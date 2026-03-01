harcosok klubjazelenszkijorbán viktor

Orbán Viktor: Magyarország nem zsarolható!

A miniszterelnök a növekvő terrorveszéllyel és az ukrán olajblokáddal kapcsolatban is üzent a Harcosok Klubjában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 16:13
Háború Iránban. Ilyenkor a terrorveszély nő. A nyugat-európai bevándorlóországok most bajban vannak. De a terrorfenyegetettség készültségi szintjét egy fokozattal mi is megnöveltük –  jelentette ki Orbán Viktor a Harcosok Klubjában, a Facebookon.

Százhalombatta, 2026. február 28. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai kőolajfinomítóban 2026. február 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai kőolaj-finomítóban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök figyelmeztet, az iráni háború radikálisan megnöveli a nyugati típusú Brent olaj világpiaci árát, ami még egy ok arra, hogy Zelenszkij azonnal megnyissa a Barátság vezetéket. A szükséges lépéseket megtettük, az ukrán olajblokádot megtörjük. Magyarország nem zsarolható. Szégyen, hogy a Tisza Zelenszkij oldalára állt – tette hozzá.

A titkosszolgálati jelentések világosak: az ukránok újabb akciókra készülnek. A százhalombattai finomítót és a kiemelt energetikai infrastruktúrát a katonáink védik. Számíthatunk rájuk – hangsúlyozta a kormányfő.

Remek volt veletek tegnap Esztergomban, jövő héten Debrecenben találkozunk! Mindenki látja, hogy mekkora a tét. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 42 nap

– zárta levelét Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


