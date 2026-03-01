orbán viktorkőolajVolodimir Zelenszkij

Orbán Viktor: Az olajblokádot letörjük + videó

Az olcsó kőolajtól való elzárás kétszeres veszély Magyarországra nézve. Az ukrán elnök a lépésével az összes magyar ember ellen tett. Magyarországot azonban nem lehet zsarolni – tette világossá a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01.
Orbán Viktor Esztergomban, a DPK háborúellenes gyűlésén elmondta, amikor a világban mindenhol az a veszély fenyeget, hogy az energia ára nő, az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajtól, ez kétszeres bűn, kétszeres veszély. Hozzátette: mi úgy tudjuk, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy ezen a vezetéken olaj érkezzen Magyarországra. Itt valami más van a háttérben. Ami ma történt, részben az iráni háborúval, és amit Zelenszkij csinált, hogy fogta és lezárta a Barátság olajvezetéket, ezzel valójában olajblokád alá vette Magyarországot. Tehát amit Zelenszkij most tett, azt nem a magyar ipar ellen tette, nem a Mol ellen tette, ezt az összes magyar ember ellen csinálta – hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Ezt az olajblokádot mi le fogjuk törni. Ezt a csatát meg fogjuk nyerni. Az elején kell világosan megmondanunk, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni

 – jelentette ki határozottan Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülésén 2026. február 28-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


