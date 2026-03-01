Orbán Viktor: Magyarország nem zsarolható!

Háború Iránban. Ilyenkor a terrorveszély nő. A nyugat-európai bevándorlóországok most bajban vannak. De a terrorfenyegetettség készültségi szintjét egy fokozattal mi is megnöveltük – jelentette ki Orbán Viktor a Harcosok Klubjában, a Facebookon.

Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai kőolaj-finomítóban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A miniszterelnök figyelmeztet, az iráni háború radikálisan megnöveli a nyugati típusú Brent olaj világpiaci árát, ami még egy ok arra, hogy Zelenszkij azonnal megnyissa a Barátság vezetéket. A szükséges lépéseket megtettük, az ukrán olajblokádot megtörjük. Magyarország nem zsarolható. Szégyen, hogy a Tisza Zelenszkij oldalára állt – tette hozzá.

A titkosszolgálati jelentések világosak: az ukránok újabb akciókra készülnek. A százhalombattai finomítót és a kiemelt energetikai infrastruktúrát a katonáink védik. Számíthatunk rájuk – hangsúlyozta a kormányfő.

Remek volt veletek tegnap Esztergomban, jövő héten Debrecenben találkozunk! Mindenki látja, hogy mekkora a tét. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 42 nap

– zárta levelét Orbán Viktor.