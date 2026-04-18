Félelem nélkül: az illegális migráció visszaszorításáért tüntettek a Patrióták Milánóban

A Liga és a „Patrióták Európáért” pártcsalád által szervezett, Félelem nélkül (Senza Paura) elnevezésű tüntetés nem titkolt célja az volt, hogy határozott választ adjon a Brüsszelből érkező elnyomásra, és a középpontba állítsa a bevándorlók tömeges hazaküldését célzó remigráció kérdését. Matteo Salvini, a Liga főtitkára a milánói dóm árnyékában tartott éles hangvételű beszédet, amelyben több kemény üzenetet is megfogalmazott.

🇫🇷 @J_Bardella (Presidente del Rassemblement National): “Noi portiamo avanti una visione chiara: un’Europa della Nazioni, un’Europa che difende i popoli. Noi siamo diventati la più grande forza d’opposizione a Ursula von der Leyen e alla Commissione Europea di Bruxelles. Ogni… pic.twitter.com/YkfNn5ZW4A — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 18, 2026

Elsőként szolidaritását fejezte ki Orbán Viktorral. Külön „ölelést” küldött a színpadról a barát és patrióta magyar miniszterelnöknek, hangsúlyozva, hogy a patrióták egy igazi család tagjai, akik akkor is összefognak, ha egyik tagjuk nehéz helyzetbe kerül.

A patrióta mozgalom nemcsak politikai mozgalom, hanem egy család, egy közösség. A közösség összefog, amikor valakinek nehézségei vannak, több millió baráti kar nyúlik, hogy felsegítse és bátorítsa. Jómagam és az egész Dóm tér nevében baráti ölelést küldök a patrióta Orbán Viktornak. Kedves Viktor, megvédted a határokat, felvetted a harcot az ember- és fegyvercsempészekkel. Együtt folytatjuk a szabadságért és törvényességért folytatott harcot

– üzente Matteo Salvini a milánói színpadról.