Irán csapást mért a világhírű dubaji Fairmont szállodára, lángba borítva az épületet, miközben az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háború szombaton gyorsan átterjedt a Közel-Kelet többi részére – számolt be cikkében a The Guardian.
Káosz és rettegés lett úrrá Dubajban + videó
Az iráni Forradalmi Gárda bosszút esküdött az iráni vallási vezető haláláért, amit a libanoni Hezbollah is közzétett. Egy dubaji luxushotelt és a Zayed repülőtér egyik terminálját találtam érte a támadások során, valamint a híres Burj Al Arabnál is tűz ütött ki. A járókelők – turisták és helyi lakosok – rémülten menekültek.
A lakosok döbbenten figyelték, ahogy egy iráni rakéta eltalálta az ötcsillagos hotelt Dubaj fényűző Palm Jumeirah negyedében.
A közösségi médiában terjedő videók szerint a szálloda bejáratának közelében tüzek csaptak fel, és négy ember megsérült.
Később a dubaji hatóságok közölték, hogy egy elfogott drón roncsai okoztak tüzet a város híres luxusszállodájánál, a Burj Al Arabnál, valamint Dubaj nemzetközi repülőterén.
Az Abu Dhabi Airports az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az Egyesült Arab Emírségek fővárosában található Zayed nemzetközi repülőtéren történt incidens egy halálos áldozatot és hét sérültet követelt.
A bejegyzést később törölték. „A polgári védelem egységei azonnal reagáltak, és ellenőrzés alá vonták az incidenst. Sérültekről nem érkezett jelentés” – írta a dubaji médiairoda az X-fiókján. A médiairoda azt is közölte, hogy Dubaj nemzetközi repülőterének egy része „kisebb károkat szenvedett”, további részleteket azonban nem közöltek.
Egy dubaji lakos azt mondta, hogy „mindenki nagyon fél”, miközben a helyzet tovább romlik.
„Felvételek vannak a rakétaelfogásokról a város egész területéről” – mondta. „Bepakolok egy bőröndöt, biztos, ami biztos… bár nem tudunk elmenni, mert a légteret lezárták. Ettől féltünk mindannyian, hogy megtörténik, és most megtörtént.” A Perzsa-öböl más részein, amelyeket korábban a Közel-Kelet stabilitásának oázisaiként tartottak számon, hasonló jelenetek zajlottak.
Borítókép: Felszálló füst az iráni támadások után (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Dubajt és Abu-Dzabit is elérték az iráni csapások, halálos áldozat is van + videó
Rengeteg a sérült.
Irán bosszút esküszik: Hamenei meggyilkolása hadüzenet a muszlimok ellen
Maszúd Peszeskján iráni elnök szerint bosszút állni joguk és kötelességük.
A Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankert bombázott le Irán + videó
A támadásban négy tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták.
Dróntámadás rázta meg Ománt: olajtankert és kikötőt is célba vettek + videó
Nő az olajválság veszélye.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Dubajt és Abu-Dzabit is elérték az iráni csapások, halálos áldozat is van + videó
Rengeteg a sérült.
Irán bosszút esküszik: Hamenei meggyilkolása hadüzenet a muszlimok ellen
Maszúd Peszeskján iráni elnök szerint bosszút állni joguk és kötelességük.
A Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankert bombázott le Irán + videó
A támadásban négy tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták.
Dróntámadás rázta meg Ománt: olajtankert és kikötőt is célba vettek + videó
Nő az olajválság veszélye.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!