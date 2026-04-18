A kormánypárti Liga szervezésében az európai jobboldal gyűlt össze a Piazza del Duomón. A helyszínválasztás nem volt véletlen. Matteo Salvini a milánói dóm előtti teret a „kereszténység és az európai identitás bástyájának” nevezte, ahol olyan szövetségesekkel az oldalán lépett színpadra, mint a francia Jordan Bardella, a holland Geert Wilders vagy a görög Afroditi Latinopoulou, miközben a spanyol Santiago Abascal és a cseh Andrej Babis videóüzenetben biztosították támogatásukról a szuverenista törekvéseket.
Félelem nélkül: az illegális migráció visszaszorításáért tüntettek a Patrióták Milánóban
Milánó a Patrióták Európáért találkozópontjává vált szombaton. A Liga kormánypárt és az európai patrióta vezetők a Dóm téren gyűltek össze békés demonstrációra, miközben a környező utcákban erőszakos ellentüntetők ezrei tiltakoztak. Matteo Salvini üzent Orbán Viktornak is, akit barátjának nevezett és a kormányfő migrációval kapcsolatos eredményeit is elismerőleg méltatta.
A Liga és a „Patrióták Európáért” pártcsalád által szervezett, Félelem nélkül (Senza Paura) elnevezésű tüntetés nem titkolt célja az volt, hogy határozott választ adjon a Brüsszelből érkező elnyomásra, és a középpontba állítsa a bevándorlók tömeges hazaküldését célzó remigráció kérdését. Matteo Salvini, a Liga főtitkára a milánói dóm árnyékában tartott éles hangvételű beszédet, amelyben több kemény üzenetet is megfogalmazott.
Elsőként szolidaritását fejezte ki Orbán Viktorral. Külön „ölelést” küldött a színpadról a barát és patrióta magyar miniszterelnöknek, hangsúlyozva, hogy a patrióták egy igazi család tagjai, akik akkor is összefognak, ha egyik tagjuk nehéz helyzetbe kerül.
A patrióta mozgalom nemcsak politikai mozgalom, hanem egy család, egy közösség. A közösség összefog, amikor valakinek nehézségei vannak, több millió baráti kar nyúlik, hogy felsegítse és bátorítsa. Jómagam és az egész Dóm tér nevében baráti ölelést küldök a patrióta Orbán Viktornak. Kedves Viktor, megvédted a határokat, felvetted a harcot az ember- és fegyvercsempészekkel. Együtt folytatjuk a szabadságért és törvényességért folytatott harcot
– üzente Matteo Salvini a milánói színpadról.
További Külföld híreink
A pártvezér beszéde kiterjedt az Európai Unió bírálatára is. Élesen támadta Ursula von der Leyen energiapolitikai javaslatait, amelyeket „újabb lockdown-kísérletnek” nevezett.
Kijelentette, hogy nem hagyják az olasz iskolák és gyárak bezárását Brüsszel elhibázott politikája miatt. Salvini az orosz gázzal kapcsolatban egy rendkívül pragmatikus, az európai szankciós politikát élesen bíráló álláspontot fogalmazott meg. Kijelentette, hogy az Európai Uniónak fel kellene függesztenie az orosz gázra vonatkozó blokádot. Azzal érvelt, hogy az elmúlt négy év szankciói nem Oroszországot kényszerítették térdre, hanem az európai gazdaságokat és a családokat hozták kilátástalan helyzetbe a magas rezsiárak miatt. A béke üzenete is felcsendült a milánói Dóm téren.
Salvini úgy fogalmazott, hogy a Patrióták a béke pártján állnak, és amint a fegyverek elhallgatnak Ukrajnában, Olaszországnak fel kell vennie a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.
Bírálta azt a brüsszeli logikát, amely milliárdokat költ fegyverekre ahelyett, hogy az emberek gázszámláit támogatná. A migráció kapcsán egy radikális, pontrendszerszerű tartózkodási engedély bevezetését sürgette, amely a jogosítványhoz hasonlóan működne. Hangsúlyozta, aki nem tartja tiszteletben a törvényeket, annak azonnal haza kell mennie.
További Külföld híreink
Míg a Dóm téren Salvini a keresztény identitás védelméről, a kitoloncolásokról és Brüsszel öngyilkos intézkedéseiről beszélt, addig a város más pontjain elszabadultak az indulatok. Három nagyszabású antifasiszta menet egyesült az Igazságügyi Palotánál, ahol Ilaria Salis európai parlamenti képviselő vezetésével tiltakoztak a remigráció ellen. A szélsőbaloldali politikus a remigrációt, vagyis az illegális migránsok visszafordítását neofasiszta gyakorlatnak és barbárságnak nevezte, Matteo Salvinit pedig fasisztának bélyegezte. A feszültség több helyen fizikai összecsapásig fajult. A tüntetők üvegekkel támadtak a rendőrökre, akik végül vízágyúkkal és könnygázzal verték vissza a tömeget.
Borítókép: Matteo Salvini (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!