A spanyol adózók fizetik meg Sánchez intézkedésének árát

Spanyolországban a Sánchez kormánya által kiadott rendelet értelmében legalább ötszázezer illegális bevándorló kap tartózkodási és munkavállalási engedélyt, valamint azonnali hozzáférést a társadalombiztosításhoz és az egészségügyi ellátáshoz. A madridi vezetés az „igazságosság és szükségesség” aktusaként tálalja a döntést, ám a valóság jóval sötétebb képet mutat: egy olyan országban nyitják meg a jóléti rendszerek kapuit, ahol a várólisták történelmi csúcson vannak, a lakhatás pedig megfizethetetlen luxussá vált az őshonos lakosság számára – hívja fel a figyelmet a Brussels Signal belga hírportál.

Riasztóak a spanyol egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai: 2025 végén több mint 853 ezer ember várt műtétre, több mint ötödük már hat hónapnál is hosszabb ideje. Egy szakorvosi konzultációra átlagosan 102 napot kell várni, bizonyos régiókban pedig ez az időszak akár a duplája is lehet.

Ebben a kritikus helyzetben félmillió új jogosult beemelése a rendszerbe nem csupán matematikai kérdés. A 2008-as válság óta tartó megszorítások és a pandémia utóhatásai miatt az egészségügy már most is kapacitáshiánnyal küzd.

A lakhatási helyzet semmivel sem rózsásabb. 2020 óta a bérleti díjak gyakorlatilag megduplázódtak, miközben a bérek alig 7-8 százalékkal emelkedtek. Ma egy átlagos spanyol munkavállaló fizetésének közel felét költi lakbérre, Madridban pedig ez az arány a 71 százalékot is elérheti. A spanyol fiatalok számára az önálló életkezdés szinte lehetetlenné vált. Erre a szűkös piacra érkezik most meg félmillió új, immár legálissá vált bérlő, akik közül sokan – a családegyesítési jogukkal élve – további személyeket hozhatnak a rendszerbe, fokozva az árak emelkedését és a lakáshiányt.

Mindezt egy olyan adórendszernek kellene finanszíroznia, amely Európa legszigorúbbjai közé tartozik. Valenciában a legmagasabb jövedelemadó-kulcs eléri az 54 százalékot, de az örökösödési adó mértéke is világrekorder, akár a 87,6 százalékot is súrolhatja. A spanyol középosztály úgy érzi, csapdába került: jövedelmének jelentős részét az államnak adja át, cserébe viszont egyre romló szolgáltatásokat kap.