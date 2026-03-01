Magyar Telekomközel-keletYettel

Segítséget nyújtanak a hazai távközlési szolgáltatók a Közel-Keleten rekedt ügyfeleiknek

Extra mobiladat-használatot és díjments adatjegyeket kínálnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 11:48
illusztráció Fotó: Megyei Hírlap Forrás: Pesti Tamás
A Magyar Telekom és a Yettel is bejelentette, hogy visszafizeti egy meghatározott adatkeretű mobilnet árát minden olyan ügyfelének, aki most a közel-keleti térségben tartózkodik. 

A Yettel célja, hogy az érintett ügyfelek ebben a bizonytalan, feszült időszakban előre nem tervezett költségek nélkül maradhassanak kapcsolatban családjukkal és szeretteikkel, és ehhez zavartalanul használhassák a mobilnet‑szolgáltatást, ezért 2026. február 28. és március 7. között, 7 napra felhasználható, 5 GB mobiladat roamingjegyet biztosít díjmentesen azoknak a lakossági és publikus üzleti csomagokkal rendelkező ügyfeleinek, akik az Egyesült Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar, illetve Omán területén tartózkodnak. 

Az érintett országokra kiváltható adatjegyek az Utazó Net Közel-Kelet 5GB és az Utazó Net Balkán-félsziget + Svájc, Izrael 5GB. Az adatjegyek a Yettel alkalmazásban és a Yettel fiókban vásárolhatók meg és azonnal aktiválódnak is. 

Az adatjegy díját egy alkalommal a havi díjas ügyfelek esetében a Yettel utólag jóváírja a számlán, a feltöltőkártyás ügyfelek esetében extra egyenleg formájában téríti vissza – írja a cég közleménye.

A Magyar Telekom a honlapján található tájékoztatás szerint a Közel-Keleten kialakult helyzetre való tekintettel 2026. február 28-tól a térségben (Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Izrael, Jordánia, Katar) tartózkodó ügyfeleinek 15GB-nyi EU-n kívüli extra mobiladat használatot biztosít díjmentesen március 7-ig.

A mobiladatcsomagot az érintett ügyfelek a Telekom alkalmazásban vagy a Telekom-fiókban tudják megvásárolni és aktiválni: a legfeljebb 15 GB-nyi adatkeretet a vállalat havi díjas ügyfeleinek számlájukon utólag jóváírja, a feltöltőkártyások számára pedig extra egyenlegként biztosítja.


 


 

