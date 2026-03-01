Magyar Pétermediánmanipulációs kerekasztaldeák dánielróna dánielfidesz

Elképesztő beismerés a manipulációs kerekasztaltól: akármekkora előnyt mérnek a Tiszának, a választáson nyerhet a Fidesz

Egészen szürreális interjút adott közre a Telex. A lap megszólaltatta a 21 Kutatóközpont vezetőjét arról a Medián-felmérésről, amely szerint a Tisza húsz százalékkal vezet a kormánypártok előtt. Róna Dániel pedig arról beszélt: hiába a kimutatott óriási előny, a Fidesz is megnyerheti a választást, sok múlik ugyanis a mozgósításon, az egyéni jelölteken és azon, hogy mennyien mennek el szavazni. Ez valójában nyílt beismerése annak, hogy a Tisza népszerűségének emelkedéséről szóló kutatásaikkal a manipulációs kerekasztal szereplői nem a pártverseny valódi állását mutatják be. Így felméréseik csupán arra jók, hogy megpróbálják befolyásolni a közvéleményt – elsősorban Magyar Péterék érdekében.

Munkatársunktól
2026. 03. 01. 11:00
A baloldali sajtó és Magyar Péter alig néhány napja még szinte eksztázisban ünnepelte a Medián friss, februári mérését, amely szerint 20 százalékkal vezet a Tisza a Fidesz előtt a biztos pártválasztók körében. Ám hamar kiderült: a Hann Endre vezette cég számait bátran figyelmen kívül lehet hagyni, a Medián ugyanis egyszerűen meghamisította a korábbi kutatását. A cég januárban azt közölte, hogy a teljes népesség körében hét százalékponttal vezet a Tisza a kormánypártok előtt. Deák Dániel ugyanakkor megszerezte és nyilvánosságra hozta a Medián-kutatás valódi számait, ezek pedig azt mutatták, hogy a Fidesz és a Tisza támogatottsága ebben a csoportban lényegében megegyezett.

Kilencvenszázalékos részvétel?

A Medián valódi januári felmérésének nyilvánosságra kerülése végleg lerántotta a leplet a baloldali közvélemény-kutató cégek által a közvélemény megtévesztésére létrehozott manipulációs kerekasztal működéséről. Nem véletlen hát, hogy a leleplezés csütörtök óta az egyik legfontosabb beszédtémának számít a hazai nyilvánosságban. Hont András publicista például arra hívta fel a figyelmet: a megkérdezett 1176 személyből 1038 biztosan állította, hogy elmenne szavazni. Ez kilencven százalék körüli részvételt jelentene, ami az elmúlt 35 év hazai választásai alapján teljességgel irreális.

Ennél is érdekesebb, miként reagáltak a lebukás után más baloldali kutatócégek. A Republikon vezetője, Horn Gábor például egy tévéműsorban csapott össze és keveredett parázs vitába Deák Dániellel. A Republikon szintén a manipulációs kerekasztal részének számít, így nem csoda, hogy Horn védelmébe vette Hannt, akit egyszerűen csak a közvélemény-kutató szakma legmegbízhatóbb szaktekintélyének nevezett.

Megszólalt a házi kutató is

De megszólalt a 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel is. Ez azért érdekes, mert azon túl, hogy a 21 Kutatóközpont is a manipulációs kerekasztalhoz sorolható, az intézetet gyakran emlegetik a Tisza házi kutatócégeként. Róna pénteken a Telex stúdiójában bocsátkozott hosszas magyarázatba, igaz, nem a Medián januári, meghamisított számai, hanem a cég februári adatsora kapcsán. Abban – mint már utaltunk rá – Hann Endréék azt mutatták ki, hogy a választani tudó biztos szavazók körében húsz százalék a Tisza előnye.

Róna azzal a meglepő állítással kezdte, hogy a gigantikus előny ellenére nem biztos, hogy Magyar Péterék végül tényleg nyerni fognak. – Szerintem igaz a Medián mérése, […] de ennek ellenére nem gondolom, hogy behozhatatlan lenne. És tudom, hogy most van, aki furán néz rám, hogy 20 százalék, az hogy a fenébe. Megpróbálom kifejteni – jelentette ki a kutató és valóban megkísérelte a lehetetlent: azt bebizonyítani, hogy aki valóban húsz százalékkal vezet ötven nappal a választás előtt, végül mégis kikaphat.

Ahogy eszmefuttatása haladt előre, egyre kisebb számokról beszélt. Róna abból indult ki, hogy szerinte nem a biztos pártválasztókat, hanem egy másik kategóriát, a választani tudók csoportját kell vizsgálni. 

Utóbbiban nem húsz százalék a Tisza előnye, „csak” 13 százalék a Mediánnál. A 21-nél pedig 10 százalék. Róna szerint az egyébként még ez a szintén vaskosnak tűnő előny sem garancia semmire, akkor is kikaphat valaki. Például azért, mert nem mindenki megy el szavazni, aki egy közvélemény-kutatáskor még azt mondja, hogy el fog menni. Aztán Róna kitért a választókerületek méreteinek eltérésére és arra is, hogy a népszerű jelöltek több szavazatot hoznak. Megismételte, hogy becslések szerint a Tiszának a Fidesznél legalább öt százalékkal többet kell kapnia listán, ha nyerni akar. De lehet, hogy az öt százalék nem is elég. Ehhez jön a hibahatár – mondta –, ami itt 3,5 százalék. Végül pedig oda lyukadt ki, hogy a különbség végül is csekély, ráadásul a legfontosabb a mozgósítás. Magyarázatából egy következtetés vonható le: akármilyen előnyt is hoznak ki a balos közvélemény-kutatók a Tiszának, bőven nyerhet a Fidesz áprilisban.

Róna, bár bizonyosan egészen más céllal ült a kamera elé, lényegében megerősítette a manipulációs kerekasztallal szemben felhozott legerősebb gyanút. 

Azt, hogy az érintett elemzőcégek felmérései nem mutatják megbízhatóan a szavazópolgárok pártszimpátiáját, és arra is nagy esély van, hogy éppen ellenkezőleg áll a pártverseny, mint amit kimutatnak. Méréseik így leginkább csak arra jók, hogy kutatás helyett befolyásolják a közvéleményt. Ráadásul úgy, hogy a számok mindig a Tisza felé billennek.

Borítókép: Róna Dániel (Forrás: YouTube)

