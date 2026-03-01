Megkezdődött az idei lakásbiztosítási kampány, mutatjuk, mire kell figyelni, ha váltana!

Elindult az idei lakásbiztosítási kampány, március elseje és 31-e között meglévő lakásbiztosításunkat szabadon, költségmentesen felmondhatjuk, függetlenül attól, hogy annak mikor lenne a szerződés szerinti lejárata. A kampány célja a biztosítási piacon lévő verseny élénkítése annak érdekében, hogy az ügyfelek olcsóbb, korszerűbb és a jelenkori követelményeknek jobban megfelelő biztosítási szerződésekkel rendelkezzenek – összegzi a Bank360.hu.

Érdemes felülvizsgálni időnként a szerződést, hogy elkerüljük az alulbiztosítást

Fotó: Mirkó István

A kampány során felmondott szerződések egységesen április 30-ával szűnnek meg. Ennek megfelelően az új szerződést legkésőbb május 1-től érdemes megkötni, amennyiben pedig az előző szerződés esetében még elszámolnivalónk van, úgy azt is április végéig kell rendezni. Ha a felmondott szerződés esetében túlfizetésünk van, úgy azt a biztosító visszatéríti számunkra.

Ha nem élünk a márciusi felmondási lehetőséggel, ám azt évfordulókor mégis felmondanánk, úgy a szerződés évfordulója előtt legkésőbb 30 nappal lehet majd nyilatkozni a felmondásról, ha pedig lecsúsznánk erről a határidőről, legközelebb jövő márciusban lesz alkalom a felmondásra. Fontos azonban, hogy a saját biztosítónál lévő szerződést bármikor aktualizálhatjuk.

Március 1-jén már ismertek azok a díjak, feltételek és kedvezmények, amelyek mellett megköthetjük az új szerződést. Éppen ezért nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a felmondást, már csak azért sem, mert a határidőket igen komolyan veszik – figyelmeztetnek a portál szakértői.

Amennyiben a felmondási nyilatkozat nem érkezik be március 31. éjfélig a biztosítóhoz, úgy az érvénytelennek számít, hiába töltöttük ki még a határidő lejárta előtt.

Ez különösen fontos akkor, ha valaki offline szeretné felmondani a szerződését, hiszen a korábbi években is előfordult, hogy hosszas sorokkal szembesültek az ügyfélszolgálaton azok, akik a kampány végéig halogatták a felmondást. Persze ez nem jelenti azt, hogy online érdemes a kampány végéig várni, hiszen az online csatornákon is bármikor közbejöhet valamilyen technikai probléma, így tehát nem érdemes kockáztatni.