakosai biztonságának garantálása érdekében. A hatóságok nem közölték, ki állhat az akció mögött.
Ezek voltak az első ilyen jellegű támadások Omán területén azóta, hogy Izrael és az Egyesült Államok szombaton légicsapásokat indított Irán ellen. Azóta Teherán több amerikai katonai támaszpontot támadott a térségben. A Perzsa-öböl körzetének arab államai – köztük Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Kuvait – iráni támadásokról számoltak be.
További Külföld híreink
Omán területén nincsenek amerikai katonai támaszpontok, ugyanakkor egyes kikötőit – köztük a dukmit – az amerikai hadsereg is használhatja. Az ország korábban közvetítő szerepet vállalt az Egyesült Államok és Irán közötti, közvetett tárgyalásokon az atomvita rendezéséről – írta az MTI.
Borítókép: Sanan nevű nyersolajszállító tartályhajó (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Dubajt és Abu-Dzabit is elérték az iráni csapások, halálos áldozat is van + videó
Rengeteg a sérült.
Irán bosszút esküszik: Hamenei meggyilkolása hadüzenet a muszlimok ellen
Maszúd Peszeskján iráni elnök szerint bosszút állni joguk és kötelességük.
A Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankert bombázott le Irán + videó
A támadásban négy tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták.
Káosz és rettegés lett úrrá Dubajban + videó
Az Egyesült Arab Emirátusok fővárosát Iráni légitámadások rázták meg Dubajt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Dubajt és Abu-Dzabit is elérték az iráni csapások, halálos áldozat is van + videó
Rengeteg a sérült.
Irán bosszút esküszik: Hamenei meggyilkolása hadüzenet a muszlimok ellen
Maszúd Peszeskján iráni elnök szerint bosszút állni joguk és kötelességük.
A Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankert bombázott le Irán + videó
A támadásban négy tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták.
Káosz és rettegés lett úrrá Dubajban + videó
Az Egyesült Arab Emirátusok fővárosát Iráni légitámadások rázták meg Dubajt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!