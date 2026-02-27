Magyar Péter ismét elveszítette a fejét, látványosan kiborult a kellemetlen kérdésektől

Rendkívüli

A Tisza elnökének legérdekesebb szereplése kétségtelenül a számára baráti Telex műsorában volt a héten. A pártvezér látványosan elveszítette hidegvérét, amikor a drogbotrányról és korábbi kijelentéseiről kérdezték. Magyar Péter ingerülten reagált, összeesküvést sejtetett, majd megpróbált kibújni a kellemetlen kérdések alól. Ráadásul annyira megijedhetett egy lehetséges vereségtől, hogy megpróbált egyfajta békülékenyebb hangot megütni a kormánypártokkal. Már nem akar mindenkit börtönbe záratni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 5:47
Fotó: Képernyőfotó
Magyar Péter nem bírta a rá nehezedő nyomást: a számára barátinak mondható Telex műsorában billent ki látványosan látszólagos kiegyensúlyozottságából, amikor kellemetlen kérdések kerültek terítékre. A héten eddig kétségtelenül ez volt a pártelnök legemlékezetesebb szereplése.

Magyar Pétert a héten teljesen kihozták a sodrából a Telexnél
Magyar Pétert a héten teljesen kihozták a sodrából a Telexnél, megvádolta Fábián Tamást (Képernyőfotó)

A pártvezér eleinte még próbálta leplezni nyugtalanságát, de a feszültség végül úrrá lett rajta. 

Mindez arra utalhat, hogy a drogbotrány és pártja valós támogatottsága komoly nyomást jelent számára.

Ismert, Magyar Péter egy videóban elismerte, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol az asztalon kábítószernek tűnő anyag is volt. A Tisza-vezér megszólalását egy rejtélyes weboldal, a radnaimark.hu megjelenése előzte meg. A honlapon egy ágy volt látható egy szobában, illetve az éjjeliszekrényen egy kis tálca.

 A fotót egy biztonsági kamera felvételéből vágták ki, a kép felett a „coming soon” (hamarosan jön) felirat fogadta a honlapra látogatókat. 

Két nap múlva az üzenet megváltozott: a felirat helyére a „Once upon a time…” (Egyszer volt, hol nem volt…) szöveg került, valamint egy dátum, 2024. augusztus 3., amely utalt a közzétenni tervezett felvétel készítésének dátumára. Később ráadásul a „Biztos?” kérdéssel frissült a radnaimark.hu oldal, amelyen Magyar Péter korábbi kijelentését idézik: „az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon levő dolgokhoz nem nyúltam…”

Magyar Péter Fábiánnak ugrott

Miután Fábián Tamás riporter szóba hozta a témát, Magyar Péter először igyekezett elbagatellizálni az ügyet: azt állította, a radnaimark.hu oldalon azért nem tették még közzé a felvételt, mert „új AI-t rendeltek hozzá”, illetve még zajlik az utómunka. Amikor a műsorvezető tovább kérdezett, 

Magyar Péter azzal hárított, hogy szerinte ez az embereket egyáltalán nem érdekli. 

Mivel a Telex újságírója nem váltott témát, a politikus egyre ingerültebbé vált. Fábián Tamás úgy vezette fel újabb kérdését, hogy „egyáltalán nem szeretnék a magánéletében vájkálni”, mire Magyar Péter dühösen közbevágott: 

Akkor ne tegye. 

Az újságíró végül azzal indokolta a kérdéseit, hogy a drogos buli ügyében akár zsarolás lehetősége is felmerülhet. Magyar Péter arra hivatkozott, hogy az eset 2024 nyarán történt, most pedig 2026 van. Hozzátette: szerinte régebbi ügyek is előkerülhetnek még az életéből, de az, hogy korábban mit csinált, „mindegy”. Inkább programokról szeretne beszélni – mondta.  

A kérdések hatására a politikus annyira zavarba jött, hogy azzal vádolta Fábián Tamást: a fülére beszélnek, irányítják a kérdéseit, és ő mindezt hallja. 

A kijelentés az újságírót is meglepte, szemmel láthatóan nem is tudott mit kezdeni a felvetéssel. 

A Tisza-vezér nem megy drogtesztre?

Magyar Péter végül kijelentette: bárkivel hajlandó elmenni drogtesztre, ezt korábban is jelezte. Kocsis Máté már felajánlotta, hogy menjenek el együtt, sőt arra kérte a pártelnököt, jelöljön ki időpontot, ám erre nem érkezett válasz.

A politikus korábban arról is beszélt, hogy börtönbe küldené a fideszeseket, amit Út a börtönbe programként emlegetett. 

A Tisza Párt hivatalos programjában azonban ez nem szerepel. 

A felvetésre most úgy reagált: ez csupán egy „brand”, nem konkrét intézkedéscsomag, sőt utóbb arra utalt, nem is gondolta teljesen komolyan.

Amikor a kérdező felidézte korábbi üzenetét Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek – miszerint „izzítsa a magángépet” –, Magyar Péter ingerülten annyit mondott: 

Két évvel ezelőtti dolgokat hoz ide 

Mindez azért is figyelemre méltó, mert Magyar Péter korábban maga készítette fel a Tisza Párt híveit egy esetleges vereségre. Egy fórumon arról beszélt: 

ha ismét a Fidesz nyer, ő nem maradhat Magyarországon, mert szerinte börtönbe kerülne. 

Utalhatott a korábbi telefonlopási ügyére, amelyben jelenleg uniós mentelmi joga védi, de az is lehet, hogy a drogbotránynak van olyan oldala is, amelyről a nyilvánosság még nem tud.

Magyar Péter a szóban forgó rendezvényen nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna föl a jelöltjeit, hogy a tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében.

