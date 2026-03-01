Vajon mit titkolnak Magyar Péterék? Orbán Anita fórumáról a Telexet is kitiltották

„A Telexnek forgatunk, esetleg nem jöhetnénk be megnézni a rendezvényt?” – tette fel a kérdést a Telex propagandistája Orbán Anitának Bécsben, a Tisza rendezvényén.

Kirakták a Telexet a Tisza rendezvényéről Fotó: Képernyőfotó/Telex

Erre reagálva Orbán Anita hátranézett, ahol valaki nála hatalmasabb elme megcsóválta a fejét, mire visszafordult, és közölte:

Ne haragudj, nem én döntök ebben.

A lap interjút is szeretett volna kérni a politikustól, mire az elmondta, nem tudnak interjút adni. Később kiderült, még a résztvevőknek is megtiltották, hogy felvételeket készítsenek Orbán Anita bécsi gyűlésén.

Orbán Anita szerint buli lesz, parti lesz

A videóban Simor Dániel, a lap propagandistája felháborodva azt mondta a egyik szervezőnek, hogy ilyen nincs, hogy nem engedik be őket, Orbán Anita külügyminiszter akar lenni, így ezt nem teheti meg szerinte.

A résztvevőket megkérdezték arról, mit gondolnak a jelenségről. Volt, aki azt mondta: sajnálják, és meglepődtek, hogy nem engedik be a sajtót.

A Telexnek nem tetszik a buli, amit a Tisza Párt elképzelt Fotó: Képernyőfotó

Egy másik fél úgy vélekedett, nem biztos, hogy ez gond, mivel négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péter is a Partizánban vérzett el. Orbán Anita elárulta: három ember van a rokonságukban, aki nem oda szavaz, ahova ő. Azt, hogy Fidesz-szavazókról van-e szó, nem árulta el. A politikus a bejáratnál azt mondta azoknak, akiket nem engedtek be:

Buli lesz, parti lesz, mert rendszert váltunk.

A Telexnek, úgy tűnik, nem tetszik az Orbán Anita által elképzelt buli.

A Telex felháborodott, Magyar Péter nekik ugrott

„Támogasd a munkánkat! A választáson induló jelöltek nyilvános kampányeseménye közügy. A tudósítás a sajtó alkotmányos joga. A nyilvánosan meghirdetett közéleti eseményről a sajtó nem zárható ki” – ezzel a szöveggel zárul a Telex riportja, miután

kijelölték a helyüket egy esetleges Magyar Péter-univerzumban.

A felvétel posztolása után Magyar Péter megjelent a lap kommentszekciójában, kiosztotta még a telexeseket, mondván, vannak neki sajtónyilvános rendezvényei, ott bezzeg nem látja a Telexet.

Fontos megjegyezni, hogy az eseményt Magyar Péterék előzetesen nyilvánosan hirdették meg a Telex szerint, ezt később módosították.