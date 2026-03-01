Magyar Pétertisza pártsimor dánieltelex

Vajon mit titkolnak Magyar Péterék? Orbán Anita fórumáról a Telexet is kitiltották

A Telex látványosan megsértődött a Tisza Pártra, miután Magyar Péterék nem engedték be őket a bécsi rendezvényükre. Az intézkedés az eseményen részt vevő szimpatizánsok tetszését sem nyerte el, a lap külön jelenetet szentelt annak, hogy kiemelje felháborodását. A riport publikálása után Magyar Péter a kommentszekcióban ment neki a baloldali portálnak. Orbán Anita pedig azt bizonygatta, hogy nem az ő döntése a tiltás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 8:50
Telex, baloldal, Tisza Párt, Bécs
Fotó: Képernyőfotó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Telexnek forgatunk, esetleg nem jöhetnénk be megnézni a rendezvényt?” – tette fel a kérdést a Telex propagandistája Orbán Anitának Bécsben, a Tisza rendezvényén. 

Orbán Anita, Tisza Párt, Telex, rendezvény
Kirakták a Telexet a Tisza rendezvényéről Fotó: Képernyőfotó/Telex

Erre reagálva Orbán Anita hátranézett, ahol valaki nála hatalmasabb elme megcsóválta a fejét, mire visszafordult, és közölte:

Ne haragudj, nem én döntök ebben.

A lap interjút is szeretett volna kérni a politikustól, mire az elmondta, nem tudnak interjút adni. Később kiderült, még a résztvevőknek is megtiltották, hogy felvételeket készítsenek Orbán Anita bécsi gyűlésén.

 

Orbán Anita szerint buli lesz, parti lesz

A videóban Simor Dániel, a lap propagandistája felháborodva azt mondta a egyik szervezőnek, hogy ilyen nincs, hogy nem engedik be őket, Orbán Anita külügyminiszter akar lenni, így ezt nem teheti meg szerinte.

A résztvevőket megkérdezték arról, mit gondolnak a jelenségről. Volt, aki azt mondta: sajnálják, és meglepődtek, hogy nem engedik be a sajtót. 

A Telexnek nem tetszik a buli, amit a Tisza Párt elképzelt Fotó: Képernyőfotó

Egy másik fél úgy vélekedett, nem biztos, hogy ez gond, mivel négy évvel ezelőtt Márki-Zay Péter is a Partizánban vérzett el. Orbán Anita elárulta: három ember van a rokonságukban, aki nem oda szavaz, ahova ő. Azt, hogy Fidesz-szavazókról van-e szó, nem árulta el. A politikus a bejáratnál azt mondta azoknak, akiket nem engedtek be:

Buli lesz, parti lesz, mert rendszert váltunk.

A Telexnek, úgy tűnik, nem tetszik az Orbán Anita által elképzelt buli.

 

A Telex felháborodott, Magyar Péter nekik ugrott

„Támogasd a munkánkat! A választáson induló jelöltek nyilvános kampányeseménye közügy. A tudósítás a sajtó alkotmányos joga. A nyilvánosan meghirdetett közéleti eseményről a sajtó nem zárható ki” – ezzel a szöveggel zárul a Telex riportja, miután 

kijelölték a helyüket egy esetleges Magyar Péter-univerzumban.

A felvétel posztolása után Magyar Péter megjelent a lap kommentszekciójában, kiosztotta még a telexeseket, mondván, vannak neki sajtónyilvános rendezvényei, ott bezzeg nem látja a Telexet.

Fontos megjegyezni, hogy az eseményt Magyar Péterék előzetesen nyilvánosan hirdették meg a Telex szerint, ezt később módosították.

Nem ez az első konfliktusa a héten Telexszel egyébként a partnak. Néhány nappal ezelőtt a lap műsorában borult ki a Tisza-vezér: elveszítette hidegvérét, amikor a drogbotrányról és korábbi kijelentéseiről kérdezték. Később a műsorvezetőnek is neki ugrott, aki nem tudott mit kezdeni a helyzettel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Képernyőfotó)

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekháború

Az antinépköltészet mesterei és a rossz álmok

Bayer Zsolt avatarja

Rosszat álmodnak a gyerekeink. Tehetünk róla?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.