A Mol-vezető szerint erős hatással lehet a hazai üzemanyagárakra az iráni konfliktus

A globális kőolajpiac már az iráni konfliktus szombat hajnali kitörését megelőzően beárazta a helyzet eszkalálódását. Irán már korábban is többször kilátásba helyezte a világ kőolajellátásában kulcsfontosságú szerepet játszó Hormuzi-öböl lezárását, és a jelek szerint ez gyakorlatilag meg is történt.

Fotó: AFP

A Mol-csoport erre a helyzetre reagált az Indexnek . Szabó Szabolcs, a társaság értéklánc-menedzsment ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: „Az üzemanyagpiac árazása felülről határtalan. Mostani állapotában sérülékeny, kicsit kaotikus piacról beszélünk, ami nem ér véget Magyarország határainál és amit nagyon sok tényező befolyásol. Irán megtámadása pedig potenciálisan nagyon komoly hatással bír világszinten is. Lehet olyan forgatókönyv, hogy elszabadulnak az árak, de nem mennénk bele „számháborúba”, mert egyelőre nagyon sok a kérdőjel a rövidtávú hatásokat illetően. Hétfőn fogjuk látni az első piaci reakciókat, csak reménykedhetünk, hogy a piaci szereplők számoltak egy esetleges katonai beavatkozás következményeivel.”

Elmondta, hogy ugyan a mi térségünkbe nem érkezik szállítmány a Hormuzi-szoroson keresztül, de a piaci hatások idáig is elérhetnek.

Mi a Molnál most is azt fogjuk csinálni, amit mindig: higgadtan figyeljük az eseményeket, és felkészülünk a lehető legjobb döntések meghozatalára

– tette hozzá a szakember.

Kiemelte, hogy jelenleg az iráni export döntő része Kínába megy, és a mostani eszkaláció után ez is érdemben csökkenhet. Ezzel Venezuela után újabb nehézolaj-importőrt veszítene Kína, amely felgyorsíthatja az orosz és a kínai vezetés közeledését is.

Sok még a kérdőjel tehát, de egy dolog biztos, és nekünk most erre kell figyelni: az európai piac és azon belül a mi közép-európai régiónk nagyon dízelhiányos, a Közel-Kelet pedig az USA után a második legfontosabb beszállító. Még a 70-es évekbeli olajválság idején volt egy bonmot, hogy egy százalék termeléskiesés tíz százalék dízelár-emelkedést jelent. Ez most talán már túlzó, de az igaz, hogy a kevesebb termék magával hozza az áremelkedést

– mondta Szabó Szabolcs.