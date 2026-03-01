idezojelek
Vélemény

A Tisza észkombájn vezetői szerint a terrorveszély csak Tóni kampánytrükkje

Nincs is háború, de ha mégis, nem kell félni tőle – üzeni stukkerral a zsebében Ruszin-Szendi Romulusz.

TiszaRuszin-Szendi RomuluszMagyar Péter 2026. 03. 01. 10:41
Fotó: Havran Zoltán
Riogatásnak, pánikkeltésnek és ócska kampányfogásnak tartja a Nemzet Lehallgatótisztje, hogy Orbán Viktor a héten megerősítette a kritikus infrastruktúra védelmét. Mindezt abból szűrte le a kiváló geopolitikai elemző hírében (is) álló Tisza-vezér, hogy ha valódi lenne a veszély, akkor Orbánnak meg kellett volna hívnia őt, tájékoztatandó a kialakult helyzetről, meg hogy közösen lépjenek föl a „haza védelmében”. Nocsak!

Önmagában is kínos, mikor valaki azt bizonygatja magáról, mennyire fontos és nélkülözhetetlen. Az ilyen alakok általában tökéletesen jelentéktelenek és nélkülözhetőek. Az is szekunder szégyenérzetet keltő, mikor valaki ennyire erőszakosan meg akarja magát hívatni valahová. Úgy hiányzik egy ilyen erőszakos, levakarhatatlan alak, mint púp a hátra. Másfelől az sem egészen tiszta, hogyan lehetne olyasvalakivel hazát védeni, akinek egy büdös szava nincs a hazánkat megfojtani szándékozó ukrán olajembargó ellen? Beszédes a csend. 

Ha nem csak a nevében Magyar, miért nem szólítja föl csőrös haverját, Zelenszkijt az olajcsap megnyitására? A válasz kézenfekvő. Azért nem, mert egyetért a támadással. Azt hiszi, az ezerforintos benzinnel esetleg hatalomra kerülhet. Így hát egy húron pendül az olajterroristával. 

Könnyen lehet, előre tudott az egészről. Elvégre egy helyre járnak eligazításra az extrém zongoristával: Brüsszelbe. Akár be is avathatták a dologba. Peti nyilván csóválta hozzá a farkát. Párttársai meg ukránzászlós pólóban, fölállva vastapsoltak a vokálból.

Szóval nincs itt semmilyen veszély, Orbán csak riogat és pánikot kelt. A Barátság kőolajvezeték lezárása teljesen normális, hétköznapi, sőt baráti gesztus az ukrán führer részéről. Minek hát megerősíteni a védelmet? 

Hogy az ukránok robbantották föl az Északi Áramlatot? És korábban már bereptettek Paks fölé támadó drónt? Ugyan, ez csak Tóni-féle propaganda – a presskukac is megmondhatja. És terrorveszély sincs ám. Jó, lehet, hogy kitört az újabb iráni háború, de az is csak Tóni figyelemelterelése Gödről, Aszad különgépéről meg a konszenzuális internetblokkolókról.

Eközben egy másik, Péternél is fajsúlyosabb geostratéga is nyugalomra intette a magyarságot a minap

Kopogtatunk, pultozunk, találkozunk az emberekkel is, és ez a hülye háború mindig feljön. Nem kell félni a háborútól! 

– csitított Ruszin-Szendi Romulusz. A magát közpénzből zsírtalanító obsitos tábornok például egyáltalán nem fél, és csupán azért hord magánál stukkert lakossági fórumokon, hogy legyen mivel megvakarni a viszkető tenyerét.

Tényleg, miért is kellene félni a háborútól? Jó az. A vak is látja. Mindössze tízezer ember hal meg hetente a szomszédunkban, köztük kényszersorozott magyar testvéreink. Csekélység, ugye, kedves Romulusz? Vagy most a Közel-Keleten is újra hullanak az emberek, lángolnak a felhőkarcolók, Hormuzi-szoros lezárva – de nem kell félni, nem fog fájni. Romulusznak legalábbis biztos nem. Őt már biztosan nem telepítik golyófogónak egy lövészárokba – még a végén beszorulna. 

Gondolom, ez a Romulusz sem az anyafarkasból szívta magába a geopolitikai éleslátást.

Szóval csak az aljas Fidesz riogatja a népeket, miközben semmiféle háborús vagy terrorveszély nem fenyeget – üzeni az övcsatos és a pisztolyöves. Közben pár kilométerre a határunktól e pillanatban is emberek tucatjai halnak meg, az égen egész nap rakéták cikáznak…

Mint mikor a Csupasz pisztolyban Drebin hadnagy miatt kigyullad a fél város, ő meg ott áll a lángok előterében, és nyugtatgatja a rakétarobbanásokat bámuló csődületet: „Oszoljanak, kérem, oszoljanak, nincs itt semmi látnivaló!” Drebin vicces volt, Ruszinék csak nevetségesek.

