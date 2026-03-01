Káosz és rettegés lett úrrá Dubajban + videó

A lakosok döbbenten figyelték, ahogy egy iráni rakéta eltalálta az ötcsillagos hotelt Dubaj fényűző Palm Jumeirah negyedében.

A közösségi médiában terjedő videók szerint a szálloda bejáratának közelében tüzek csaptak fel, és négy ember megsérült.

Később a dubaji hatóságok közölték, hogy egy elfogott drón roncsai okoztak tüzet a város híres luxusszállodájánál, a Burj Al Arabnál, valamint Dubaj nemzetközi repülőterén.

🚨#BREAKING: The world's iconic Burj Al Arab hotel in Dubai, widely known as the world’s only seven-star rating hotel, has been hit by an Iranian drone, with footage showing flames rising from the property.

Az Abu Dhabi Airports az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az Egyesült Arab Emírségek fővárosában található Zayed nemzetközi repülőtéren történt incidens egy halálos áldozatot és hét sérültet követelt.

A bejegyzést később törölték. „A polgári védelem egységei azonnal reagáltak, és ellenőrzés alá vonták az incidenst. Sérültekről nem érkezett jelentés” – írta a dubaji médiairoda az X-fiókján. A médiairoda azt is közölte, hogy Dubaj nemzetközi repülőterének egy része „kisebb károkat szenvedett”, további részleteket azonban nem közöltek.

Egy dubaji lakos azt mondta, hogy „mindenki nagyon fél”, miközben a helyzet tovább romlik.

„Felvételek vannak a rakétaelfogásokról a város egész területéről” – mondta. „Bepakolok egy bőröndöt, biztos, ami biztos… bár nem tudunk elmenni, mert a légteret lezárták. Ettől féltünk mindannyian, hogy megtörténik, és most megtörtént.” A Perzsa-öböl más részein, amelyeket korábban a Közel-Kelet stabilitásának oázisaiként tartottak számon, hasonló jelenetek zajlottak.

Borítókép: Felszálló füst az iráni támadások után (Fotó: AFP)