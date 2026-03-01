országos rendőr - főkapitányságmátrix projektkibernyomozóalezredesvéghi anna rékaorfk ksointerjú

Több milliárd forintot mentettek meg a bűnözőktől a rendőrség kibernyomozói

Interjút adott az Origo.hu-nak az Országos Rendőr-főkapitányság Kiberstratégiai Osztályának vezetője. Véghi Anna Réka alezredes a rendőrség kibernyomozóit irányítja. Az osztályvezető elmondta: csak 2024 óta 3,8 milliárd forintot sikerült visszatartaniuk az online csalók által ellopott pénzekből.

Bácskai Balázs
2026. 03. 01. 14:16
hekker
Forrás: 123rf
A Covid-járvány lezárásai nemcsak a hétköznapi polgárokat kényszerítették a négy fal közé, hanem a bűnözőket is, így 2021 óta exponenciálisan növekedett az online térben elkövetett bűncselekmények száma. A rendőrség lépéskényszerbe került, ezért 2023-ban stratégiát alkottak a helyzet kezelésére, ez azóta Mátrix Projekt néven ismert rendőrségi körökben. Ekkor jött létre a Kiber 300-as egység, amely egy országos kibernyomozói hálózat – mondta az Origo.hu-nak adott interjúban Véghi Anna Réka alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Kiberstratégiai Osztályának (ORFK KSO) vezetője.

Véghi Anna Réka alezredes, az ORFK KSO osztályvezetője szerint a kibernyomozók tudására egyre több területen van szükség
Fotó: Ladóczki Balázs

3,8 milliárd forintot mentettek meg a kibernyomozók

Az interjú fontosabb állításait alább szedtük össze, ha el szeretné olvasni a teljes szöveget, akkor azt ide kattintva tudja megtenni.

  • A már említett Mátrix Projekt nyolc elemből áll: a rendőrök folyamatos képzése, oktatása; a technikai fejlesztések; az együttműködés más szervekkel; a felderítések és nyomozások segítése; egy áttekinthető adatbázis az ügyekről, valamint az eszközök fejlesztése és a bűnmegelőzés, kommunikáció;
  • A kibernyomozók a vármegyei főkapitányságokon, a BRFK-n, a Nemzeti Nyomozó Irodában és az ORFK Kiberstatégiai Osztályán (KSO) teljesítenek szolgálatot;
  • A szakemberek képzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladata. Korábban azonban bárki jelentkezhetett, akinek volt előképzettsége, tapasztalata a területen;
  • A kibernyomozók az online csalási ügyeket derítik fel, de segítenek más eljárásokban is, ahol szükség lehet a szaktudásukra;
  • Az interjúban az alezredes nem árulhatta el, hogy mennyire problémás számukra a lefoglalt elektronikus eszközök feltörése, azonban tekintettel az ügyek nagy számára, ez vélhetően rutinfeladat;
  • A KSO rendszeresen egyeztet az Igazságügyi Minisztériummal, és a kezdeményezői voltak egy 2024-es jogszabálynak, amely alapján a NAV a gyanús utalásokat meg tudja fogni az országhatáron belül. Ezzel eddig 3,8 milliárd forintot csavartak ki a bűnözők kezéből.

A kibernyomozók foglalkoznak annak a 69 éves nőnek az ügyével is, aki azt hitte: egy dubaji herceggel ismerkedett meg az interneten keresztül. A csalók ezt követően több százezer forinttal károsították meg az áldozatot, akinek házasságot ígért az állítólagos királyi sarj. Részletek a Magyar Nemzet korábbi cikkében.

 

