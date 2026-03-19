Napi negyedóra meseolvasás két év előnyt jelent a kortársakhoz képest gyermekkorban

Svédországból indult a történetmondók napja, és az terjedt el világszinten – mondta a Magyar Nemzetnek Pintér Zsolt, a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség elnöke. Mexikótól Amerikán át Ázsiáig mindenhol ünneplik március 20-án a történetmondás világnapját.

A megemlékezés célja az élőszavas mese és történetmondás népszerűsítése, a történetek megosztása a generációk között. Minden évben van egy tematika, ami köré építik az ünnepségét, az idei: Fény a sötétségben.

Ehhez kifejezetten jól tud kapcsolódni a magyar népmesevilág is, főleg a tündérmesék. Ezekben a főhős elveszik a sűrű, sötét erdőben – ez klasszikus mesei helyszín –, és amikor megpillantja a fényt, reményt kap, és kitalál az erdőből. De ezt az idei tematikát távolabbról is lehet nézni, hogy a XXI. század komplexitásában és nehézségben mi az, ami fényt és reményt nyújthat. A nagyon felgyorsult és a virtuális világba tolódott életünkben például a mesemondás is lehet egy fény, ahol újra létrejönnek társas kapcsolódások.

Pintér Zsolt, a Világszárny Magyar Népmesemondó Szövetség elnöke

A mesék nagyon fontos szerepet töltenek be a gyerekek életében, ezt számtalan pedagógiai, pszichológiai kutatás is igazolja. Az a történet, amit felolvasnak vagy fejből mesélnek a kicsiknek, nagyon erőteljesen hat az érzelmi intelligenciára, a kreativitásra és a gondolkodásra – mondta Pintér Zsolt.

A meseolvasás közben formálódik a gyermek verbális képessége, fejlődik a szókincse, a beszédértése, a társalgási készségei is, és fontos szerepe van a memória fejlesztésében is.

Azok a gyerekek, akiknek élőszóban, olvasottan mesélnek kiskorukban, harmincszor nagyobb valószínűséggel lesznek olvasó felnőttek, mint akiknek nem. Akiknek nem olvasnak kisgyermekkorban mesét, csupán néhány százalék eséllyel válnak olvasó felnőtté.

Akár már az anyuka hasában lévő magzatnak is érdemes felolvasni verseket. A már pár hetes kortól használható, adott korosztály számára készült könyvek segítségével akár másfél-két év előnyre is szert tehet a gyermek a kortársaihoz képest az iskola első évére – írja a Móra.hu. Ezt erősíti meg Pintér Zsolt is, aki hozzátette, a pici gyermeknek – akár a csecsemőnek – nyilván még nem a mese tartalma a lényeges, hanem a szülővel töltött idő, a felnőtt megnyugtató hangja, az a szeretetteljes légkör, amikor ölbe veszi az anyuka vagy az apuka a gyermeket, és énekkel ringatja, ölbeli játékot játszik vele vagy mondókáznak.