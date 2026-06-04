Pedro Sánchezkorrupciós botrányVoxelőrehozott választásfelmérés

Elsöpörnék Sánchezt a spanyol választók

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A SocioMétrica felmérése szerint a spanyol választók csaknem háromnegyede előre hozott parlamenti választásokat akar, de a kormányfő továbbra is kitart a teljes ciklus kitöltése mellett. A korrupciós ügyek miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik Pedro Sánchez miniszterelnökre és a kormányzó szocialistákra, és már a PSOE saját szavazói között is jelentősen nőtt azok aránya, akik új voksolást szeretnének. A felmérések szerint egy választás esetén a PP és a Vox kényelmes parlamenti többséget szerezhetne.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 4:50
Sánchezben már a saját szavazói sem bíznak Forrás: AFP
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Sánchez elutasította az előrehozott választások kiírására vonatkozó felhívásokat. 

Egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy kitölti a teljes négyéves ciklusát. 

Azzal érvelt, hogy egy idő előtti választás romba döntené az országot.

Parlamenti szövetségesei ugyanakkor egyre nyugtalanabbak. A Baszk Nacionalista Párt (PNV) arra figyelmeztetett, hogy akár már 2027 előtt szükség lehet választásokra. A spanyol kormány közölte, hogy tiszteletben tartja ezt az álláspontot, de nem ért vele egyet. Több közvélemény-kutató szerint Sánchez komoly politikai kockázatot vállal jelenlegi stratégiájával. Az EM-Analytics május eleji felmérése szerint

a Néppárt (PP) és a Vox együttesen jelenleg kényelmesen megszerezné az abszolút többséghez szükséges 176 parlamenti mandátumot. 

A becslések szerint a két párt összesen 201–211 mandátumra számíthatna.

A CIS állami közvélemény-kutató cég más képet festett a legutóbbi esetek napvilágra kerülése előtt, a PSOE-nek egyértelmű előnyt biztosítva, és a szocialistákat helyezve az élre mintegy 36 százalékkal. A felmérés nyomán felerősödtek a találgatások arról, hogy az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújthat be a kormány ellen. Egy ilyen lépés sikeréhez azonban szükség lenne a PNV és a katalán függetlenségpárti Junts támogatására, valamint arra, hogy a megosztott ellenzék első alkalommal egyetlen közös jelölt mögé sorakozzon fel.

Május 24-én hatalmas tömeg tüntetett Madridban
Május 24-én hatalmas tömeg tüntetett Madridban (Fotó: AFP)

Sánchez lemondását követelték

Május 24-én hatalmas tömeg tüntetett Madridban, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök lemondását követelve a sorozatos korrupciós botrányok miatt – számolt be róla a DW

Luxusprostituáltak, táskányi kenőpénz és eltitkolt bizonyítékok

Korábban beszámoltunk róla, hogy vesztegetés, bűnszervezetben való részvétel és szexizmus vádjaival néz szembe a spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE). A legfrissebb vallomások szerint 

a korrupciós polip csápjai már közvetlenül Pedro Sánchez miniszterelnökig érnek, aki hiába próbálja egyéni hibáknak beállítani az eseteket, a bizonyítékok szerint mindenről tudhatott.

A csendőrség (Guardia Civil) gazdasági bűnözéssel foglalkozó egységének vezetői a legfelsőbb bíróság előtt tettek olyan vallomást, amely alapjaiban rengetheti meg a madridi kormányt. Antonio Balas alezredes és Montes parancsnok módszeresen zúzta szét José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter és hírhedt segédje, Koldo García védekezését – számolt be róla a Brussels Signal. A Koldo-ügy eredetileg a járvány alatti maszkvásárlások miatt robbant ki, mára azonban sokkal nagyobb botránnyá nőtte ki magát. 

A Koldo-ügyre keresztelt korrupciós botrányról a Magyar Nemzet is beszámolt. 2025-ben az ügy egyik fő gyanúsítottja tanúvallomást tett, amelyben elismerte, hogy több kormánytagnak is kenőpénzt adott a koronavírus-járvány idején kötött állami közbeszerzési szerződésekért cserébe. 

A nyomozók szerint egy Víctor de Aldama nevű üzletember vezette azt a csoportot, amely rendszeres kifizetésekkel vásárolta meg a minisztériumi döntéshozókat a jövedelmező közbeszerzésekért cserébe. Balas alezredes elismerte, hogy

a bűnszervezetnek hozzáférése volt a hatalom legmagasabb szintjeihez, beleértve magát Pedro Sánchezt és közvetlen kabinetjét is.

Írtunk arról is, hogy a Pedro Sánchez vezette baloldali spanyol kormány példátlan lépésre szánta el magát: áprilisban egyetlen tollvonással legalizálták félmillió migráns státusát. Sánchez döntésének árát az a spanyol középosztály fizeti meg, amely már most is a rekordmagas adóterhek és az összeomló közszolgáltatások súlya alatt roskadozik.

Tízből nyolc fiatal elutasítja a migránsamnesztiát, de a spanyol kormányt ez sem érdekli

A spanyol kormány olyan programot indított, amely tömegesen biztosítana letelepedési és munkavállalási engedélyt az illegális migránsoknak, ám a fiatalok elsöprő többsége nem ért egyet a döntéssel. Egy friss felmérés szerint tízből nyolcan elutasítják a migránsamnesztiát, Pedro Sánchezt azonban nem hatja meg a népakarat. 

Borítókép: Pedro Sánchez miniszterelnök (Fotó: AFP)

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