SpanyolországJosé Luis Rodríguez Zapateropénzmosásékszerkorrupciós botrányspanyol miniszterelnökVox

A Vox szerint itt többről van szó ékszereknél: feljelentést tesznek Zapatero ellen + videó

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A spanyol sajtóban megjelent információk szerint több mint 1,3 millió euró értékű, ismeretlen eredetű ékszereket találtak José Luis Rodríguez Zapatero madridi irodájának széfjében. A jobboldali Vox hétfőn bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tesznek a volt miniszterelnök ellen, mert szerintük az ügy túlmutat az előkerült ékszereken. A korrupciós vádak miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a kormányzó szocialistákra.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 22:30
Május 24-én hatalmas tömeg tüntetett Madridban Forrás: AFP
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A volt szocialista kormányfő – aki 2004 és 2011 között irányította Spanyolországot – egy korrupciós hálózat központi szereplője volt. Az ügy a venezuelai kapcsolatokkal rendelkező spanyol légitársaság, a Plus Ultra állami megmentéséhez is kötődik. A rendőrség vizsgálja az ügyet, május 20-án házkutatást tartottak Zapatero irodájában. Április végén írtunk róla, hogy luxusprostituáltak, táskányi kenőpénz és eltitkolt bizonyítékok miatt került kereszttűzbe a PSOE.

Spanyolország legfelsőbb bírósága június 2-ára idézte be az egykori miniszterelnököt tanúvallomás megtételére.

Zapatero állítólag legalább egy offshore céget létrehozott Dubajban annak érdekében, hogy nyom nélkül végezhesse kétes tevékenységét. A vádak egy kényes kérdést is érintenek: az egykori kormányfő évek óta fennálló jó kapcsolatát Venezuela és Kína kormányaival. A bíróság szerint a lehallgatott beszélgetések arra engednek következtetni, hogy a hálózat Spanyolországban és külföldön egyaránt működött, kétes kapcsolatokat ápolva többek között venezuelai, kínai és egyesült arab emírségekbeli hatóságokkal és vállalatokkal. 

Tízezrek követelték Pedro Sánchez és kabinetjének lemondását
A korrupciós vádak miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a kormányzó szocialistákra Fotó: AFP

A korrupciós vádak miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a kormányzó szocialistákra.

Az El Espanol által közzétett felmérés szerint a választók 74,3 százaléka úgy véli, hogy Sáncheznek azonnal ki kellene írnia a választásokat. Ez jelentős emelkedés a 2024 májusában mért 61,5 százalékhoz képest. A Néppárt (PP) szavazóinak 95,6 százaléka, míg a jobboldali Vox támogatói közül 97,7 százalék támogatja az előre hozott választások kiírását – számolt be róla a Brussels Signal. Sánchez azonban elutasította az előre hozott választások kiírására vonatkozó felhívásokat. 

Egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy kitölti a négyéves ciklusát. 

Azzal érvelt, hogy egy idő előtti választás romba döntené az országot.

Sánchez lemondását követelték

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Tízből nyolc fiatal elutasítja a migránsamnesztiát, de a spanyol kormányt ez sem érdekli

A spanyol kormány olyan programot indított, amely tömegesen biztosítana letelepedési és munkavállalási engedélyt az illegális migránsoknak, ám a fiatalok elsöprő többsége nem ért egyet a döntéssel. Egy friss felmérés szerint tízből nyolcan elutasítják a migránsamnesztiát, Pedro Sánchezt azonban nem hatja meg a népakarat. 

Borítókép: Május 24-én hatalmas tömeg tüntetett Madridban (Fotó: AFP)

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