A Vox szerint itt többről van szó ékszereknél: feljelentést tesznek Zapatero ellen + videó

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar esta semana, los próximos 17 y 18, ante el juez Calama de la Audiencia Nacional por su imputación en el caso Plus Ultra. https://t.co/T29yfIHBOR — elEconomista.es (@elEconomistaes) June 15, 2026

A volt szocialista kormányfő – aki 2004 és 2011 között irányította Spanyolországot – egy korrupciós hálózat központi szereplője volt. Az ügy a venezuelai kapcsolatokkal rendelkező spanyol légitársaság, a Plus Ultra állami megmentéséhez is kötődik. A rendőrség vizsgálja az ügyet, május 20-án házkutatást tartottak Zapatero irodájában. Április végén írtunk róla, hogy luxusprostituáltak, táskányi kenőpénz és eltitkolt bizonyítékok miatt került kereszttűzbe a PSOE.

Spanyolország legfelsőbb bírósága június 2-ára idézte be az egykori miniszterelnököt tanúvallomás megtételére.

Zapatero állítólag legalább egy offshore céget létrehozott Dubajban annak érdekében, hogy nyom nélkül végezhesse kétes tevékenységét. A vádak egy kényes kérdést is érintenek: az egykori kormányfő évek óta fennálló jó kapcsolatát Venezuela és Kína kormányaival. A bíróság szerint a lehallgatott beszélgetések arra engednek következtetni, hogy a hálózat Spanyolországban és külföldön egyaránt működött, kétes kapcsolatokat ápolva többek között venezuelai, kínai és egyesült arab emírségekbeli hatóságokkal és vállalatokkal.