Amerikai nagykövetségeket ért támadás a világ több pontján + videó

A beszámoló alapján a tüntetők megtámadták az amerikai nagykövetséget, a rendőrség pedig tüzet nyitott a tömegre. A bejegyzés szerint legalább kilencen meghaltak és többtucatnyian megsérültek.

A közlés szerint Afganisztánban több ezer ember csapott össze a rendőrséggel, miközben az amerikai nagykövetséghez próbáltak eljutni.

A bejegyzés Athénról is említést tett, ahol több ezren gyűltek össze az amerikai nagykövetség előtt, hogy Irán bombázása ellen tüntessenek.

Srinagarban, Indiában szintén több ezer ember vonult utcára, ahol az amerikai és izraeli imperializmus ellen skandáltak jelszavakat

– áll a közösségi oldalon megosztott beszámolóban.