Orbán Viktor: Az olajblokádot letörjük + videó

Orbán Viktor Esztergomban, a DPK háborúellenes gyűlésén elmondta, amikor a világban mindenhol az a veszély fenyeget, hogy az energia ára nő, az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajtól, ez kétszeres bűn, kétszeres veszély. Hozzátette: mi úgy tudjuk, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy ezen a vezetéken olaj érkezzen Magyarországra. Itt valami más van a háttérben. Ami ma történt, részben az iráni háborúval, és amit Zelenszkij csinált, hogy fogta és lezárta a Barátság olajvezetéket, ezzel valójában olajblokád alá vette Magyarországot. Tehát amit Zelenszkij most tett, azt nem a magyar ipar ellen tette, nem a Mol ellen tette, ezt az összes magyar ember ellen csinálta – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Ezt az olajblokádot mi le fogjuk törni. Ezt a csatát meg fogjuk nyerni. Az elején kell világosan megmondanunk, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni

– jelentette ki határozottan Orbán Viktor.