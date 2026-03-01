DubajIránlégitámadás

Káosz és rettegés lett úrrá Dubajban + videó

Az iráni Forradalmi Gárda bosszút esküdött az iráni vallási vezető haláláért, amit a libanoni Hezbollah is közzétett. Egy dubaji luxushotelt és a Zayed repülőtér egyik terminálját találtam érte a támadások során, valamint a híres  Burj Al Arabnál is tűz ütött ki. A járókelők – turisták és helyi lakosok – rémülten menekültek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 12:31
Felszálló füst az iráni támadások után Forrás: AFP
Irán csapást mért a világhírű dubaji Fairmont szállodára, lángba borítva az épületet, miközben az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háború szombaton gyorsan átterjedt a Közel-Kelet többi részére – számolt be cikkében a The Guardian.

Iráni légitámadások rázták meg Dubajt
Iráni légitámadások rázták meg Dubajt Fotó: AFP

A lakosok döbbenten figyelték, ahogy egy iráni rakéta eltalálta az ötcsillagos hotelt Dubaj fényűző Palm Jumeirah negyedében.

 A közösségi médiában terjedő videók szerint a szálloda bejáratának közelében tüzek csaptak fel, és négy ember megsérült.

Később a dubaji hatóságok közölték, hogy egy elfogott drón roncsai okoztak tüzet a város híres luxusszállodájánál, a Burj Al Arabnál, valamint Dubaj nemzetközi repülőterén. 

Az Abu Dhabi Airports az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az Egyesült Arab Emírségek fővárosában található Zayed nemzetközi repülőtéren történt incidens egy halálos áldozatot és hét sérültet követelt.

A bejegyzést később törölték. „A polgári védelem egységei azonnal reagáltak, és ellenőrzés alá vonták az incidenst. Sérültekről nem érkezett jelentés” – írta a dubaji médiairoda az X-fiókján. A médiairoda azt is közölte, hogy Dubaj nemzetközi repülőterének egy része „kisebb károkat szenvedett”, további részleteket azonban nem közöltek.

Egy dubaji lakos azt mondta, hogy „mindenki nagyon fél”, miközben a helyzet tovább romlik.

„Felvételek vannak a rakétaelfogásokról a város egész területéről” – mondta. „Bepakolok egy bőröndöt, biztos, ami biztos… bár nem tudunk elmenni, mert a légteret lezárták. Ettől féltünk mindannyian, hogy megtörténik, és most megtörtént.” A Perzsa-öböl más részein, amelyeket korábban a Közel-Kelet stabilitásának oázisaiként tartottak számon, hasonló jelenetek zajlottak.

Borítókép: Felszálló füst az iráni támadások után (Fotó: AFP)

