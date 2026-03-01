lakásbiztosítási kampánybiztosítóváltáslakásbiztosítás

Megkezdődött az idei lakásbiztosítási kampány, mutatjuk, mire kell figyelni, ha váltana!

Március elsejével kezdetét vette a lakásbiztosítási kampány. Ez alatt az idő alatt egészen március 31-ig a lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek szabadon felmondhatják vagy módosíthatják meglévő szerződésüket, illetve újat köthetnek. A kampány célja, hogy az ügyfelek jobb és/vagy kedvezőbb díjazású lakásbiztosításra tegyenek szert – ahhoz azonban, hogy ez tényleg így legyen, a Bank360 összeszedett néhány szabályt, amelyeket érdemes betartani.

2026. 03. 01. 11:30
Fotó: Nagy Béla
Elindult az idei lakásbiztosítási kampány, március elseje és 31-e között meglévő lakásbiztosításunkat szabadon, költségmentesen felmondhatjuk, függetlenül attól, hogy annak mikor lenne a szerződés szerinti lejárata. A kampány célja a biztosítási piacon lévő verseny élénkítése annak érdekében, hogy az ügyfelek olcsóbb, korszerűbb és a jelenkori követelményeknek jobban megfelelő biztosítási szerződésekkel rendelkezzenek – összegzi a Bank360.hu.

panel lakás ingatlan felújítás ablakcsere nyílászárók ablakok , hõszigetelés , munkás dolgozó
Érdemes felülvizsgálni időnként a szerződést, hogy elkerüljük az alulbiztosítást
Fotó: Mirkó István

A kampány során felmondott szerződések egységesen április 30-ával szűnnek meg. Ennek megfelelően az új szerződést legkésőbb május 1-től érdemes megkötni, amennyiben pedig az előző szerződés esetében még elszámolnivalónk van, úgy azt is április végéig kell rendezni. Ha a felmondott szerződés esetében túlfizetésünk van, úgy azt a biztosító visszatéríti számunkra.

Ha nem élünk a márciusi felmondási lehetőséggel, ám azt évfordulókor mégis felmondanánk, úgy a szerződés évfordulója előtt legkésőbb 30 nappal lehet majd nyilatkozni a felmondásról, ha pedig lecsúsznánk erről a határidőről, legközelebb jövő márciusban lesz alkalom a felmondásra. Fontos azonban, hogy a saját biztosítónál lévő szerződést bármikor aktualizálhatjuk.

Március 1-jén már ismertek azok a díjak, feltételek és kedvezmények, amelyek mellett megköthetjük az új szerződést. Éppen ezért nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a felmondást, már csak azért sem, mert a határidőket igen komolyan veszik – figyelmeztetnek a portál szakértői.

Amennyiben a felmondási nyilatkozat nem érkezik be március 31. éjfélig a biztosítóhoz, úgy az érvénytelennek számít, hiába töltöttük ki még a határidő lejárta előtt.

Ez különösen fontos akkor, ha valaki offline szeretné felmondani a szerződését, hiszen a korábbi években is előfordult, hogy hosszas sorokkal szembesültek az ügyfélszolgálaton azok, akik a kampány végéig halogatták a felmondást. Persze ez nem jelenti azt, hogy online érdemes a kampány végéig várni, hiszen az online csatornákon is bármikor közbejöhet valamilyen technikai probléma, így tehát nem érdemes kockáztatni.

A jelenlegi ajánlatokat könnyedén összehasonlíthatjuk egy lakásbiztosítási kalkulátorral, amely az általunk megadott adatok alapján kiszámolja és felsorolja a biztosítók által kínált díjakat és szolgáltatásokat. A kalkuláció után akár online meg is köthetjük a számunkra szimpatikus, új lakásbiztosítást. Lehetséges, ám nem kötelező egyszerre intézni a felmondást és az új biztosítás megkötését. Fontos azonban, hogy április végéig mindenképpen kössük meg az új szerződést, hogy az ingatlan egyetlen napig se maradjon biztosítás nélkül.

Érdemes néha átolvasni a szerződést, akkor is, ha nem váltanánk

A meglévő szerződést akkor is érdemes átnézni, ha egyébként nem kifejezett célunk a váltás. Ez különösen igaz akkor, ha szerződés már legalább hároméves, és az azóta nem változott. Az utóbbi években ugyanis jelentősen megemelkedett az ingatlanok újjáépítési költsége, emiatt pedig jogos a félelem, hogy a régi lakásbiztosítások esetleg már nem fedezik a jelenlegi károkat. 

Igaz ugyan, hogy a lakásbiztosításokban szereplő fedezeteket gyakorta az inflációval megegyező mértékben, évről évre emelik, csakhogy az építőiparban végbemenő áremelkedés meghaladhatja a pénzromlás átlagos mértékét. Így előfordulhat, hogy a régebbi lakásbiztosítások már nem fedezik a jelenlegi károkat, vagyis alulbiztosítottá válhat az ingatlan. Amennyiben pedig a szerződéskötés óta jelentősebb felújítás, bővítés, korszerűsítés történt, úgy annak megfelelően is érdemes emelni a biztosítási összegen.

Lakáshitelhez kötődik a biztosítása? Nem akadály, így is lehet váltani

Fontos tudni, hogy lakáshitellel terhelt ingatlan esetén is válthatunk. Ebben az esetben azonban fontos, hogy a biztosítási szerződés úgynevezett hitelbiztosítéki záradékot tartalmaz, amit az új szerződésre is át kell vezetni, illetve a minket hitelező banknak is be kell mutatni. Ez nem csak a piaci, hanem a támogatott lakáshitelek esetében is igaz.

Az annak idején kedvezmények igénybevételével megkötött biztosítási szerződések is felmondhatók, igaz, ebben az esetben a biztosítók előírhatják, hogy a korábban kapott kedvezményt utólag fizessük vissza, amennyiben a szerződés idő előtt felmondásra kerül. Ebben az esetben érdemes ezzel a visszafizetendő összeggel is számolni, és ennek fényében megnézni, nyerünk-e a váltással.


 

