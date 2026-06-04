Elsöpörnék Sánchezt a spanyol választók

Sánchez elutasította az előrehozott választások kiírására vonatkozó felhívásokat.
Egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy kitölti a teljes négyéves ciklusát.
Azzal érvelt, hogy egy idő előtti választás romba döntené az országot.
Parlamenti szövetségesei ugyanakkor egyre nyugtalanabbak. A Baszk Nacionalista Párt (PNV) arra figyelmeztetett, hogy akár már 2027 előtt szükség lehet választásokra. A spanyol kormány közölte, hogy tiszteletben tartja ezt az álláspontot, de nem ért vele egyet. Több közvélemény-kutató szerint Sánchez komoly politikai kockázatot vállal jelenlegi stratégiájával. Az EM-Analytics május eleji felmérése szerint
a Néppárt (PP) és a Vox együttesen jelenleg kényelmesen megszerezné az abszolút többséghez szükséges 176 parlamenti mandátumot.
A becslések szerint a két párt összesen 201–211 mandátumra számíthatna.
A CIS állami közvélemény-kutató cég más képet festett a legutóbbi esetek napvilágra kerülése előtt, a PSOE-nek egyértelmű előnyt biztosítva, és a szocialistákat helyezve az élre mintegy 36 százalékkal. A felmérés nyomán felerősödtek a találgatások arról, hogy az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújthat be a kormány ellen. Egy ilyen lépés sikeréhez azonban szükség lenne a PNV és a katalán függetlenségpárti Junts támogatására, valamint arra, hogy a megosztott ellenzék első alkalommal egyetlen közös jelölt mögé sorakozzon fel.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!