Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéknek semmi baja nincsen, a rendszerüzemeltető cég szerint fizikailag készen áll

Az ukránoknak azonnal meg kell indítaniuk a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, mert a tengeri szállítások az eddigieknél jóval kiszámíthatatlanabbá válnak – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a közel-keleti háborúra utalva a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 10:40
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Szijjártó Péter emlékeztetett rá, Magyarország olajellátásának teljes biztonságát egy nagy szárazföldi vezeték és egy kiegészítő „tengeri” vezeték jelenti, egyúttal megengedhetetlennek, botrányosnak nevezte, hogy az ukránok jelenleg blokkolják a szárazföldi fővezeték működését. 

Berettyóújfalu, 2026. február 17. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárásának berettyóújfalui sajtótájékoztatóján 2026. február 17-én. MTI/Derencsényi István
Szijjártó Péter: Az ukránoknak meg kell indítaniuk a kőolajszállítást a Barátság vezetéken (Fotó: Derencsényi István/MTI)

 

Ha a Barátság kőolajvezetéken az ukránok tovább szórakoznak, akkor egy dupla bűnt követnek el Magyarországgal szemben, ez egy minősíthetetlen rosszindulat

– jelentette ki. Hangoztatta, az ukránok ezt nyilvánvalóan meg fogják emlegetni, mert Magyarországgal szórakozni következmények nélkül nem lehet. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a Barátság kőolajvezetéknek „semmi baja nincsen”, a rendszerüzemeltető ukrán vállalat tisztviselői folyamatosan arról tájékoztatják a Molt, hogy a vezeték fizikailag készen áll, vagyis annak, hogy a szállításokat nem indították újra, kizárólag politikai oka van. 

Ezért hazudott és hazudik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetről, ezért nem tették lehetővé szlovák és magyar, valamint európai uniós szakértők odautazását és vizsgálatát

– tette hozzá. Az ukrán elnök politikailag zsarolja Magyarországot, a választás előtt néhány héttel olajellátási válságot akart előidézni Magyarországon, ami nyilvánvalóan a kormánynak kellemetlen, az ellenzéknek kedvező lett volna, de a szlovákokkal, szerbekkel összefogva kivédték ezt a zsarolási kísérletet, sikerült megakadályozni az ukrán elnököt célja elérésében – mondta. Hangsúlyozta, nem lesz Magyarországon olajellátási válság, az ukránok miatt a tartalékokat csúcsra járatták, azok egy részét felszabadították, a dízelkiszállítást megállították, az uniós döntéseket blokkolják. 

Márciusban a szerbektől is érkezik dízelszállítmány, és nemcsak kőolajvezetéket építünk a szerbekkel, hanem dízelvezetéket is, szóval az ukrán zsarolási potenciált nemcsak mostanra, hanem a jövőre nézve is jelentős mértékben csökkentjük

– fogalmazott. Szijjártó Péter hangot adott azon véleményének, hogy a magyarországi olajellátási válság előidézéséhez vezető megállapodásokra a néhány héttel ezelőtt rendezett müncheni biztonsági fórumon került sor, ahol ott volt a horvát miniszterelnök, a Tisza Párt vezetője, ott voltak a németek, az ukránok. 

Nyilvánvaló, hogy Volodimir Zelenszkij úgy zsarolja Magyarországot, hogy abban Brüsszellel, Berlinnel és a magyar ellenzékkel, a Tisza Párttal is összejátszik

– fűzte hozzá. A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélte, a Tisza Pártnak nem Magyarország biztonsága és nem Magyarország számít, a Tisza Párt egy brüsszeli párt, Brüsszelből utasítják, és azért akar választást nyerni, hogy a brüsszeli akaratot hajtsa végre, ez most mindennél világosabban kibukott. Értékelése szerint most azért nagyon veszélyes ez a helyzet, mert a közel-keleti konfliktus a tovább terjedés irányába mutat. 

A Közel-Keletnek kulcsszerepe van a világ energiaellátásában, a Hormuzi-szoroson keresztül – amelynek most a lezárásáról szólnak hírek

– zajlik a világ olajkereskedelmének harmada, benne Kuvait, Katar és Irán olajkereskedelmének 100, a szaúdiak olajkereskedelmének 90, az Egyesült Arab Emirátusok olajkereskedésének kétharmada, a világ cseppfolyósítottgáz-kereskedelmének 20 százaléka – sorolta. Rámutatott egyúttal, hogy egy ilyen szituációban, amikor a világ energiakereskedelmi folyamatai abszolút a bizonytalanság irányába mozdulnak, az eurázsiai régió ellátása kiszámíthatatlanabbá válik, megnő a jelentősége a megbízhatóan, kiszámíthatóan működő szárazföldi csővezetékes szállításnak. 

Szijjártó Péter a szombaton kitört közel-keleti háborúról azt mondta: „nekünk Magyarország biztonsága az első számú kérdés. 

Magyarországnak minden háborúból ki kell maradnia, és mi ennek megfelelően hozunk döntéseket”. „Ez egy veszélyes helyzet, és ebben a veszélyes helyzetben az energiabiztonságunkat kockára tenni semmiképpen sem szabad, és akik ebben a veszélyes helyzetben súlyosan kockáztatják az energiaellátásunkat, azok súlyosan kockáztatják Magyarország biztonságát is” – hangoztatta. Kitért rá, nagyon sok magyar van a térségben, szombat reggel 1900-nál kevesebben regisztráltak konzuli védelemre, ez a szám a nap folyamán 4144-re nőtt. Kapcsolatban vannak velük, igyekeznek mindenkinek segíteni, de a biztonsági helyzet tovább romlott az éjszaka folyamán. 

 

A légterek zárva vannak, mind Kuvaitban, mind az Egyesült Arab Emirátusokban a repülőtereket is támadások érték, köztük a dubaji reptér azon terminálját, ahonnan többek között a Magyarországra induló és a Magyarországról érkező repülőgépek is közlekednek

– közölte. Jelezte, a repülés jelenleg a polgári légitársaságok és az evakuációs járatok számára is lehetetlen, az érintetteket arra kérte, kövessék a helyi hatóságok utasításait. 

A nagykövetségeink is folyamatosan tájékozódnak a helyi hatóságoktól, amint értékelhető vagy fontos információjuk van, azt azonnal a saját felületeiken közlik

– hívta fel a figyelmet. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy a térség minden magyar nagykövetségén folyamatos munkavégzést rendelt el, a konzulok folyamatosan dolgoznak, a konzuli ügyeletek folyamatosan működnek, Budapesten, a call centerükben megerősített szolgálat van, mindenkit igyekeznek a szükséges információkkal ellátni, és amint lehetőség nyílik a repülésre, megteszik a szükséges intézkedéseket.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

 

