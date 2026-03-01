ukrajnaatomerőműmagyarországszalay - bobrovniczky kristóf

A paksi atomerőmű védelmét is megerősítették a magyar katonák

A honvédelmi miniszter is a helyszínre tart.

2026. 03. 01. 9:56
Fotó: Polyák Attila
– Lángokban áll a Közel-Kelet, emelkednek az energiaárak. Közben Ukrajna olajblokád alatt tartja Magyarországot. Az az Ukrajna, amely néhány évvel ezelőtt felrobbantotta az Északi áramlatot, a németek legfontosabb vezetékét – értékelte a kialakult geopolitikai helyzetet Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter egy benzinkútról jelentkezett be, mint mondta: úton van Paksra, ahol a katonáink megerősítették az atomerőmű védelmét.

– Magyarország ezt nem tűri, Magyarországot nem lehet zsarolni. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát, most Pakson! – jelezte a miniszter.  

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy megerősítik a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, mert az ukránok Magyarországra támadtak a Barátság-kőolajvezeték elzárásával. Azóta a Közel-Keleten újabb háború tört ki, ami szintén hatással lehet az energiapiacra és az ellátási láncokra. 

Borítókép: A paksi atomerűművet bővítik, már kiöntötték a II. blokk talapzatát. Fotó: Polyák Attila

